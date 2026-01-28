Вышло исследование: чем Voyah Free отличается от европейских конкурентов и почему его выбирают в России

Voyah Free: новый гибридный кроссовер из Китая с запасом хода более 800 км

Voyah Free - крупный гибридный кроссовер, который удивляет сочетанием мощности, экономичности и премиального оснащения. Разбираемся, чем он отличается от BMW X5 и других известных моделей, и почему его все чаще выбирают в России.

Китайский бренд Voyah пока не на слуху у большинства российских автолюбителей, но ситуация резко меняется. Компания, основанная в 2020 году, уже успела заявить о себе на рынке, модель Voyah Free стала первой ласточкой в ​​линейке. За плечами у Voyah - опыт управления Dongfeng Motor, которая выпускает миллионы машин ежегодно.

Автомобиль построен по уникальной гибридной схеме с увеличенным запасом хода. Его колёса приводятся в движение двумя электромоторами общей мощностью 694 л.с., а бензиновый турбомотор работает исключительно как генератор для подзарядки батареи. Это решение обеспечивает запас хода до 860 километров и умеренный расход топлива около 7,5 л/100 км, что подтверждают владельцы.

Комфорт и оснащение: премиум по-китайски.

Voyah Free оснащен пневмоподвеской с изменяемым клиренсом от 11 до 21 см, что обеспечивает плавность хода и уверенность на разных дорогах. Цена на кроссовер составляет около 59 тысяч долларов - это менее заметно, чем у BMW XM. Гарантия - пять лет или 100 тысяч километров, включая сервис и поставку запчастей.

Салон выполнен в премиальном стиле: качественные материалы, аккуратная сборка, три монитора на передней панели, климат-контроль с голосовым управлением (пока только на китайском), массажные кресла, система ночного видения и даже караоке. Из минусов – отсутствие подогрева и вентиляции задних сидений, что может огорчить некоторых покупателей.

Технические детали и обслуживание

Под днищем расположены элементы подогрева батареи, подвеска включает алюминиевые рычаги и пневмобаллоны. Двигатель C15TDR — рядная турбочетверка с цепным приводом ГРМ, признанная лучшей на конкурсе в Китае. Для Voyah Free доступна версия с аккумуляторами на 39, 86 и 106 кВт·ч, мощность электромоторов варьируется от 347 до 490 л.с.

Запчасти для моделей можно приобрести у дилера, цены на основные элементы кузова и подвески остаются на приемлемом уровне. Рекомендуемый интервал обслуживания - 10 тысяч километров.

Voyah Free на контрасте

Voyah Free уверенно конкурирует с такими моделями, как BMW X5, Audi Q7, Mercedes ML и Lexus RX. Он отличается уникальной гибридной установкой, высокой мощностью, экономичностью и богатым оснащением - при этом его стоимость ниже премиальных кроссоверов. Для тех, кто ищет современный, технологичный и комфортный автомобиль, Voyah Free становится все более интересным явлением на рынке.