Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

12 января 2026, 14:56

Почему Nissan Z снова удивляет — революция или провокация?

История Nissan Z началась в 1969 году. Тогда мир менялся, и автомобили тоже. Новый Nissan Z отказывается от ретро-стиля. Он выбирает футуризм и смелые линии. Как изменился культовый спорткар? Узнайте, что ждет поклонников легенды.

История культовой серии Nissan Z началась в 1969 году, в эпоху великих потрясений и свершений, когда японский автопроизводитель решился создать доступный, но современный спортивный автомобиль. Первая модель мгновенно покорила мир, став символом свободы и скорости, и сохраняла связь с классикой на протяжении десятилетий. Однако восьмое поколение совершает резкий поворот, отказываясь от полюбившейся ретро-эстетики в пользу смелого футуризма, технологичности и четких линий, заявляя, что будущее уже наступило.

Внешний облик нового Nissan Z напоминает скорее концепт-кар с автосалона, чем классическое купе из 70-х. Агрессивная передняя часть со сложной геометрией фар, стремительный профиль и выразительные аэродинамические элементы создают ощущение готовности сорваться с места. Задняя часть с акцентом на светодиодную оптику и массивный диффузор подчеркивает спортивный характер без излишеств, завершая образ автомобиля, смотрящего вперед.

Интерьер полностью переосмысливает ностальгию, представляя собой атмосферу современного гаджета. Цифровая приборная панель, минималистичный дизайн и материалы премиум-класса доминируют в пространстве. Водительское место стало максимально эргономичным, однако от прежней простоты и характерных элементов прошлого не осталось и следа, что может разочаровать поклонников классики.

Техническая начинка соответствует новому образу: под капотом — турбированный двигатель, обеспечивающий впечатляющую динамику. Инженеры нашли баланс между производительностью и управляемостью, настроив подвеску и рулевое управление для удовольствия от вождения, а современные системы помощи добавляют комфорта. Это поколение — вызов традициям, смелый шаг в будущее, который неизбежно вызовет споры, но не оставит равнодушным. Появление нового Nissan Z на дорогах обещает стать событием для всего автомобильного мира.

Упомянутые модели: Nissan Z
Упомянутые марки: Nissan
