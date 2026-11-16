На бывшем заводе Hyundai под Петербургом запустили новый кроссовер российского бренда: что внутри

Продажи намечены до конца 2026 года; цены пока не объявлены. Передний и полный привод получат разные моторы и коробки. Полноприводная версия отличается также расширенным оснащением.

Продажи намечены до конца 2026 года; цены пока не объявлены. Передний и полный привод получат разные моторы и коробки. Полноприводная версия отличается также расширенным оснащением.

Самая быстрая модификация разгоняется до 100 км/ч за 9,3 секунды. VOTOUR V6 стала второй моделью марки, созданной в рамках партнерства холдинга «АГР» и Defetoo. Кроссовер пополнил серию V и российскую линейку. Для него заявлены передний и полный привод. Переднеприводная версия оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 л мощностью 147 л.с. с крутящим моментом 210 Н·м и шестиступенчатой роботизированной коробкой. Полноприводной версии положен турбодвигатель 1,6 л на 186 л.с. с моментом 275 Н·м и восьмиступенчатый автомат. Переднеприводный автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 11,7 секунды. Максимальная скорость обеих версий составляет 180 км/ч. Эти характеристики приводит пресс-служба бренда.

В смешанном цикле переднеприводный кроссовер расходует 8,0 л/100 км, полноприводный 8,9 л/100 км. Объем бака составляет 57 л. Спереди установлена независимая подвеска типа МакФерсон, сзади независимая многорычажная. Дорожный просвет достигает 190 мм.

Длина кузова составляет 4616 мм, ширина 1910 мм. Высота зависит от исполнения и равна 1685 или 1690 мм. Колесная база составляет 2720 мм. Багажник вмещает 486 л, а со сложенными сиденьями второго ряда объем увеличивается до 977 л.

В переднеприводной комплектации «Престиж» есть бесключевой доступ и датчики парковки спереди и сзади. Предусмотрен датчик дождя. Мультимедийный экран диагональю 12,8 дюйма поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Также заявлены голосовое управление некоторыми функциями и аудиосистема Sony с восемью динамиками. Беспроводная зарядка выдает до 50 Вт, система кругового обзора 360° показывает и пространство под автомобилем. В оснащение входят панорамная крыша с люком и электропривод двери багажника. Наружные зеркала регулируются электрически. Заднее стекло тонированное, установлены легкосплавные диски диаметром 19 дюймов.

Фото: VOTOUR

Полноприводный «Престиж AWD» получил двухзонный климат-контроль и двойные стекла на переднем ряду. Для пассажиров второго ряда предусмотрен подлокотник с подстаканниками. Вместо экрана диагональю 12,8 дюйма здесь установлен центральный дисплей на 15,6 дюйма с процессором Snapdragon 8155. В списке оборудования есть очиститель воздуха с фильтром PM2.5 и система ионизации. Отдельно предусмотрен дисплей показателей окружающей среды. Для автомата доступны режимы «эко» и «стандарт», а также «спорт» и «снег». Еще два режима, «грязь» и «бездорожье», рассчитаны на сложные покрытия. Снаружи эту версию отличают зеленые тормозные суппорты.

Для обеих версий заявлен пакет «теплых опций». Он включает обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Обогреваются также наружные зеркала и рулевое колесо. Предусмотрен подогрев сидений обоих рядов. Кузовную защиту адаптировали к российским условиям: днище и скрытые полости обрабатывают воском. Дополнительно наносят антикоррозийные слои, включая антигравийную и антишумную защиту.

Производство VOTOUR V6 наладили на площадке холдинга «АГР» в Сестрорецке, на бывшем заводе Hyundai. Выпуск идет по полному циклу изготовления кузова, включая сварку и окраску, сообщила пресс-служба «АГР». V6 стала второй моделью марки, производство которой развернули на этой площадке. Продажи планируют начать до конца 2026 года, стоимость объявят позже.