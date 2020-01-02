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2 января 2020, 14:01

Вове Land Rover, Диме Lada: кто какие автомобили покупал в 2019 году

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Может ли имя повлиять на выбор автомобиля? Эксперты проанализировали сделки купли-продажи в 2019 году и выяснили, какие машины покупали люди с разными именами.
Вове Land Rover Диме Lada кто какие автомобили покупал в 2019 году

Фото взято из открытых источников

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Аналитики онлайн-агрегатора по покупке новых автомобилей Autospot.ru изучили статистику продаж за 2019 год и выявили интересную закономерность. Среди покупателей автомобилей той или иной марки преобладали люди с определенными именами. Например, 35% вседорожников Land Rover купили Владимиры и Русланы, а 43% автомобилей с шильдиком Porshe приобрели Александры и Борисы.

Женщины на порядок реже покупают автомобили, чем мужчины. В 2019 году владельцами 8% новых машин стали Александры, 7% - Сергеи. Среди женщин лидируют Елены, они купили 0,7% автомобилей от всех проданных в прошлом году. Отчасти это можно объяснить тем, что имена Александр и Елена – одни из самых распространенных в России. На протяжении многих лет они занимают лидирующие места в статистике ЗАГСов и зарегистрированных младенцев. Кроме того, несколько лет назад Яндекс проанализировал 35 миллионов аккаунтов в 15 социальных сетях в России и выяснил, что самые распространенные в нашей стране имена – именно Александр и Елена.

Среди покупателей самых востребованных иномарок, Kia и Hyundai, больше было Александров, Сергеев и Алексеев, а из женщин чаще встречались Елены, Анны и Татьяны. У мужчин и женщин с этими же именами популярностью пользовались автомобили BMW и Skoda. Статистика по другим моделям в 2019 году выглядит следующим образом (в алфавитном порядке):

Audi: 18% Александр и Дмитрий, а 2% - на Елена
Ford: 20% Андрей и Сергей, а 5% - Елена и Инна
Jeep: 22% Алексей и Сергей, а 3% - Анна
Lada: 20% Александр и Дмитрий, а 1,4% - Татьяна и Наталья
Land Rover: 35% Владимир и Руслан, а 10% - Елена
Mazda: 19% Сергей и Дмитрий, а 3% - Ольга
Mercedes-Benz: 18% Сергей и Дмитрий, а 4% - Елена 
Nissan: 17% Александр и Алексей, а 3% - Елена
Porshe: 43% Александр и Борис, а 14% - Юлия
Renault: 17% Сергей и Андрей, а 2% - Елена и Наталья
Toyota: 19% Александр и Сергей, а 1% - Анна
Volvo: 24% Дмитрий и Сергей, а 7% - на Ольга

Встречались среди покупателей и люди с редкими именами. Например, мужчины с именем Ратибор покупали автомобили Lada, Адриан – Toyota, а Оскар – Kia. Среди покупательниц Hyundai замечены Юноны и Виты, а Дарии предпочитали автомобили Mitsubishi и Skoda.

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Вове Land Rover, Диме Lada: кто какие автомобили покупал в 2019 году
{{material_127645}}Аналитики онлайн-агрегатора по покупке новых автомобилей Autospot.ru изучили статистику продаж за 2019 год и выявили интересную закономерность. Среди покупателей автомобилей той или иной марки преобладали люди с определенными именами. Например, 35% вседорожников Land Rover купили Владимиры и Русланы, а 43% автомобилей с шильдиком Porshe приобрели Александры и Борисы.Женщины на порядок реже покупают автомобили, чем мужчины. В 2019 году владельцами 8% новых машин стали Александры, 7% - Сергеи. Среди женщин лидируют Елены, они купили 0,7% автомобилей от всех проданных в прошлом году. Отчасти это можно объяснить тем, что имена Александр и Елена – одни из самых распространенных в России. На протяжении многих лет они занимают лидирующие места в статистике ЗАГСов и зарегистрированных младенцев. Кроме того, несколько лет назад Яндекс проанализировал 35 миллионов аккаунтов в 15 социальных сетях в России и выяснил, что самые распространенные в нашей стране имена – именно Александр и Елена.Среди покупателей самых востребованных иномарок, Kia и Hyundai, больше было Александров, Сергеев и Алексеев, а из женщин чаще встречались Елены, Анны и Татьяны. У мужчин и женщин с этими же именами популярностью пользовались автомобили BMW и Skoda. Статистика по другим моделям в 2019 году выглядит следующим образом (в алфавитном порядке):Audi: 18% Александр и Дмитрий, а 2% - на ЕленаFord: 20% Андрей и Сергей, а 5% - Елена и ИннаJeep: 22% Алексей и Сергей, а 3% - АннаLada: 20% Александр и Дмитрий, а 1,4% - Татьяна и НатальяLand Rover: 35% Владимир и Руслан, а 10% - ЕленаMazda: 19% Сергей и Дмитрий, а 3% - ОльгаMercedes-Benz: 18% Сергей и Дмитрий, а 4% - Елена Nissan: 17% Александр и Алексей, а 3% - ЕленаPorshe: 43% Александр и Борис, а 14% - ЮлияRenault: 17% Сергей и Андрей, а 2% - Елена и НатальяToyota: 19% Александр и Сергей, а 1% - АннаVolvo: 24% Дмитрий и Сергей, а 7% - на ОльгаВстречались среди покупателей и люди с редкими именами. Например, мужчины с именем Ратибор покупали автомобили Lada, Адриан – Toyota, а Оскар – Kia. Среди покупательниц Hyundai замечены Юноны и Виты, а Дарии предпочитали автомобили Mitsubishi и Skoda.
2020-01-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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