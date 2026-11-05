Votour V5 - новый кроссовер из Петербурга: что известно о комплектациях и локальной сборке новинки

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

5 ноября 2026, 10:53

От «Комфорта» до «Престижа»: чем удивил новый кроссовер Votour V5 российской сборки

От «Комфорта» до «Престижа»: чем удивил новый кроссовер Votour V5 российской сборки

Votour V5 - новый кроссовер из Петербурга: что известно о комплектациях и локальной сборке новинки

От «Комфорта» до «Престижа»: чем удивил новый кроссовер Votour V5 российской сборки

На заводе АГР в Сестрорецке уже собирают первые Votour V5. На старте заявлены версии «Комфорт» и «Престиж». Турбомотор развивает 147 л.с., а шестиступенчатый «робот» передает тягу на передние колеса. Что известно о локализации и соперниках модели, в материале.

На заводе АГР в Сестрорецке уже собирают первые Votour V5. На старте заявлены версии «Комфорт» и «Престиж». Турбомотор развивает 147 л.с., а шестиступенчатый «робот» передает тягу на передние колеса. Что известно о локализации и соперниках модели, в материале.

На производственной площадке в Сестрорецке сварочный цех оснащен 175 роботами, на участке окраски задействованы еще 54. Здесь уже собирают первые автомобили Votour V5. Производство полного цикла стартовало 2 ноября 2026 года на бывшем заводе Hyundai.

3 ноября пресс-служба марки сообщила о двух версиях кроссовера: «Комфорт» и «Престиж». На старте Votour V5 предложат с бензиновым турбомотором объемом 1,5 л. Его мощность составляет 147 л.с. Коробка передач, шестиступенчатый «робот», привод передний. Разгон до 100 км/ч занимает 11,7 секунды. Средний расход топлива составляет 8 л на 100 км.

Кузов получил силуэт фастбека с покатой крышей. Среди деталей оснащения заявлены 19-дюймовые легкосплавные диски и многоуровневая решетка радиатора. Спереди установлена двухъярусная светодиодная оптика с узкими дневными ходовыми огнями. Предусмотрены скрытые дверные ручки. Сзади расположены светодиодные фонари, над ними установлен спортивный спойлер. Дорожный просвет составляет 190 мм. Спереди стоит независимая подвеска McPherson, сзади, независимая многорычажная.

Фото: Votour

Официально технологического партнера Votour не называют. Однако модельный ряд марки построен на архитектуре автомобилей Chery и ее суббрендов, в том числе Jetour. Машинокомплекты поставляют по соглашениям о контрактной сборке.

Votour, локальный бренд российского холдинга «АГР» (AGR Automotive Group). Компания создала его для выпуска автомобилей на бывших площадках иностранных автопроизводителей. V5 стала первой моделью бренда и открывает семейство серии V, рассчитанное на городскую эксплуатацию и поездки за город. Схожую схему холдинг ранее обкатал на бренде Solaris на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.

Предприятие в Сестрорецке прежде принадлежало южнокорейскому Hyundai и работало с 2010 года. Весной 2022 года выпуск машин остановился. В начале 2024 года «АГР» завершил сделку по покупке 100% долей российского юридического лица концерна Hyundai. В сделку вошли завод в Сестрорецке и законсервированная площадка в Шушарах.

Осенью 2026 года на предприятии после модернизации программного обеспечения робототехнических комплексов и перенастройки штамповочного оборудования началось производство моделей новых партнеров холдинга. Завод сохранил полный цикл, включая сварку и окраску кузовов. На сборочной линии работают автономные транспортные средства AGV и роботизированные комплексы; компоненты проходят через линии подсборки. Votour стала второй маркой на площадке после Tenet Plus L4. «АГР» планирует поэтапно расширять локализацию: перейти на российские технологические жидкости, аккумуляторы и шины. Еще одна задача, русифицировать и адаптировать программное обеспечение медиасистем.

Среди возможных прототипов Votour V5 называют Jetour Dashing. У моделей совпадают габариты, агрегатная база и футуристичный дизайн, но Dashing поставляют из КНР. За три года в нашей стране было продано более 100 тысяч экземпляров модели. В октябре в Россию перестали возить полнопривыдные версии Dashing.

Розничные продажи Votour V5 в России должны начаться в ноябре 2026 года. К числу конкурентов относят Geely Atlas и Atlas Pro. У последнего похожие по отдаче 1,5-литровый турбомотор и роботизированная трансмиссия. По дизайну Votour ближе к Changan UNI-T: у него кузов фастбек с покатой крышей. Ценовым соперником младшей версии «Комфорт» называют Haval Jolion, который собирают под Тулой.

Упомянутые марки: Chery, Jetour
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чери, Джетур

Похожие материалы Чери, Джетур

Можно ли постоянно жить в машине и почему за ночевку в автодоме МВД может выписать крупный штраф
Складные прицепы, надувные кухни и карбоновые кузова: чем удивили производители автодомов в 2026 году
Ресурс в 350 тысяч и пластиковый обман: как правильно выбрать надежный подержанный кросс-хэтчбек
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростовская область Благовещенск Чебоксары
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться