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7 декабря 2019, 18:04

Посмотрите, что ветер со снегом делают

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Фото из соцсетей
На дворе вот уже неделя, как календарная зима, а снег лежит далеко не во всех регионах. Его изобилие разве что «на Северах». Эту веселую фотографию запостил в соцсетях один из жителей далекого и холодного Норильска.

Судя по комментариям, эта «городская скульптура» радует местное население уже не первый день. Форму «бутерброда» автомобилю придали ветра, которые в Норильске хозяйничают во все времена года.

«Все в Талнахе (район города – прим. автора) эту машину пофотогафировали», - пишет жительница Норильска Майя Кащенкова.  «Чей башмак, кто башмак потерял»? – поддерживает разговор Мирослава Белая. «Прическа а-ля 90-е», - юморит Андрей Хлыновский.

В общем, кто на что горазд. А вы бы какую подпись сделали к фотографии? Проявите креативчик…

Что такое Норильск?

180-тысячный Норильск расположен в 300 км к северу от Северного Полярного Круга, в 2400 км от Северного Полюса. До столицы Красноярского края – 1500 км. Норильск - один из пяти самых северных городов мира с численностью населения более 100 тыс. человек. В пятерку самых северных входят также российский Мурманск, норвежский Хаммерферст, Анкоридж на Аляске и столица финской Лапландии - Рованиеми.

2/3 года среднемесячные температуры воздуха отрицательные. Безморозны только вторая и третья декады июня, июль и август. Зимой морозы достигают -56 градусов.

На небольшой глубине от поверхности земли располагается вечная мерзлота, уходящая вниз на 300-500 метров. Суровыми арктическими условиями проверяются на прочность люди, строения, техника.

За зиму на территорию Большого Норильска выпадает до двух миллионов тонн снега, то есть на каждого жителя Норильска приходится, в среднем, по 10 тонн снега в год. Зима с долгой полярной ночью, лето – короткое и часто дождливое.


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Цитата:| Кому: Мартель Ликви Моли еще отличные масла делают. Кстати, у них и на зимний период масло подобрать тоже не проблема. В свое авто Ликви круглый год лью, например.
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Посмотрите, что ветер со снегом делают
Судя по комментариям, эта «городская скульптура» радует местное население уже не первый день. Форму «бутерброда» автомобилю придали ветра, которые в Норильске хозяйничают во все времена года. «Все в Талнахе (район города – прим. автора) эту машину пофотогафировали», - пишет жительница Норильска Майя Кащенкова.  «Чей башмак, кто башмак потерял»? – поддерживает разговор Мирослава Белая. «Прическа а-ля 90-е», - юморит Андрей Хлыновский.В общем, кто на что горазд. А вы бы какую подпись сделали к фотографии? Проявите креативчик…Что такое Норильск?180-тысячный Норильск расположен в 300 км к северу от Северного Полярного Круга, в 2400 км от Северного Полюса. До столицы Красноярского края – 1500 км. Норильск - один из пяти самых северных городов мира с численностью населения более 100 тыс. человек. В пятерку самых северных входят также российский Мурманск, норвежский Хаммерферст, Анкоридж на Аляске и столица финской Лапландии - Рованиеми. 2/3 года среднемесячные температуры воздуха отрицательные. Безморозны только вторая и третья декады июня, июль и август. Зимой морозы достигают -56 градусов. На небольшой глубине от поверхности земли располагается вечная мерзлота, уходящая вниз на 300-500 метров. Суровыми арктическими условиями проверяются на прочность люди, строения, техника.За зиму на территорию Большого Норильска выпадает до двух миллионов тонн снега, то есть на каждого жителя Норильска приходится, в среднем, по 10 тонн снега в год. Зима с долгой полярной ночью, лето – короткое и часто дождливое.
2019-12-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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