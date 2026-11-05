Votour V5 - новый кроссовер из Петербурга: что известно о комплектациях и локальной сборке новинки

От «Комфорта» до «Престижа»: чем удивил новый кроссовер Votour V5 российской сборки

На заводе АГР в Сестрорецке уже собирают первые Votour V5. На старте заявлены версии «Комфорт» и «Престиж». Турбомотор развивает 147 л.с., а шестиступенчатый «робот» передает тягу на передние колеса. Что известно о локализации и соперниках модели, в материале.

На заводе АГР в Сестрорецке уже собирают первые Votour V5. На старте заявлены версии «Комфорт» и «Престиж». Турбомотор развивает 147 л.с., а шестиступенчатый «робот» передает тягу на передние колеса. Что известно о локализации и соперниках модели, в материале.

На производственной площадке в Сестрорецке сварочный цех оснащен 175 роботами, на участке окраски задействованы еще 54. Здесь уже собирают первые автомобили Votour V5. Производство полного цикла стартовало 2 ноября 2026 года на бывшем заводе Hyundai.

3 ноября пресс-служба марки сообщила о двух версиях кроссовера: «Комфорт» и «Престиж». На старте Votour V5 предложат с бензиновым турбомотором объемом 1,5 л. Его мощность составляет 147 л.с. Коробка передач, шестиступенчатый «робот», привод передний. Разгон до 100 км/ч занимает 11,7 секунды. Средний расход топлива составляет 8 л на 100 км.

Кузов получил силуэт фастбека с покатой крышей. Среди деталей оснащения заявлены 19-дюймовые легкосплавные диски и многоуровневая решетка радиатора. Спереди установлена двухъярусная светодиодная оптика с узкими дневными ходовыми огнями. Предусмотрены скрытые дверные ручки. Сзади расположены светодиодные фонари, над ними установлен спортивный спойлер. Дорожный просвет составляет 190 мм. Спереди стоит независимая подвеска McPherson, сзади, независимая многорычажная.

Фото: Votour

Официально технологического партнера Votour не называют. Однако модельный ряд марки построен на архитектуре автомобилей Chery и ее суббрендов, в том числе Jetour. Машинокомплекты поставляют по соглашениям о контрактной сборке.

Votour, локальный бренд российского холдинга «АГР» (AGR Automotive Group). Компания создала его для выпуска автомобилей на бывших площадках иностранных автопроизводителей. V5 стала первой моделью бренда и открывает семейство серии V, рассчитанное на городскую эксплуатацию и поездки за город. Схожую схему холдинг ранее обкатал на бренде Solaris на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.

Предприятие в Сестрорецке прежде принадлежало южнокорейскому Hyundai и работало с 2010 года. Весной 2022 года выпуск машин остановился. В начале 2024 года «АГР» завершил сделку по покупке 100% долей российского юридического лица концерна Hyundai. В сделку вошли завод в Сестрорецке и законсервированная площадка в Шушарах.

Осенью 2026 года на предприятии после модернизации программного обеспечения робототехнических комплексов и перенастройки штамповочного оборудования началось производство моделей новых партнеров холдинга. Завод сохранил полный цикл, включая сварку и окраску кузовов. На сборочной линии работают автономные транспортные средства AGV и роботизированные комплексы; компоненты проходят через линии подсборки. Votour стала второй маркой на площадке после Tenet Plus L4. «АГР» планирует поэтапно расширять локализацию: перейти на российские технологические жидкости, аккумуляторы и шины. Еще одна задача, русифицировать и адаптировать программное обеспечение медиасистем.

Среди возможных прототипов Votour V5 называют Jetour Dashing. У моделей совпадают габариты, агрегатная база и футуристичный дизайн, но Dashing поставляют из КНР. За три года в нашей стране было продано более 100 тысяч экземпляров модели. В октябре в Россию перестали возить полнопривыдные версии Dashing.

Розничные продажи Votour V5 в России должны начаться в ноябре 2026 года. К числу конкурентов относят Geely Atlas и Atlas Pro. У последнего похожие по отдаче 1,5-литровый турбомотор и роботизированная трансмиссия. По дизайну Votour ближе к Changan UNI-T: у него кузов фастбек с покатой крышей. Ценовым соперником младшей версии «Комфорт» называют Haval Jolion, который собирают под Тулой.