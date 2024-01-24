Восстановленный Ту-204 Red Wings будет летать в Израиль, Грузию и Армению

Ранее мы писали Пилоты показали на видео, как выглядит изнутри восстановленный Ту-214 Перед самым Новым годом авиакомпании Red Wings передали самолет Ту-214, который шесть лет простоял в аэропорту ... Читать далее

В конце прошлого года Red Wings получила восстановленный Ту-214, который несколько лет простоял в аэропорту Казани. Сейчас авиакомпания готовится принять еще один лайнер. Восстановлением летной годности Ту-204 занималась та же лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК). Как выяснил телеграм-канал «Пристегните ремни» , самолет уже закреплен за международными рейсами. На сайте авиакомпании появились прямые перелеты на Ту-204 из Москвы в Батуми, Тель-Авив и Ереван. До сих пор рейсы, например, в Израиль выполняли на SSJ-100 с тех. посадкой в Сочи.

Ту-204 – среднемагистральный советский и российский узкофюзеляжный пассажирский самолёт, разработанный в конце 80-х – начале 90-х годов в ОКБ Туполева для замены на авиалиниях пассажирского самолёта Ту-154. Лайнер в зависимости от модификации рассчитан на 164 – 215 пассажиров и дальность полёта 4200 – 5920 километров. Производится с 1990 года.

Авиакомпания Red Wings эксплуатировала Ту-204 до 2018 года, после чего отказалась от использования самолетов это типа. В декабре 2012 года произошла резонансная катастрофа во Внуково. Борт Ту-204-100B авиакомпании Red Wings выполнял плановый перегоночный (без пассажиров) рейс по маршруту Пардубице – Москва, но после посадки в аэропорту назначения выкатился за пределы ВПП, врезался в ограждение аэропорта и разрушился. Погибли 5 из 8 членов экипажа, трое получили тяжелые травмы, пострадал также водитель автомобиля Volvo, в который угодило оторвавшееся колесо самолета. Комиссия признала вину экипажа.

Фото: t.me/premni

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