Срочное восстановление на Байконуре: что сломалось при запуске «Союз-2.1А» и как это починили

5 марта 2026, 20:01
Восстановление стартовой площадки Байконура: ремонт завершен за рекордные сроки
Восстановление стартовой площадки Байконура: ремонт завершен за рекордные сроки
На космодроме Байконур завершили восстановление кабины обслуживания, поврежденной при запуске ракеты в ноябре. Работы заняли всего два месяца, что позволило не сдвигать график запусков. Уже скоро стартует новый грузовой корабль - событие, важное для всей отрасли.
Восстановление союзников на космодроме Байконур всегда вызывает пристальное внимание, ведь от состояния стартовых площадок зависит не только безопасность запусков, но и выполнение ключевых задач российской космонавтики. В этот раз речь идет о ремонте кабины технического обслуживания на 31-й стартовой площадке, которая была повреждена в прошлом году во время запуска ракеты «Союз-2.1А».
Как сообщает госкорпорация «Роскосмос», все высотные работы завершились в рекордно короткие сроки – всего за два месяца. Это позволило не только минимизировать простой площадки, но и соблюсти запланированные сроки подготовки к новым миссиям. Уже специалисты приступили к подготовке запуска грузового корабля «Прогресс», намеченного на 22 марта.
Особое внимание при ремонте уделялось монтажу поперечных и коротких комплексов — именно эта часть работы оказалась самой сложной и требовала высокой точности. Несмотря на сложность, специалисты справились с задачей, что обеспечило высокий уровень эффективности и отлаженности действий.
Сам запуск ракеты «Союз-2.1А» 27 ноября прошел штатно, и космический аппарат с экипажем успешно пристыковался к Международной космической станции. Однако повреждения, полученные стартовым столом, могли бы привести к задержкам в графике запусков, если бы не оперативная реакция и эффективная организация восстановительных работ.
Скорость и качество ремонта на Байконуре стали важным сигналом для всей отрасли. Это не только демонстрация технических возможностей, но и показатель того, что российская космическая программа способна быстро реагировать на внештатные ситуации, не снижая темпов развития. В ближайшее время площадка будет вновь задействована для отправки грузового корабля, чтобы обеспечить успешное завершение всех необходимых работ.
Похожие материалы
-
07.03.2026, 20:59
«Россети Северо-Запад» инвестируют 1,4 млрд рублей в новые счетчики для филиалов
Компания объявила о крупной закупке оборудования. Прием заявок открыт до марта 2026 года. Контракт оценивается в 1,4 млрд рублей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 20:52
На трассе «Нарва» столкнулись автобус и такси: число пострадавших увеличилось
В Волосовском районе произошло серьезное ДТП. Пострадали пассажиры автобуса и водитель такси. Обстоятельства аварии выясняются. Следите за развитием событий.Читать далее
-
07.03.2026, 20:38
В центре Петербурга снесут шесть зданий ради скоростной магистрали
В центре Петербурга стартует масштабная стройка. Шесть зданий исчезнут с карты города. Проект получил одобрение КГИОП. Горожан ждут перемены в привычном ландшафте.Читать далее
-
07.03.2026, 09:51
Какие водительские привычки приводят к преждевременному износу подвески
Многие водители даже не подозревают, что их повседневные привычки могут значительно сократить срок службы подвески. Эксперты выделяют ряд распространенных ошибок, которые приводят к дорогостоящим поломкам и требуют особого внимания в условиях российского климата.Читать далее
-
07.03.2026, 05:49
На Байконуре завершили срочный ремонт кабины обслуживания после запуска «Союза-2.1а»
После ноябрьского запуска «Союза-2.1а» на Байконуре специалисты оперативно восстановили кабину обслуживания на 31-й площадке. В кратчайшие сроки были заменены ключевые узлы и внедрены новые методики монтажа. Почему это событие важно для будущих запусков - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 04:46
РЖД запускает капсульные вагоны: новый стандарт комфорта для дальних поездок
В 2028 году на российских железных дорогах появятся капсульные вагоны, которые полностью меняют привычный формат ночных поездок. Новая концепция ориентирована на индивидуальный комфорт и приватность, что особенно актуально для одиночных путешественников. Почему это решение может стать настоящим прорывом для рынка пассажирских перевозок - в нашем материале.Читать далее
-
06.03.2026, 19:38
NASA меняет стратегию: высадка на Луну откладывается до 2028 года
NASA официально пересмотрело сроки реализации лунной программы: первая высадка экипажа на поверхность Луны теперь ожидается не ранее 2028 года. Агентство сосредотачивается на испытаниях и проверке новых систем, чтобы минимизировать риски и усилить позиции на фоне растущей конкуренции в космической отрасли.Читать далее
-
06.03.2026, 17:48
Вагоны плацкарта нового поколения: как изменится комфорт и пространство для пассажиров
В 2027 году на российских железных дорогах появятся плацкартные вагоны нового формата. Пассажиров ждут индивидуальные кабины, больше места и современные удобства. Почему это важно для рынка и как изменится привычный опыт поездок - в нашем материале.Читать далее
-
06.03.2026, 15:44
Без проводов и солярки: в РФ началась сборка уникального поезда для Сахалина
На Демиховском заводе стартовала сборка уникального поезда на водородных топливных элементах. Проект поддержан Минпромторгом и станет ключевым для неэлектрифицированных линий Сахалина. Почему это событие может изменить подход к транспорту в России - в нашем материале.Читать далее
-
05.03.2026, 21:08
РЖД прекращает закупку плацкартных вагонов: что изменится для пассажиров с 2026 года
С 2026 года на российских железных дорогах начнется масштабная замена привычных плацкартных вагонов на новые одноэтажные составы с современным сервисом. Это решение затронет миллионы пассажиров и изменит привычный облик дальних поездок. В чем суть перемен и как они скажутся на комфорте поездок - рассказываем в материале.Читать далее
Похожие материалы
-
07.03.2026, 20:59
«Россети Северо-Запад» инвестируют 1,4 млрд рублей в новые счетчики для филиалов
Компания объявила о крупной закупке оборудования. Прием заявок открыт до марта 2026 года. Контракт оценивается в 1,4 млрд рублей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 20:52
На трассе «Нарва» столкнулись автобус и такси: число пострадавших увеличилось
В Волосовском районе произошло серьезное ДТП. Пострадали пассажиры автобуса и водитель такси. Обстоятельства аварии выясняются. Следите за развитием событий.Читать далее
-
07.03.2026, 20:38
В центре Петербурга снесут шесть зданий ради скоростной магистрали
В центре Петербурга стартует масштабная стройка. Шесть зданий исчезнут с карты города. Проект получил одобрение КГИОП. Горожан ждут перемены в привычном ландшафте.Читать далее
-
07.03.2026, 09:51
Какие водительские привычки приводят к преждевременному износу подвески
Многие водители даже не подозревают, что их повседневные привычки могут значительно сократить срок службы подвески. Эксперты выделяют ряд распространенных ошибок, которые приводят к дорогостоящим поломкам и требуют особого внимания в условиях российского климата.Читать далее
-
07.03.2026, 05:49
На Байконуре завершили срочный ремонт кабины обслуживания после запуска «Союза-2.1а»
После ноябрьского запуска «Союза-2.1а» на Байконуре специалисты оперативно восстановили кабину обслуживания на 31-й площадке. В кратчайшие сроки были заменены ключевые узлы и внедрены новые методики монтажа. Почему это событие важно для будущих запусков - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 04:46
РЖД запускает капсульные вагоны: новый стандарт комфорта для дальних поездок
В 2028 году на российских железных дорогах появятся капсульные вагоны, которые полностью меняют привычный формат ночных поездок. Новая концепция ориентирована на индивидуальный комфорт и приватность, что особенно актуально для одиночных путешественников. Почему это решение может стать настоящим прорывом для рынка пассажирских перевозок - в нашем материале.Читать далее
-
06.03.2026, 19:38
NASA меняет стратегию: высадка на Луну откладывается до 2028 года
NASA официально пересмотрело сроки реализации лунной программы: первая высадка экипажа на поверхность Луны теперь ожидается не ранее 2028 года. Агентство сосредотачивается на испытаниях и проверке новых систем, чтобы минимизировать риски и усилить позиции на фоне растущей конкуренции в космической отрасли.Читать далее
-
06.03.2026, 17:48
Вагоны плацкарта нового поколения: как изменится комфорт и пространство для пассажиров
В 2027 году на российских железных дорогах появятся плацкартные вагоны нового формата. Пассажиров ждут индивидуальные кабины, больше места и современные удобства. Почему это важно для рынка и как изменится привычный опыт поездок - в нашем материале.Читать далее
-
06.03.2026, 15:44
Без проводов и солярки: в РФ началась сборка уникального поезда для Сахалина
На Демиховском заводе стартовала сборка уникального поезда на водородных топливных элементах. Проект поддержан Минпромторгом и станет ключевым для неэлектрифицированных линий Сахалина. Почему это событие может изменить подход к транспорту в России - в нашем материале.Читать далее
-
05.03.2026, 21:08
РЖД прекращает закупку плацкартных вагонов: что изменится для пассажиров с 2026 года
С 2026 года на российских железных дорогах начнется масштабная замена привычных плацкартных вагонов на новые одноэтажные составы с современным сервисом. Это решение затронет миллионы пассажиров и изменит привычный облик дальних поездок. В чем суть перемен и как они скажутся на комфорте поездок - рассказываем в материале.Читать далее