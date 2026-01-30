Владелец Voyah Free честно рассказал о всех проблемах после 10 000 км

Voyah Free 2025: неожиданные проблемы эксплуатации зимой

Вышло исследование: владелец Voyah Free 2025 из Уфы делится опытом эксплуатации и неожиданными минусами. Какие детали разочаровали, а что оказалось на высоте? Почему эти нюансы важны для всех, кто выбирает электрокроссовер — в материале.

Российские автолюбители все чаще обращают внимание на электромобили, но реальный опыт эксплуатации новых моделей способен серьезно скорректировать ожидания. Отзыв владельца Voyah Free 2025 из Уфы на портале drom.ru — это не просто перечень плюсов и минусов, а важный сигнал для тех, кто рассматривает покупку современного SUV на электротяге. Практические детали, которые редко попадают в рекламные буклеты, могут стать решающими при выборе автомобиля.

Машина 2025 года выпуска, с пробегом 10 000 км, оснащена электрическим двигателем мощностью 490 л.с., полным приводом и автоматической трансмиссией. Владелец оценил внешний вид на максимальные 10 баллов, но общая оценка — лишь 5,2 из 10. Такой разрыв между дизайном и эксплуатационными характеристиками заставляет задуматься о реальных возможностях этого кроссовера.

Среди главных разочарований — крайне скромный запас хода: зимой батареи хватает всего на 90 км, что для электромобиля такого класса выглядит неожиданно мало. На трассе ситуация усугубляется: на высокой скорости в салоне становится холодно, а поток воздуха буквально продувает ноги всем пассажирам. Для водителей ростом выше среднего (180 см и выше) эргономика вызывает вопросы — руль и сиденья не регулируются под такие параметры, что делает длительные поездки некомфортными.

В списке недочетов — отсутствие доводчиков дверей и омывателя камеры заднего вида, нестабильное поведение задних колес в поворотах, а также сбои мобильного приложения. Нет автозапуска, а подвеска не справляется с неровностями, передавая каждую кочку на кузов. Маленький бензобак и быстро разряжающийся 12-вольтовый аккумулятор, который дилер отказывается менять, добавляют головной боли.

Освещение — отдельная тема: фары не только слепят встречных, но и не обеспечивают достаточной видимости. Омывателя фар нет, а капот настолько мягкий, что его легко помять при закрывании. Запасного колеса не предусмотрено, с пробитым колесом — только на эвакуатор. Подогрев лобового стекла отсутствует, есть лишь обдув, а генератор издает заметный шум. Кроссовер оказался низким, держать руль неудобно, подлокотник не предусмотрен, а на морозе дверные ручки примерзают.

Второй ряд сидений не порадовал: спинка фиксирована в одном положении, подогрев работает только для сидений, но не для спины, а отдельного климат-контроля для пассажиров сзади нет. Пассажирское сиденье не раскладывается, а багажник быстро покрывается снегом и грязью. Маневренность автомобиля оставляет желать лучшего, что особенно заметно в городских условиях.

Тем не менее, владелец отмечает, что по ряду параметров Voyah Free 2025 заслуживает похвалы. Внешний вид, материалы отделки и некоторые технологические решения действительно на уровне. Однако перечисленные недостатки могут стать критичными для тех, кто рассчитывает на комфорт и надежность в повседневной эксплуатации.