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14 января 2022, 17:07

Вот уже год «Лада» без Стива Маттина: как англичанин смог сделать красивые автомобили в России

Минувший год «АвтоВАЗ» впервые за последнее время отработал без Стива Маттина. Того самого главного дизайнера, который нарисовал всю актуальную линейку тольяттинских малолитражек.
Фото: bfauto.ru

Англичанин покинул вазовскую семью под самый занавес 2020 года, уступив свое место Жан-Филиппу Салару, бывшему главному стилисту Renault-Samsung, отвечавшему за облик румынских Dacia. Сообщалось, что г-н Маттин ушел «по семейным обстоятельствам», оставшись на некоторое время в роли советника президента компании.

Правда это на 100% или в официальном заявлении есть доля лукавства, оценивать не нам. Судя по публикациям Стива в социальных сетях, дизайнер и, правда, провел год интересно, можно даже сказать, романтично – то и дело подписчики видели его в театрах и музеях, в разных уголках необъятной России, которой британец отвел 9 лет из своих 57-ми.

Наверное, г-н Маттин заслужил такой длинный отпуск. Во всяком случае, для «АвтоВАЗа» он сделал немало. Стив пришел на российский завод осенью 2011 года по приглашению тогдашнего президента «АвтоВАЗа» Игоря Комарова (ныне государственный и политический деятель, полномочный представитель президента РФ в Приволжском Федеральном округе).

Пришел не с улицы, а с соответствующим послужным списком. Первые 17 лет своей профессиональной карьеры он провел в Германии - успел побывать старшим менеджером по дизайну в Mercedes Benz, где в период с 2003 по 2005 г.г. не без его активного участия создавались ML-Class и GL-Class. S-Class, SL, SLK, SLR McLaren, Maybach-Mercedes, а также концепт Grand Sports Tourer.

Успел он потрудиться и на благо Volvo, где курировал создание концепт-каров S60, V60, XC60. Свои отношения со скандинавами Стив прервал в 2009 году и какое-то время преподавал в Umea (Швеция), а также занимался консультационной работой.

Профессиональное кредо мастера

Стив Маттин серьезно увлечен автомобилями и дизайном. «Автомобиль - это скульптура на колесах», - изрек он в то время, когда работал в Volvo, и этому принципу верен по сей день. По мнению Стива, проектирование автомобиля - всегда командное усилие, требующее приверженности всех заинтересованных сторон.

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Он описывает себя как перфекциониста, стремящегося увидеть процесс проектирования от первого эскиза до готового транспортного средства во всех проявлениях работы, особенно в мелочах. «Прежде всего, нужно держать глаза открытыми, - говорит маэстро. - Даже самая крошечная деталь может всплыть в памяти и стать полезным позже. Дизайн - это страсть, которая у меня всегда была и есть».

Важной задачей работы в Скандинавии, вспоминает Стив, было развитие языка, философии и ДНК дизайна Volvo, стремление бренда в новую эру, «подкрепленное новыми продуктами с эмоциональной вспышкой и характерным скандинавским дизайном».

Маттин признается, что всегда хорошо понимал долю ответственности дизайнера за эргономику, безопасность и экологические аспекты будущего автомобиля, и считает, что хороший дизайн необходим для повышения основных ценностей бренда: «Хороший дизайн должен «играть» долго, то есть рассматриваться как свежий и новый, даже спустя многие годы».

Все началось с «рентгеновского луча»

Принцип «хорошо и надолго» Стив Маттин воплотил и в вазовскую продуктовую линейку, которая, повторимся, актуальна и по сей день. Всего за год работы в России британский дизайнер смог подготовить новый продукт, который был показан в августе 2012-го в рамках Московского международного автосалона – имеется ввиду Lada XRay.

Облик концепта пришелся по душе даже иностранным экспертам. Одно из авторитетных британских изданий тогда написало: «Lada XRay намного более профессионален и правдоподобен, чем вся имеющаяся линейка Lada, включающая в себя такие немолодые автомобили, как Kalina образца 2004 года».

ВАЗ (Lada) Xray
От 1.6 л, 106 л.с
Новый от 549 900 до 1 680 000 Р
Ярко выраженной фирменной чертой «маттиновского» стиля Lada стал так называемый «Х-дизайн». Тогда же, как все мы помним, аналогичное дизайн-решение было опробовано на автомобиле Mitsubishi GC PHEV и далее на серийных «трехбриллиантовых» машинах. Судачили по этому поводу много, но до откровенного международного скандала дело не дошло – эксперты и пресса сошлись на том, что «все хорошие идеи носятся в воздухе». И только спустя какое-то время стало известно, в Mitsubishi на работу перешел менеджер московской студии Стива Маттина.

Как тут не вспомнить про бестселлер

Один из работников «АвтоВАЗа» как-то мне заметил, что было очень крайне интересно следить за работой Стива Маттина и за тем, как у Lada развивается собственный дизайнерский почерк. Полагаю, что не только вазовцам было это познавательно, но и всем российским потребителям, которые, чего греха таить, сумели оценить потуги британца и проголосовать за его творения рублем.

Одна за другой в фирменный «X-дизайн» нарядились все малолитражки Lada, последним (2021 год) в этом списке стал Largus. Однако наиболее удачным за многие-многие годы вазовским автомобилем стало семейство Vesta. И по настоящее время это не только бестселлер модельного ряда Lada, но и, по сути, ее спасательный круг.

«Веста» в одночасье стала новым флагманом «АвтоВАЗа», появившись как концепт летом 2014 года на автосалоне в Москве в кузове «седан». А ровно через год, осенью 2015-го стартовали серийные продажи новинки. Потребитель сразу отметил: отечественный автомобиль «дорос» до уровня «хороших иномарок», получив современный облик, добротный интерьер и неплохую техническую начинку.

ВАЗ (Lada) Vesta
От 1.8 л, 145 л.с
Новый от 470 000 до 1 530 000 Р
По итогам 2016 года Lada Vesta заняла неплохое для новичка 4 место среди всех моделей, представленных на российском рынке, в 2017-м – вошла в тройку, а в 2018-м не оставила конкурентам ни единого шанса. Впрочем, как и в минувшем 2021-м (113 698 реализованных автомобилей – лучший показатель года).  

Ждем шедевров

Стив Маттин вырос в деревне Вуттон, в графстве Бедфордшир, Англия. С детства увлекался рисованием. Мы, журналисты, не раз видели его с карандашом в руке во время частых совместных поездок, туров, тест-драйвов. Вроде, ходит, как все, туда-сюда, потом уединяется, садится за стол и рисует. Наверное, пришла идея, говорим мы и стараемся ему не мешать.

«Сколько себя помню, всегда мечтал быть архитектором», - говорит Стив. Его отец, инженер-электрик, был очарован автомобилями, и вскоре он начал брать сынишку с младшим братом на крупнейшее автомобильное шоу Англии, которое проходило каждый год. «Это был самый яркий момент года, - вспоминает Маттин. - С восьмилетнего возраста я думал только о машинах».

Преемник Маттина - Жан-Филипп Салар вот уже год у руля дизайнерского отдела «АвтоВАЗа». Говорить о каких бы то ни было плодах его творчества, наверное, преждевременно – человек занимается своим делом, результаты которого увидим в ближайшей перспективе. Одна из новинок – внедорожник «Нива» уже анонсирован на 2024 год. Пожелаем французу удачи и будем верить, что из-под его «пера» вскоре начнут выходить проекты, которые принесут отечественному автогиганту не меньший успех.   

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р), ВАЗ (Lada) Xray (от 619 900 Р)
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