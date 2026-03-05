Срочное восстановление на Байконуре: что сломалось при запуске «Союз-2.1А» и как это починили

Восстановление стартовой площадки Байконура: ремонт завершен за рекордные сроки

На космодроме Байконур завершили восстановление кабины обслуживания, поврежденной при запуске ракеты в ноябре. Работы заняли всего два месяца, что позволило не сдвигать график запусков. Уже скоро стартует новый грузовой корабль - событие, важное для всей отрасли.

Восстановление союзников на космодроме Байконур всегда вызывает пристальное внимание, ведь от состояния стартовых площадок зависит не только безопасность запусков, но и выполнение ключевых задач российской космонавтики. В этот раз речь идет о ремонте кабины технического обслуживания на 31-й стартовой площадке, которая была повреждена в прошлом году во время запуска ракеты «Союз-2.1А».

Как сообщает госкорпорация «Роскосмос», все высотные работы завершились в рекордно короткие сроки – всего за два месяца. Это позволило не только минимизировать простой площадки, но и соблюсти запланированные сроки подготовки к новым миссиям. Уже специалисты приступили к подготовке запуска грузового корабля «Прогресс», намеченного на 22 марта.

Особое внимание при ремонте уделялось монтажу поперечных и коротких комплексов — именно эта часть работы оказалась самой сложной и требовала высокой точности. Несмотря на сложность, специалисты справились с задачей, что обеспечило высокий уровень эффективности и отлаженности действий.

Сам запуск ракеты «Союз-2.1А» 27 ноября прошел штатно, и космический аппарат с экипажем успешно пристыковался к Международной космической станции. Однако повреждения, полученные стартовым столом, могли бы привести к задержкам в графике запусков, если бы не оперативная реакция и эффективная организация восстановительных работ.

Скорость и качество ремонта на Байконуре стали важным сигналом для всей отрасли. Это не только демонстрация технических возможностей, но и показатель того, что российская космическая программа способна быстро реагировать на внештатные ситуации, не снижая темпов развития. В ближайшее время площадка будет вновь задействована для отправки грузового корабля, чтобы обеспечить успешное завершение всех необходимых работ.