Сборка уже идет полным ходом, но цену держат в секрете: чем удивит вторая модель нового российского бренда?

Новый российский автобренд набирает обороты: сборка какой второй модели уже стартовала на заводе в Петербурге

У марки уже появилась первая модель новой серии. Теперь линейка готовится к расширению. Дизайн нового кроссовера Votour V6 заметно отличается от исходного автомобиля. Первые серийные машины уже сошли с конвейера в Петербурге.

У марки уже появилась первая модель новой серии. Теперь линейка готовится к расширению. Дизайн нового кроссовера Votour V6 заметно отличается от исходного автомобиля. Первые серийные машины уже сошли с конвейера в Петербурге.

Безрамочная решетка радиатора и спортивные акценты формируют переднюю часть нового автомобиля. Сзади фонари соединяет светодиодная полоса, а на крышке багажника установлен спойлер.

Кроссовер также получил светодиодные фары и 19-дюймовые колеса. Среди заявленного оснащения есть панорамная крыша, кресла с интегрированными подголовниками и два крупных дисплея. Детали внешности и оснащения описывает Profile.ru. Под собственным индексом V6 марка представила перелицованную версию китайского Soueast S06.

Исходная модель продается в России с весны 2026 года. Ее предлагают в комплектации «Престиж» с передним либо полным приводом. Переднеприводный Soueast S06 стоит от 3 029 000 рублей, полноприводный стоит 3 409 900 рублей.

Переднеприводный Soueast S06 оснащен бензиновым турбомотором объемом 1,5 л, мощностью 147 л. с. и крутящим моментом 210 Н·м. С ним работает шестиступенчатая роботизированная коробка передач. Полноприводная версия получила турбодвигатель объемом 1,6 л, мощностью 186 л. с. и моментом 275 Н·м. В пару к нему поставили восьмиступенчатый автомат.

Данные о силовых агрегатах Votour V6 пока не опубликованы. Комплектации и технические характеристики обещают объявить позже. В пресс-службе марки сообщили 11 ноября 2026 года, что модель планируют вывести на российский рынок до конца года. В этот день V6 представили как вторую модель бренда после V5.

V6 пополнит серию V, где уже представлен V5. Это первый автомобиль российского бренда Votour, созданного во время партнерства холдинга «АГР» (AGR Automotive Group) и китайской компании Defetoo. Марку представили осенью 2026 года как проект локализованных кроссоверов и внедорожников на базе моделей Jetour и Soueast. V5 это перелицованную версию Jetour Dashing, а V6 создан на базе Soueast S06.

Полный цикл производства автомобилей Votour организовали в Санкт-Петербурге на бывшей площадке Hyundai. Там работают цеха штамповки и сварки, а также участок окраски и финальной сборки. С конвейера уже сходит среднеразмерный V5. Его продажи в России стартовали в ноябре 2026 года.

Для V5 заявлены передний привод и бензиновый турбомотор объемом 1,5 л мощностью 147 л. с. Двигатель работает с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Покупателям доступны комплектации «Комфорт» и «Престиж». Серия V рассчитана на городские поездки и маршруты за городом. Для повышенной проходимости предусмотрена линейка T, а премиальные внедорожники войдут в серию R.