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Автор: Дмитрий Новиков

3 ноября 2026, 19:01

На бывшем заводе Hyundai в Петербурге освоили сборку автомобилей еще одного российского бренда: первые подробности

На бывшем заводе Hyundai в Петербурге освоили сборку автомобилей еще одного российского бренда: первые подробности

Первые кроссоверы Votour V5 сошли с конвейера в Петербурге: чем удивляет потенциальный бестселлер?

На бывшем заводе Hyundai в Петербурге освоили сборку автомобилей еще одного российского бренда: первые подробности

Новый кроссовер собирают в Сестрорецке полным циклом: кузов сваривают и красят, затем автомобиль проходит финальную сборку. Продажи Votour V5 намечены на ноябрь 2026 года. Рассказываем, что это за автомобиль.

Новый кроссовер собирают в Сестрорецке полным циклом: кузов сваривают и красят, затем автомобиль проходит финальную сборку. Продажи Votour V5 намечены на ноябрь 2026 года. Рассказываем, что это за автомобиль.

В сварочном цехе предприятия задействованы 175 роботов, в окрасочном работают еще 54. 2 ноября 2026 года на заводе «АГР» в Сестрорецке началось серийное производство Votour V5. Кроссовер собирают по полному циклу: кузова сваривают и красят, затем выполняют финальную сборку. Площадка находится на бывшем заводе Hyundai Motor, где раньше выпускали Hyundai Solaris, Kia Rio и Hyundai Creta.

В первой половине 2026 года завод прошел масштабную модернизацию ключевых цехов. На сборочной линии установили автономные транспортные средства AGV и роботизированные комплексы; добавили линии для подсборки компонентов. За технологическими операциями следят системы машинного зрения и компьютерный анализ параметров. Производство Votour стало вторым проектом на площадке в рамках партнерства холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo: ранее здесь начали выпускать Tenet Plus L4.

Отдельный акцент сделали на защите кузова. Скрытые полости обрабатывают воском, а качество проверяют автоматически с помощью компьютерных систем. Предусмотрены и антигравийные покрытия; от влаги и дорожных реагентов металл также защищают антишумные составы.

Votour V5 стала первой моделью нового российского бренда VOTOUR и представителем городской серии V. Производитель описывает ее как автомобиль для повседневных поездок, в том числе за город на выходных. У модели покатая крыша в стиле фастбэк, скрытые дверные ручки и 19-дюймовые легкосплавные колеса. Спереди установлены двухъярусные светодиодные фары; их дополняют узкие дневные ходовые огни. Сзади расположены светодиодная оптика и спортивный спойлер. 

Технические характеристики и комплектации V5 не опубликованы. Но есть все основания полагать, что он создан на базе хорошо известного российским автолюбителям кроссовера Jetour Dashing. Напомним, длина кузова Dashing составляет 4590 мм, колесная база равна 2720 мм. В России он получил 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л. с. Оригинальный Jetour Dashing с 2024 года выпускали на «Автоторе» в Калининградской области. 

Продажи Votour V5 в России запланированы на ноябрь 2026 года. Цены пока не объявлены. В линейке марки также заявлены семейства T с кроссоверами повышенной проходимости и R с премиальными внедорожниками.

Упомянутые марки: Jetour, TENET
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