2 февраля 2022, 09:35
Вот к чему приводит «игра в шашечки» на дороге: показательное видео
Пользователь YouTube выложил видео автокатастрофы. На кадрах запечатлены автомобили, пытающиеся обогнать друг друга на скоростном шоссе. В какой-то момент водитель одной из машин теряет управление и врезается в скалу.
Андрей Гудов Фото: dailymail.co.uk
Видео было снято в штате Нью-Джерси, на нем видно, как водитель Honda Accord в довольно агрессивной манере пытается обогнать Ford F-150 Raptor, который не собирается его пропускать.
Инцидент начался, когда Honda Accord попыталась выехать на левую полосу шоссе, прежде чем ее заблокировал Ford F-150 Raptor.
Accord неудачно вырвался вперед после того, как подрезал другие транспортные средства на дороге, а затем потерял контроль над автомобилем и врезался в скалу
Позже полиция сообщила, что с водителем Honda Accord «все в порядке».
Упомянутые модели: Honda Accord
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