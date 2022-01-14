Вот уже год «Лада» без Стива Маттина: как англичанин смог сделать красивые автомобили в России
Англичанин покинул вазовскую семью под самый занавес 2020 года, уступив свое место Жан-Филиппу Салару, бывшему главному стилисту Renault-Samsung, отвечавшему за облик румынских Dacia. Сообщалось, что г-н Маттин ушел «по семейным обстоятельствам», оставшись на некоторое время в роли советника президента компании.
Правда это на 100% или в официальном заявлении есть доля лукавства, оценивать не нам. Судя по публикациям Стива в социальных сетях, дизайнер и, правда, провел год интересно, можно даже сказать, романтично – то и дело подписчики видели его в театрах и музеях, в разных уголках необъятной России, которой британец отвел 9 лет из своих 57-ми.
Наверное, г-н Маттин заслужил такой длинный отпуск. Во всяком случае, для «АвтоВАЗа» он сделал немало. Стив пришел на российский завод осенью 2011 года по приглашению тогдашнего президента «АвтоВАЗа» Игоря Комарова (ныне государственный и политический деятель, полномочный представитель президента РФ в Приволжском Федеральном округе).
Пришел не с улицы, а с соответствующим послужным списком. Первые 17 лет своей профессиональной карьеры он провел в Германии - успел побывать старшим менеджером по дизайну в Mercedes Benz, где в период с 2003 по 2005 г.г. не без его активного участия создавались ML-Class и GL-Class. S-Class, SL, SLK, SLR McLaren, Maybach-Mercedes, а также концепт Grand Sports Tourer.
Успел он потрудиться и на благо Volvo, где курировал создание концепт-каров S60, V60, XC60. Свои отношения со скандинавами Стив прервал в 2009 году и какое-то время преподавал в Umea (Швеция), а также занимался консультационной работой.
Профессиональное кредо мастера
Стив Маттин серьезно увлечен автомобилями и дизайном. «Автомобиль - это скульптура на колесах», - изрек он в то время, когда работал в Volvo, и этому принципу верен по сей день. По мнению Стива, проектирование автомобиля - всегда командное усилие, требующее приверженности всех заинтересованных сторон.
Важной задачей работы в Скандинавии, вспоминает Стив, было развитие языка, философии и ДНК дизайна Volvo, стремление бренда в новую эру, «подкрепленное новыми продуктами с эмоциональной вспышкой и характерным скандинавским дизайном».
Маттин признается, что всегда хорошо понимал долю ответственности дизайнера за эргономику, безопасность и экологические аспекты будущего автомобиля, и считает, что хороший дизайн необходим для повышения основных ценностей бренда: «Хороший дизайн должен «играть» долго, то есть рассматриваться как свежий и новый, даже спустя многие годы».
Все началось с «рентгеновского луча»
Принцип «хорошо и надолго» Стив Маттин воплотил и в вазовскую продуктовую линейку, которая, повторимся, актуальна и по сей день. Всего за год работы в России британский дизайнер смог подготовить новый продукт, который был показан в августе 2012-го в рамках Московского международного автосалона – имеется ввиду Lada XRay.
Облик концепта пришелся по душе даже иностранным экспертам. Одно из авторитетных британских изданий тогда написало: «Lada XRay намного более профессионален и правдоподобен, чем вся имеющаяся линейка Lada, включающая в себя такие немолодые автомобили, как Kalina образца 2004 года».
Как тут не вспомнить про бестселлер
Один из работников «АвтоВАЗа» как-то мне заметил, что было очень крайне интересно следить за работой Стива Маттина и за тем, как у Lada развивается собственный дизайнерский почерк. Полагаю, что не только вазовцам было это познавательно, но и всем российским потребителям, которые, чего греха таить, сумели оценить потуги британца и проголосовать за его творения рублем.
Одна за другой в фирменный «X-дизайн» нарядились все малолитражки Lada, последним (2021 год) в этом списке стал Largus. Однако наиболее удачным за многие-многие годы вазовским автомобилем стало семейство Vesta. И по настоящее время это не только бестселлер модельного ряда Lada, но и, по сути, ее спасательный круг.
«Веста» в одночасье стала новым флагманом «АвтоВАЗа», появившись как концепт летом 2014 года на автосалоне в Москве в кузове «седан». А ровно через год, осенью 2015-го стартовали серийные продажи новинки. Потребитель сразу отметил: отечественный автомобиль «дорос» до уровня «хороших иномарок», получив современный облик, добротный интерьер и неплохую техническую начинку.
Ждем шедевров
Стив Маттин вырос в деревне Вуттон, в графстве Бедфордшир, Англия. С детства увлекался рисованием. Мы, журналисты, не раз видели его с карандашом в руке во время частых совместных поездок, туров, тест-драйвов. Вроде, ходит, как все, туда-сюда, потом уединяется, садится за стол и рисует. Наверное, пришла идея, говорим мы и стараемся ему не мешать.
«Сколько себя помню, всегда мечтал быть архитектором», - говорит Стив. Его отец, инженер-электрик, был очарован автомобилями, и вскоре он начал брать сынишку с младшим братом на крупнейшее автомобильное шоу Англии, которое проходило каждый год. «Это был самый яркий момент года, - вспоминает Маттин. - С восьмилетнего возраста я думал только о машинах».
Преемник Маттина - Жан-Филипп Салар вот уже год у руля дизайнерского отдела «АвтоВАЗа». Говорить о каких бы то ни было плодах его творчества, наверное, преждевременно – человек занимается своим делом, результаты которого увидим в ближайшей перспективе. Одна из новинок – внедорожник «Нива» уже анонсирован на 2024 год. Пожелаем французу удачи и будем верить, что из-под его «пера» вскоре начнут выходить проекты, которые принесут отечественному автогиганту не меньший успех.
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