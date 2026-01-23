Эксклюзивные оттенки и неожиданные решения: что еще скрывает Voyah

Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера

Voyah снова удивляет поклонников свежими решениями. Новые цвета кузова и салона уже доступны. Неожиданные детали в комплектациях. Узнайте, что изменилось в популярных моделях.

Китайский бренд Voyah продолжает экспериментировать с внешним видом своих автомобилей, предлагая покупателям свежие и необычные решения. На этот раз гибридный кроссовер Voyah Free Sport+ обзавелся двумя новыми оттенками кузова: насыщенным «бургунди» и элегантным «жемчужным белым». Эти цвета расширили стандартную палитру, в которую уже входили «искрящийся черный», «серый титан» и «зеленый шелк» с эффектом металлик. Как сообщает пресс-служба марки, такие перемены призваны подчеркнуть индивидуальность владельцев и добавить автомобилю выразительности на дороге.

Voyah Free Sport+ выделяется не только цветами. Его экстерьер подчеркивают рельефные линии переднего бампера, лаконичная черная глянцевая решетка радиатора и массивный задний спойлер. 20-дюймовые черные диски с пятилучевым рисунком и ярко-красные тормозные суппорты создают спортивный настрой. В техническом плане модель тоже не стоит на месте: мощность заднего электромотора увеличена, а суммарная отдача гибридной установки теперь составляет 510 л.с. Это позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 4,8 секунды, а максимальная скорость достигает 200 км/ч. Запас хода по циклу WLTP впечатляет - 1 020 км, что делает Free Sport+ одним из самых дальнобойных кроссоверов в своем классе.

Пока кроссовер меняет внешность, минивэн Voyah Dream получил обновление в салоне. Теперь к стандартным вариантам отделки добавился классический черный цвет, выполненный из микрофибры и мягкой экокожи премиум-класса. Такой интерьер выглядит строго и дорого, а также отлично сочетается с любым внешним цветом кузова. В салоне Dream используется 80 различных компонентов шумоизоляции, что обеспечивает высокий уровень акустического комфорта даже на скоростях. Запас хода минивэна по WLTP составляет 915 км - достойный показатель для семейного автомобиля.

Voyah не боится экспериментировать с деталями, делая ставку на индивидуальность и комфорт. Новые цвета и материалы - не просто маркетинговый ход, а реальный способ выделиться на фоне конкурентов. В условиях, когда рынок насыщен однотипными предложениями, такие штрихи могут стать решающими для покупателя. Особенно если учесть, что технические характеристики моделей остаются на высоте, а уровень оснащения не уступает европейским аналогам.