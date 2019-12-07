Посмотрите, что ветер со снегом делают
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Судя по комментариям, эта «городская скульптура» радует местное население уже не первый день. Форму «бутерброда» автомобилю придали ветра, которые в Норильске хозяйничают во все времена года.
«Все в Талнахе (район города – прим. автора) эту машину пофотогафировали», - пишет жительница Норильска Майя Кащенкова. «Чей башмак, кто башмак потерял»? – поддерживает разговор Мирослава Белая. «Прическа а-ля 90-е», - юморит Андрей Хлыновский.
В общем, кто на что горазд. А вы бы какую подпись сделали к фотографии? Проявите креативчик…
Что такое Норильск?
180-тысячный Норильск расположен в 300 км к северу от Северного Полярного Круга, в 2400 км от Северного Полюса. До столицы Красноярского края – 1500 км. Норильск - один из пяти самых северных городов мира с численностью населения более 100 тыс. человек. В пятерку самых северных входят также российский Мурманск, норвежский Хаммерферст, Анкоридж на Аляске и столица финской Лапландии - Рованиеми.
2/3 года среднемесячные температуры воздуха отрицательные. Безморозны только вторая и третья декады июня, июль и август. Зимой морозы достигают -56 градусов.
На небольшой глубине от поверхности земли располагается вечная мерзлота, уходящая вниз на 300-500 метров. Суровыми арктическими условиями проверяются на прочность люди, строения, техника.
За зиму на территорию Большого Норильска выпадает до двух миллионов тонн снега, то есть на каждого жителя Норильска приходится, в среднем, по 10 тонн снега в год. Зима с долгой полярной ночью, лето – короткое и часто дождливое.
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