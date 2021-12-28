Вот-вот Новый год: сколько промилле допускается и какова ответственность
Фото: vkrasnoznamenske.ru
«Существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови, - уточнил в интервью газете «Ведомости» г-н Хуснуллин, являющийся также председателем Комиссии по безопасности дорожного движения. - Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, — уже потенциальные смертники. Эти вещи необходимо регулировать».
В указанной комиссии, по информации РБК, не все разделили мнение политика, поэтому решили вести статистику лишь в некоторых российских регионах. Если там выявят существенное снижение количества травм и смертей на дорогах, анонсированная мера получит одобрение.
Безопасная граница
Согласно действующему законодательству, водителя не накажут, если в литре выдыхаемого воздуха обнаружится концентрация алкоголя меньше 0,16 мг спирта, или 0,3 промилле — это, так сказать, разрешенное количество промилле. Именно столько останется алкоголя в организме мужчины весом 80 кг через 4,5 часа, если он выпьет пол-литра пива крепостью 5%.
Если проверка покажет больше, то водителю мало не покажется – у него, скорее всего, отберут водительское удостоверение. Допустимые промилле для садящегося за руль — это безопасная граница, чтобы можно было поехать. В ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ четко прописано: «Употребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, либо психотропных или иных вызывающих опьянение веществ запрещается».
Медики, как правило, пользуются следующей таблицей для выявления степени опьянения и количества промилле: легкая: 1-2 промилле, средняя: 2-3 промилле, тяжелая: 3-4 промилле и т.н. «алкогольная кома»: 4 и выше. Скорость выведения этилового спирта из организма составляет, в среднем, 0,1-0,2 промилле/час. На нее влияет масса параметров – те же рост, вес и пол человека. К примеру, 100 мл водки через 6 часов не оставит следов в организме мужчины весом 80 кг и ростом 175 см.
Доверяй, но проверяй
Банально, но верно: чем больше человек «пропустит за воротник», тем больше промилле будет в его крови. Если остановивший вас инспектор ДПС обнаружит, что прибор показывает больше, чем допустимые промилле, он имеет полное право соответствующим образом оформить протокол, а это уже серьезно.
За езду подшофе в России лишают ВУ сроком на 2 года и выписывают штраф в размере 30 000 рублей. Столь суровое наказание получит водитель, если проверка на дороге покажет больше, чем разрешенная промилле в России. Правила проверки водителей на опьянение утверждены Правительством РФ отдельным приказом.
Сначала уличенному во грехе водителю озвучивают правила проверки и предлагают выдохнуть в алкотестер. Покидать руль своего автомобиля водитель не обязан. Если прибор обнаружит не менее 0,16 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха, водителю через 15-20 минут вновь предложат подышать в трубку. Если прибор опять покажет тот же результат, водителя признают пьяным и оформят протокол, который потом отправится в суд.
Не унимающегося водителя могут отправить на проверку в медучреждение или передвижной пункт медосвидетельствования. Причины следующие: водитель отказался от проверки на месте; не согласен с результатами, которые показал прибор инспектора; неисправность алкотестера (скажем, замерз на морозе).
Какие семечки, о чем вы!
Не побывав в шкуре пойманного «за пьянку» водителя, трудно сказать, насколько может пригодиться все то, о чем мы рассказали выше. Лучше, как говорится, не пить. Вернее, не садиться за руль под хмельком. А если все же «пропустил»? Как быстро возвратить трезвость?
Врачи советуют как можно больше пить жидкости, используя сорбенты (тот же активированный уголь), а также не уклоняться от физической нагрузки. Если прибегнуть к этому комплексу, вывести алкоголь (100 грамм водки) удастся за 3-4 часа. Из крови спирт уйдет, а из мочи нет, его смогут в ней обнаружить даже на следующий день.
Да и от перегара, пардон, мало что спасет. Известно, что амбре идет не из желудка, а из лёгких. Поэтому сколько не жуй «Стиморол» и укроп, сколько не луцкай семечки, объегорить инспектора не получится. В общем, будьте осторожны за рулем - ад еще не заполнен и наполовину.
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