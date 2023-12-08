Восстановленный Ил-96 вновь поднялся в небо с пассажирами

Самолет принадлежит кубинской государственной авиакомпании Cubana de Aviacion. Он проработал 12 лет, но в 2017 году был выведен из эксплуатации. Полтора года специалисты Воронежского авиазавода потратили на восстановление лайнера. В начале декабря борт был передан заказчику и отправился в первый рейс из подмосковного Жуковского в Гавану с промежуточной посадкой на дозаправку в Канаде, пишет портал frequentflyers.ru

В авиапарке Cubana 12 самолетов, включая еще три Ил-96. Все машины пока выведены из эксплуатации, но в перспективе также будут восстановлены на Воронежском авиазаводе. Напомним, за 35 лет существования проекта Ил-96 было выпущено 33 самолета разных модификаций. На сегодняшний день в эксплуатации находятся не менее 15 из них – 11 самолетов принадлежат Специальному летному отряду и предназначены для перевозки первых лиц государства.

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