24 сентября 2021, 00:01
Вот это улов: рыбак обнаружил в озере BMW 5-Series
Отправляясь на рыбалку, житель Северной Каролины (США) никак не рассчитывал на такой богатый улов. С помощью гидролокатора он обнаружил в озере некий странный и большой для обычной рыбы объект.
Дарья Климова Фото: foxnews.com
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Фото: foxnews.com
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Как оказалось, старенький черный седан BMW 5-Series четвертого поколения (Е39) был угнан у жителя расположенного поблизости города Шарлотта еще четыре года назад. Полиция пока теряется в догадках, почему автомобиль оказался на дне озера, да еще так далеко от берега.
Упомянутые модели: BMW 5 (от 2 650 000 Р)
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