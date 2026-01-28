Вышло исследование: чем Voyah Free отличается от европейских конкурентов и почему его выбирают в России

28 января 2026, 09:26
Voyah Free: новый гибридный кроссовер из Китая с запасом хода более 800 км
Voyah Free: новый гибридный кроссовер из Китая с запасом хода более 800 км
Voyah Free - крупный гибридный кроссовер, который удивляет сочетанием мощности, экономичности и премиального оснащения. Разбираемся, чем он отличается от BMW X5 и других известных моделей, и почему его все чаще выбирают в России.
Китайский бренд Voyah пока не на слуху у большинства российских автолюбителей, но ситуация резко меняется. Компания, основанная в 2020 году, уже успела заявить о себе на рынке, модель Voyah Free стала первой ласточкой в линейке. За плечами у Voyah - опыт управления Dongfeng Motor, которая выпускает миллионы машин ежегодно.
Автомобиль построен по уникальной гибридной схеме с увеличенным запасом хода. Его колёса приводятся в движение двумя электромоторами общей мощностью 694 л.с., а бензиновый турбомотор работает исключительно как генератор для подзарядки батареи. Это решение обеспечивает запас хода до 860 километров и умеренный расход топлива около 7,5 л/100 км, что подтверждают владельцы.
Комфорт и оснащение: премиум по-китайски.
Voyah Free оснащен пневмоподвеской с изменяемым клиренсом от 11 до 21 см, что обеспечивает плавность хода и уверенность на разных дорогах. Цена на кроссовер составляет около 59 тысяч долларов - это менее заметно, чем у BMW XM. Гарантия - пять лет или 100 тысяч километров, включая сервис и поставку запчастей.
Салон выполнен в премиальном стиле: качественные материалы, аккуратная сборка, три монитора на передней панели, климат-контроль с голосовым управлением (пока только на китайском), массажные кресла, система ночного видения и даже караоке. Из минусов – отсутствие подогрева и вентиляции задних сидений, что может огорчить некоторых покупателей.
Технические детали и обслуживание
Под днищем расположены элементы подогрева батареи, подвеска включает алюминиевые рычаги и пневмобаллоны. Двигатель C15TDR — рядная турбочетверка с цепным приводом ГРМ, признанная лучшей на конкурсе в Китае. Для Voyah Free доступна версия с аккумуляторами на 39, 86 и 106 кВт·ч, мощность электромоторов варьируется от 347 до 490 л.с.
Запчасти для моделей можно приобрести у дилера, цены на основные элементы кузова и подвески остаются на приемлемом уровне. Рекомендуемый интервал обслуживания - 10 тысяч километров.
Voyah Free на контрасте
Voyah Free уверенно конкурирует с такими моделями, как BMW X5, Audi Q7, Mercedes ML и Lexus RX. Он отличается уникальной гибридной установкой, высокой мощностью, экономичностью и богатым оснащением - при этом его стоимость ниже премиальных кроссоверов. Для тех, кто ищет современный, технологичный и комфортный автомобиль, Voyah Free становится все более интересным явлением на рынке.
Похожие материалы Войя
-
28.01.2026, 07:43
Voyah и новые правила локализации: как меняется рынок гибридов и электромобилей
Минпромторг обновил требования к локализации автомобилей, что открывает новые возможности для производителей, включая китайские бренды. Voyah запустил производство гибридов и электромобилей в России, расширяет дилерскую сеть и внедряет современные опции для отечественных водителей. Эксперты отмечают рост интереса к экологичным моделям и государственную поддержку новых технологий.Читать далее
-
23.01.2026, 14:44
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Voyah снова удивляет поклонников свежими решениями. Новые цвета кузова и салона уже доступны. Неожиданные детали в комплектациях. Узнайте, что изменилось в популярных моделях.Читать далее
-
27.11.2025, 07:41
В России представили 510-сильный гибридный кроссовер Voyah Free Sport+
На российский рынок выходит новая модель. Это мощный гибридный кроссовер. Автомобиль получил улучшенные характеристики. Его запас хода впечатляет. Цена уже известна автолюбителям. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
09.10.2025, 12:57
Владельцы электрокаров в России назвали самую частую причину обращений по каско
Страховщики раскрыли статистику по новым машинам. Названа самая частая проблема электрокаров. Владельцы обращаются с ней постоянно. Ремонт может стоить очень дорого. Узнайте главные риски владения таким авто.Читать далее
-
08.10.2025, 12:08
Продажи новых легковых машин в Беларуси выросли на 2% в сентябре
В соседней стране зафиксировано увеличение продаж новых автомобилей. Динамика рынка сохраняет позитивный тренд. Эксперты отмечают интересные изменения в структуре потребительского спроса.Читать далее
-
22.09.2025, 10:59
Названы лучшие внедорожники и кроссоверы России 2025 года
В столице прошла церемония престижной автомобильной премии. Мероприятие собрало экспертов и автолюбителей. Итоги оказались неожиданными. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
19.09.2025, 07:39
Какие автомобили в России стали доступнее в августе названы три лидера падения цен
Российский авторынок продолжает удивлять своей динамикой. Цены на машины снова меняются. Некоторые модели стали заметно доступнее покупателям. Эксперты проанализировали ситуацию в конце лета. Их выводы оказались весьма неожиданными для многих.Читать далее
-
18.09.2025, 14:01
Где в России чаще всего покупают электромобили и гибриды
В России растет интерес к электромобилям и гибридам. Лидеры по регистрации удивляют. Расскажем, какие регионы вошли в топ-15 по популярности и какие две модели пользуются наибольшим спросом у россиян.Читать далее
-
15.08.2025, 07:49
Опыт владения Lixiang L7 после BMW: откровения российского автомобилиста о плюсах, минусах и подводных камнях китайского гибрида
Владелец гибридного кроссовера Lixiang L7 делится впечатлениями после смены премиального немецкого автомобиля. Чем китайская модель превосходит BMW, с какими трудностями сталкиваются владельцы в России и стоит ли рисковать, покупая машину по параллельному импорту в 2025 году? Подробный разбор от первого лица.Читать далее
-
17.06.2025, 08:59
Почему после ДТП гибридные кроссоверы теряют в цене меньше аналогов с ДВС
Китайские премиальные автомобили с пробегом, побывавшие в ДТП, теряют в цене от 60 до 70% по сравнению с новыми экземплярами. При этом гибридные модели дешевеют медленнее, чем автомобили с ДВС.Читать далее
Похожие материалы Войя
-
28.01.2026, 07:43
Voyah и новые правила локализации: как меняется рынок гибридов и электромобилей
Минпромторг обновил требования к локализации автомобилей, что открывает новые возможности для производителей, включая китайские бренды. Voyah запустил производство гибридов и электромобилей в России, расширяет дилерскую сеть и внедряет современные опции для отечественных водителей. Эксперты отмечают рост интереса к экологичным моделям и государственную поддержку новых технологий.Читать далее
-
23.01.2026, 14:44
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Voyah снова удивляет поклонников свежими решениями. Новые цвета кузова и салона уже доступны. Неожиданные детали в комплектациях. Узнайте, что изменилось в популярных моделях.Читать далее
-
27.11.2025, 07:41
В России представили 510-сильный гибридный кроссовер Voyah Free Sport+
На российский рынок выходит новая модель. Это мощный гибридный кроссовер. Автомобиль получил улучшенные характеристики. Его запас хода впечатляет. Цена уже известна автолюбителям. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
09.10.2025, 12:57
Владельцы электрокаров в России назвали самую частую причину обращений по каско
Страховщики раскрыли статистику по новым машинам. Названа самая частая проблема электрокаров. Владельцы обращаются с ней постоянно. Ремонт может стоить очень дорого. Узнайте главные риски владения таким авто.Читать далее
-
08.10.2025, 12:08
Продажи новых легковых машин в Беларуси выросли на 2% в сентябре
В соседней стране зафиксировано увеличение продаж новых автомобилей. Динамика рынка сохраняет позитивный тренд. Эксперты отмечают интересные изменения в структуре потребительского спроса.Читать далее
-
22.09.2025, 10:59
Названы лучшие внедорожники и кроссоверы России 2025 года
В столице прошла церемония престижной автомобильной премии. Мероприятие собрало экспертов и автолюбителей. Итоги оказались неожиданными. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
19.09.2025, 07:39
Какие автомобили в России стали доступнее в августе названы три лидера падения цен
Российский авторынок продолжает удивлять своей динамикой. Цены на машины снова меняются. Некоторые модели стали заметно доступнее покупателям. Эксперты проанализировали ситуацию в конце лета. Их выводы оказались весьма неожиданными для многих.Читать далее
-
18.09.2025, 14:01
Где в России чаще всего покупают электромобили и гибриды
В России растет интерес к электромобилям и гибридам. Лидеры по регистрации удивляют. Расскажем, какие регионы вошли в топ-15 по популярности и какие две модели пользуются наибольшим спросом у россиян.Читать далее
-
15.08.2025, 07:49
Опыт владения Lixiang L7 после BMW: откровения российского автомобилиста о плюсах, минусах и подводных камнях китайского гибрида
Владелец гибридного кроссовера Lixiang L7 делится впечатлениями после смены премиального немецкого автомобиля. Чем китайская модель превосходит BMW, с какими трудностями сталкиваются владельцы в России и стоит ли рисковать, покупая машину по параллельному импорту в 2025 году? Подробный разбор от первого лица.Читать далее
-
17.06.2025, 08:59
Почему после ДТП гибридные кроссоверы теряют в цене меньше аналогов с ДВС
Китайские премиальные автомобили с пробегом, побывавшие в ДТП, теряют в цене от 60 до 70% по сравнению с новыми экземплярами. При этом гибридные модели дешевеют медленнее, чем автомобили с ДВС.Читать далее