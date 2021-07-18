Вот-вот пойдут грибы. Не забудьте взять с собой в лес телефон
Фото: club.foto.ru
Но лес – это не только «легкие природы», но и место, где многим из нас страшно потеряться. К счастью, на такой случай у нас есть мобильный телефон: если что, сделал «звонок другу», и есть какой-никакой шанс выйти к людям.
Перед тем, как отправиться «по грибы-ягоды», неплохо бы усвоить несколько основных и при этом нехитрых правил, как подготовить телефон. Поверьте, это полезно.
Правило первое. Следует всегда брать с собой телефон. Проще, кажется, некуда. Однако, некоторые граждане, прежде всего, пожилого возраста, нередко оставляют телефон дома. Обоснование «железное»: иду в знакомый лес, а телефон в лесу может выпасть из куртки, как-никак буду наклоняться, ерзать по карманам и т.п. Увы, заплутать, как братец-Иванушка, можно даже в небольшом лесопарке. Опять же лес – не футбольный газон, риск подвернуть или сломать ногу присутствует всегда. К тому же у людей в возрасте здоровье не такое, как в молодости — не дай Бог, что произойдет.
Правило второе. Телефон следует зарядить с вечера. Дело в том, что по грибы отправляются, как правило, с раннего утра и времени на пополнение емкости батареи просто не хватает. Слабого уровня заряда, сами знаете, хватает ненадолго, к тому же в лесу гаджеты разряжаются быстрее, поскольку базовые станции располагаются на большом расстоянии друг от друга, и телефон вынужден повышать свою мощность, чтобы принять и усилить сигнал.
Правило третье. Сегодня в продаже большой выбор переносных аккумуляторов для подзарядки гаджетов, это так называемые пауэрбанки. Они имеют разные емкостные характеристики, габариты и вес. Каким пользоваться и какой лучше всего взять в лес – это ваш личный выбор. Только не забудьте к нему зарядный шнур.
Правило четвертое. Не забудьте предпринять меры по снижению энергопотребления своего смартфона. Это касается как уменьшения яркости экрана, так и отключения ненужных функций (Wi-Fi, Bluetooth, передача данных и пр.). Полезно будет выгрузить неиспользуемые приложения (сделать перезагрузку гаджета). Если у телефона есть функция активации специального энергосберегающего режима (в своевременных моделях она, что называется, по умолчанию), обязательно воспользуйтесь ею.
Фото: pxhere.com
Правило пятое. Не стоит пользоваться смартфоном без особой необходимости. Вы пришли в лес, искать грибы или ягоды, вот и не отвлекайтесь. Это значит, надо забыть на некоторое время о друзьях в соцсетях, не всегда полезных играх, всякого рода мессенджерах и т.п. Вернетесь домой – тогда пожалуйста.
Правило шестое. В вашем смартфоне должны быть активированы не только приложения Сбера или «Пятерочки», но также карты. Сегодня это как Отче наш. В лесу далеко не всегда ловит Интернет, поэтому спутниковую карту лучше загрузить дома, то есть заранее. На этих картах должны отображаться дороги (в том числе проселочные и лесные), реки, овраги, границы леса и т.п. Если найдете карту квартальных столбов лесов своего региона, да еще в хорошем качестве, непременно сохраните – авось пригодится.
Небольшая подсказка: в «Google Картах» зайдите в раздел «Настройки», далее «Офлайн-карты», затем «Выбрать карту». Находите свою область (скажем, Московскую) и скачиваете. В «Яндекс Картах» спутниковые карты загружаются несколько иным способом, в частности, во время просмотра. Следовательно, просмотрите участок местности заранее. Наконец, Maps.Me может пригодиться, если лес более-менее посещаемый. На данной карте прорисованы даже маленькие тропинки.
Правило седьмое. Загляните в «магазин» приложений – в нем можно найти программы, которые позволяют отмечать точки входа в лес, планируемого выхода из него, а также место, где вы оставили свой автомобиль. Таким образом можно будет легко добраться до нужной точки, ориентируясь по подсказкам программы. Сразу отметим, что приложение «Компас» есть далеко не на всех моделях смартфонов, поскольку для него требуется наличие магнитного датчика.
Ну и, наконец, самые простые и распространение правила – они универсальны не только для грибников, но и всех тех, кто отправляется на природу, в лес. На всякий пожарный, захватите с собой спички или зажигалку, емкость с водой и облекитесь в яркую одежду – чтобы было видно издалека. В случае чего, не стесняйтесь звонить в службу спасения «112». Пусть даже на вашем счету нет средств, звонок в любом случае пройдет. И если есть возможность, берите с собой в лес компаньона: вдвоем и «море по колено», и просто веселее.
Не «машинное» это дело
Где, спросите, оставить машину? Ну, естественно, максимально близко к искомой точке, причем без ограничений и фанатизма. Если ваш «конь» лишен привода на 4 колеса, лесную колею лучше не выбирать и не углубляться в дебри. Припаркуйте на обочине асфальтовой дороги, но так, чтобы не мешать потоку. «Сигналка» и механические защиты – обязательны.
Фото: fishki.net
Если приличный SUV и уж тем более кондовый внедорожник, можно и в лес заехать. Только следует вспомнить хорошо всем знакомые рекомендации. Во-первых, перепроверьте резину – желательно заранее «обуться» в грязевую модель. Увидели впереди лужу с размазанными колеями, желательно туда пройти пешком, а уж потом ехать. Если впереди болото, то же самое, при этом необходимо спустить давление в шинах - может, и проедете.
Если уж заехали, где жидко, то лучше не останавливаться, а плавно и уверенно ехать, что называется, «ходом», на нишей передаче, не перескакивая на повышенную. Как только остановились – считай, пропали. Или засели, как вам угоднее. Решили объехать грязевую колею рядом по траве? Можно, но, опять же, сначала пройдите путь пешком.
Не понимаете, в какую сторону идти за трактором? Подумайте лучше, прежде чем выберите то или иное направление. А то, грешным делом, еще заедите туда, куда не каждый тракторист «по пьяни» поедет вытаскивать. И да, в такой ситуации без пары «банок» точно не обойтись…
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