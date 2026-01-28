Вышло исследование: чем Voyah Free отличается от европейских конкурентов и почему его выбирают в России

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 января 2026, 09:26

Voyah Free: новый гибридный кроссовер из Китая с запасом хода более 800 км

Voyah Free: новый гибридный кроссовер из Китая с запасом хода более 800 км

Вышло исследование: чем Voyah Free отличается от европейских конкурентов и почему его выбирают в России

Voyah Free: новый гибридный кроссовер из Китая с запасом хода более 800 км

Voyah Free - крупный гибридный кроссовер, который удивляет сочетанием мощности, экономичности и премиального оснащения. Разбираемся, чем он отличается от BMW X5 и других известных моделей, и почему его все чаще выбирают в России.

Voyah Free - крупный гибридный кроссовер, который удивляет сочетанием мощности, экономичности и премиального оснащения. Разбираемся, чем он отличается от BMW X5 и других известных моделей, и почему его все чаще выбирают в России.

Китайский бренд Voyah пока не на слуху у большинства российских автолюбителей, но ситуация резко меняется. Компания, основанная в 2020 году, уже успела заявить о себе на рынке, модель Voyah Free стала первой ласточкой в ​​линейке. За плечами у Voyah - опыт управления Dongfeng Motor, которая выпускает миллионы машин ежегодно.

Автомобиль построен по уникальной гибридной схеме с увеличенным запасом хода. Его колёса приводятся в движение двумя электромоторами общей мощностью 694 л.с., а бензиновый турбомотор работает исключительно как генератор для подзарядки батареи. Это решение обеспечивает запас хода до 860 километров и умеренный расход топлива около 7,5 л/100 км, что подтверждают  владельцы.

Комфорт и оснащение: премиум по-китайски.

Voyah Free оснащен пневмоподвеской с изменяемым клиренсом от 11 до 21 см, что обеспечивает плавность хода и уверенность на разных дорогах. Цена на кроссовер составляет около 59 тысяч долларов - это менее заметно, чем у BMW XM. Гарантия - пять лет или 100 тысяч километров, включая сервис и поставку запчастей.

Салон выполнен в премиальном стиле: качественные материалы, аккуратная сборка, три монитора на передней панели, климат-контроль с голосовым управлением (пока только на китайском), массажные кресла, система ночного видения и даже караоке. Из минусов – отсутствие подогрева и вентиляции задних сидений, что может огорчить некоторых покупателей.

Технические детали и обслуживание

Под днищем расположены элементы подогрева батареи, подвеска включает алюминиевые рычаги и пневмобаллоны. Двигатель C15TDR — рядная турбочетверка с цепным приводом ГРМ, признанная лучшей на конкурсе в Китае. Для Voyah Free доступна версия с аккумуляторами на 39, 86 и 106 кВт·ч, мощность электромоторов варьируется от 347 до 490 л.с.

Запчасти для моделей можно приобрести у дилера, цены на основные элементы кузова и подвески остаются на приемлемом уровне. Рекомендуемый интервал обслуживания - 10 тысяч километров.

Voyah Free на контрасте

Voyah Free уверенно конкурирует с такими моделями, как BMW X5, Audi Q7, Mercedes ML и Lexus RX. Он отличается уникальной гибридной установкой, высокой мощностью, экономичностью и богатым оснащением - при этом его стоимость ниже премиальных кроссоверов. Для тех, кто ищет современный, технологичный и комфортный автомобиль, Voyah Free становится все более интересным явлением на рынке.

Упомянутые модели: Voyah Free
Упомянутые марки: Voyah
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Войя

Похожие материалы Войя

Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Новый Haval Dargo выходит на российский рынок
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тюмень Архангельск Республика Татарстан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться