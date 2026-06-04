Лидер продаж Voyah обошел конкурентов и удивил рынок весной 2026

Voyah Free Sport+ стал самым продаваемым премиальным кроссовером в России

Voyah Free Sport+ неожиданно вышел в лидеры среди премиальных кроссоверов в России, оставив позади даже признанных игроков. В апреле 2026 года продажи модели резко выросли, что может изменить расстановку сил на рынке. Почему россияне все чаще выбирают Voyah и какие возможности открывает новая волна интереса - разбираемся в деталях.

Voyah Free Sport+ неожиданно вышел в лидеры среди премиальных кроссоверов в России, оставив позади даже признанных игроков. В апреле 2026 года продажи модели резко выросли, что может изменить расстановку сил на рынке. Почему россияне все чаще выбирают Voyah и какие возможности открывает новая волна интереса - разбираемся в деталях.

Рынок премиальных автомобилей в России переживает заметные перемены: кроссовер Voyah Free Sport+ российской сборки стал самым востребованным среди премиальных моделей в апреле 2026 года. Это событие важно для всех, кто следит за тенденциями в автосегменте, ведь впервые за долгое время лидерство перешло к марке, которая еще недавно считалась новичком на рынке.

По информации пресс-службы бренда, за месяц в стране реализовано чуть более 1740 автомобилей Voyah, что позволило ему обойти не только официальных конкурентов, но и машины, поступающие по параллельному импорту. Особенно ярко успех проявился в Москве и Московской области: здесь за апрель продано 515 экземпляров Voyah Free Sport+, что на 205% превышает прошлогодний результат. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области спрос тоже вырос - 241 проданный кроссовер (+323%), что вывело модель на шестое место среди всех новых легковых авто региона.

Voyah Free Sport+ не только возглавил топ-20 премиальных моделей, но и вошел в десятку самых продаваемых новых легковых автомобилей в двух ключевых регионах страны. Такой результат говорит о том, что российские покупатели все чаще делают выбор в пользу современных технологий, комфорта и высокого уровня сервиса, который предлагает Voyah. В портфолио марки также представлены гибридный минивэн Voyah Мечта / Dream и седан Voyah Страсть / Passion, что расширяет возможности для разных категорий автолюбителей.

Voyah занял особое место в премиальном сегменте благодаря сочетанию технологичности, эмоциональности и индивидуального подхода к клиенту. Например, помимо стандартных цветов с эффектом металлик, можно заказать эксклюзивные оттенки, включая популярный цвет тиффани. Так современный автомобиль становится частью образа жизни, а не просто средством передвижения.

Интересно, что на фоне роста продаж новых кроссоверов эксперты все чаще обращают внимание на риски при покупке подержанных моделей. Например, в недавнем материале подробно разбирались причины, по которым некоторые кроссоверы с пробегом могут доставить владельцам немало хлопот - подробнее о подводных камнях вторичного рынка.

Если смотреть шире, успех Voyah Free Sport+ может указывать на изменение предпочтений российских покупателей: растет интерес к новым брендам, которые предлагают не только статус, но и современные решения для повседневной жизни. Важно отметить, что российская сборка позволяет адаптировать автомобили под местные условия, а расширение ассортимента и сервисных возможностей делает марку еще привлекательнее. На фоне этих изменений премиальный сегмент становится более доступным и разнообразным, что создает новые перспективы для рынка в целом.