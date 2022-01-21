21 января 2022, 11:37
Вот как должны работать настоящие журналисты: тебя сбивает машина, а ты продолжаешь репортаж
Выход в прямой эфир всегда чреват неожиданностями. Иногда корреспонденты рискуют жизнью ради «горячих» новостей или удачного кадра. Американскую тележурналистку автомобиль сбил во время прямого включения с места событий, но девушка сумела подняться и закончить репортаж.
Дарья Климова Фото: The Today Show
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Удар был несильный и девушка не пострадала. Еще лежа на земле, она немедленно сообщила ведущему, что с ней все в порядке и даже стала успокаивать перепуганного водителя кроссовера. По всей видимости, журналистка попала в слепую зону за передней стойкой автомобиля, и водитель ее попросту не заметил. Тори быстро поднялась на ноги и закончила репортаж. Журналистка вела репортаж одна, без оператора. Современные технологии позволяют это делать, но тогда есть дополнительный риск, что прохожие будут корчить рожи за спиной.
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