Восстановленный Ту-204 Red Wings будет летать в Израиль, Грузию и Армению
Ту-204 – среднемагистральный советский и российский узкофюзеляжный пассажирский самолёт, разработанный в конце 80-х – начале 90-х годов в ОКБ Туполева для замены на авиалиниях пассажирского самолёта Ту-154. Лайнер в зависимости от модификации рассчитан на 164 – 215 пассажиров и дальность полёта 4200 – 5920 километров. Производится с 1990 года.
Авиакомпания Red Wings эксплуатировала Ту-204 до 2018 года, после чего отказалась от использования самолетов это типа. В декабре 2012 года произошла резонансная катастрофа во Внуково. Борт Ту-204-100B авиакомпании Red Wings выполнял плановый перегоночный (без пассажиров) рейс по маршруту Пардубице – Москва, но после посадки в аэропорту назначения выкатился за пределы ВПП, врезался в ограждение аэропорта и разрушился. Погибли 5 из 8 членов экипажа, трое получили тяжелые травмы, пострадал также водитель автомобиля Volvo, в который угодило оторвавшееся колесо самолета. Комиссия признала вину экипажа.
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Volkswagen представил последний Golf с ДВС
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-
24.01.2024, 06:59
В Улан-Баторе взорвался 60-тонный газовоз: последствия
В столице Монголии в районе крупного рынка грузовик, перевозивший 60 тонн газа, столкнулся с легковым автомобилем, загорелся и взорвался. Пламя охватило близлежащий квартал.Читать далее
-
24.01.2024, 00:15
В России электрокары догоняют по объему продаж дизельные автомобили: итоги 2023 года
В 2023 году в России было продано чуть более миллиона новых легковых автомобилей. Львиную долю занимают машины с традиционными бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Продажи электрокаров выросли в 4,5 раза: кто в лидерах?Читать далее
-
23.01.2024, 19:10
Зимний фестиваль «Игора Драйв» объединит баху и лыжную гонку
10 февраля на автодроме «Игора Драйв» состоятся два главных спортивных события нынешней зимы. Настоящий праздник спорта объединит чемпионат России по ралли-рейдам баха «Россия – Северный лес» и забег «Лыжня России».Читать далее
-
23.01.2024, 16:20
Дилеры продают кроссоверы Chery дешевле РРЦ
В январе 2024 года в салонах российских дилеров сложилась уникальная ситуация. Впервые за долгое время покупателей заманивают подарками и серьезными скидками. Например, автомобили Chery можно купить даже дешевле рекомендованной производителем розничной цены (РРЦ).Читать далее
-
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У дилеров появились самый дорогие седаны «Москвич»
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