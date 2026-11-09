Почему клон Jetour Dashing стоит в России дешевле оригинала

Собирают на бывшем заводе Hyundai: чем удивил новый кроссовер Votour V5

На старте продаж базовый V5 стоил 2 649 900 рублей. Jetour Dashing с сопоставимыми характеристиками предлагался дороже. Разница в стартовых ценах составляла 60 090 рублей.

На старте продаж базовый V5 стоил 2 649 900 рублей. Jetour Dashing с сопоставимыми характеристиками предлагался дороже. Разница в стартовых ценах составляла 60 090 рублей.

Votour V5 построен на базе Jetour Dashing, а заявленные технические характеристики двух кроссоверов сопоставимы. Однако новинка вышла на рынок по более низкой стартовой цене. V5, переднеприводный городской кроссовер бренда Votour, который холдинг «АГР» создал совместно с Defetoo.

Как пишет Autonews, продажи V5 в России начались 9 ноября 2026 года. На старте предложили две комплектации: «Комфорт» за 2 649 900 рублей и «Престиж» за 2 869 900 рублей. Для сравнения, в официальном стоке Jetour Dashing предлагался от 2 709 990 рублей. Базовый V5 дешевле на 60 090 рублей.

Обе версии получили четырехцилиндровый бензиновый турбомотор объемом 1,5 л. Его мощность составляет 147 л.с., максимальный крутящий момент достигает 210 Н·м. Коробка передач, шестиступенчатый робот, привод передний. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 11,7 секунды, максимальная скорость составляет 180 км/ч. Заявленный средний расход в смешанном цикле равен 8 л на 100 км, топливный бак вмещает 57 л. В отличие от классического автомата, о котором говорится в разборе Toyota Highlander IV, для V5 заявлен робот.

Длина кроссовера составляет 4590 мм, ширина 1900 мм. Высота достигает 1685 мм, колесная база равна 2720 мм. Дорожный просвет составляет 190 мм. Спереди установлена подвеска McPherson, сзади работает независимая многорычажная конструкция.

Фото: Votour

Модель открывает линейку V. В компании представляют ее как серию автомобилей для повседневных поездок и путешествий. Бренд Votour появился в рамках партнерства холдинга «АГР» с Defetoo. Полномасштабное производство V5 по полному циклу стартовало 2 ноября 2026 года на предприятии «АГР» в Сестрорецке под Санкт-Петербургом. Завод работает на бывшей производственной площадке Hyundai.

В базовое оснащение входят четыре подушки безопасности и 19-дюймовые легкосплавные диски. В салоне установлены климатическая система, мультимедийный экран диагональю 12,8 дюйма с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида и 8-дюймовая цифровая приборная панель. Предусмотрены беспроводная зарядка и бесключевой доступ, двигатель можно запустить дистанционно. Светодиодная оптика и задние парктроники также входят в оснащение. Зимний пакет включает подогрев зеркал и рулевого колеса, а также лобового стекла, форсунок и передних сидений. Передние кресла отделаны искусственной кожей, у них есть электрические регулировки и вентиляция.

Покупателям, которые приобретали автомобиль в течение первого месяца после начала продаж, предлагали программу продленной поддержки. Она распространялась на шестой и седьмой годы эксплуатации, после завершения стандартного периода гарантийной и технической поддержки. В общей сложности срок поддержки мог достигать семи лет с момента покупки.