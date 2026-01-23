Эксклюзивные оттенки и неожиданные решения: что еще скрывает Voyah

23 января 2026, 14:44
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Voyah снова удивляет поклонников свежими решениями. Новые цвета кузова и салона уже доступны. Неожиданные детали в комплектациях. Узнайте, что изменилось в популярных моделях.
Китайский бренд Voyah продолжает экспериментировать с внешним видом своих автомобилей, предлагая покупателям свежие и необычные решения. На этот раз гибридный кроссовер Voyah Free Sport+ обзавелся двумя новыми оттенками кузова: насыщенным «бургунди» и элегантным «жемчужным белым». Эти цвета расширили стандартную палитру, в которую уже входили «искрящийся черный», «серый титан» и «зеленый шелк» с эффектом металлик. Как сообщает пресс-служба марки, такие перемены призваны подчеркнуть индивидуальность владельцев и добавить автомобилю выразительности на дороге.
Voyah Free Sport+ выделяется не только цветами. Его экстерьер подчеркивают рельефные линии переднего бампера, лаконичная черная глянцевая решетка радиатора и массивный задний спойлер. 20-дюймовые черные диски с пятилучевым рисунком и ярко-красные тормозные суппорты создают спортивный настрой. В техническом плане модель тоже не стоит на месте: мощность заднего электромотора увеличена, а суммарная отдача гибридной установки теперь составляет 510 л.с. Это позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 4,8 секунды, а максимальная скорость достигает 200 км/ч. Запас хода по циклу WLTP впечатляет - 1 020 км, что делает Free Sport+ одним из самых дальнобойных кроссоверов в своем классе.
Пока кроссовер меняет внешность, минивэн Voyah Dream получил обновление в салоне. Теперь к стандартным вариантам отделки добавился классический черный цвет, выполненный из микрофибры и мягкой экокожи премиум-класса. Такой интерьер выглядит строго и дорого, а также отлично сочетается с любым внешним цветом кузова. В салоне Dream используется 80 различных компонентов шумоизоляции, что обеспечивает высокий уровень акустического комфорта даже на скоростях. Запас хода минивэна по WLTP составляет 915 км - достойный показатель для семейного автомобиля.
Voyah не боится экспериментировать с деталями, делая ставку на индивидуальность и комфорт. Новые цвета и материалы - не просто маркетинговый ход, а реальный способ выделиться на фоне конкурентов. В условиях, когда рынок насыщен однотипными предложениями, такие штрихи могут стать решающими для покупателя. Особенно если учесть, что технические характеристики моделей остаются на высоте, а уровень оснащения не уступает европейским аналогам.
Похожие материалы Войя
-
14.01.2026, 09:21
Сколько реально стоит год владения электрическим минивэном Voyah Dream в России — цифры поражают
Voyah Dream ворвался на российский рынок и сразу вызвал споры. Сколько стоит его содержание? Эксперты удивили расчетами. Неожиданные детали расходов раскрыты. Владельцы минивэнов будут удивлены итоговой суммой.Читать далее
-
27.11.2025, 07:41
В России представили 510-сильный гибридный кроссовер Voyah Free Sport+
На российский рынок выходит новая модель. Это мощный гибридный кроссовер. Автомобиль получил улучшенные характеристики. Его запас хода впечатляет. Цена уже известна автолюбителям. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
22.10.2025, 11:31
Voyah Dream+ выходит на рынок: кто составит ему реальную конкуренцию
В России готовится к старту новый роскошный минивэн. Модель обещает высокий уровень комфорта. Рассказываем подробнее о его особенностях и главных конкурентах.Читать далее
-
09.10.2025, 12:57
Владельцы электрокаров в России назвали самую частую причину обращений по каско
Страховщики раскрыли статистику по новым машинам. Названа самая частая проблема электрокаров. Владельцы обращаются с ней постоянно. Ремонт может стоить очень дорого. Узнайте главные риски владения таким авто.Читать далее
-
08.10.2025, 12:08
Продажи новых легковых машин в Беларуси выросли на 2% в сентябре
В соседней стране зафиксировано увеличение продаж новых автомобилей. Динамика рынка сохраняет позитивный тренд. Эксперты отмечают интересные изменения в структуре потребительского спроса.Читать далее
-
22.09.2025, 10:59
Названы лучшие внедорожники и кроссоверы России 2025 года
В столице прошла церемония престижной автомобильной премии. Мероприятие собрало экспертов и автолюбителей. Итоги оказались неожиданными. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
19.09.2025, 07:39
Какие автомобили в России стали доступнее в августе названы три лидера падения цен
Российский авторынок продолжает удивлять своей динамикой. Цены на машины снова меняются. Некоторые модели стали заметно доступнее покупателям. Эксперты проанализировали ситуацию в конце лета. Их выводы оказались весьма неожиданными для многих.Читать далее
-
15.09.2025, 17:13
В Китае стартовали продажи обновленного минивэна Voyah Dream 2026 года
В Китае представили свежую версию минивэна Voyah Dream. Модель получила современные технологии и расширенный список комплектаций. Цены стартуют от 329 900 юаней (3,9 млн рублей). Подробности о новинке читайте далее.Читать далее
-
15.08.2025, 07:49
Опыт владения Lixiang L7 после BMW: откровения российского автомобилиста о плюсах, минусах и подводных камнях китайского гибрида
Владелец гибридного кроссовера Lixiang L7 делится впечатлениями после смены премиального немецкого автомобиля. Чем китайская модель превосходит BMW, с какими трудностями сталкиваются владельцы в России и стоит ли рисковать, покупая машину по параллельному импорту в 2025 году? Подробный разбор от первого лица.Читать далее
-
17.06.2025, 08:59
Почему после ДТП гибридные кроссоверы теряют в цене меньше аналогов с ДВС
Китайские премиальные автомобили с пробегом, побывавшие в ДТП, теряют в цене от 60 до 70% по сравнению с новыми экземплярами. При этом гибридные модели дешевеют медленнее, чем автомобили с ДВС.Читать далее
Похожие материалы Войя
-
14.01.2026, 09:21
Сколько реально стоит год владения электрическим минивэном Voyah Dream в России — цифры поражают
Voyah Dream ворвался на российский рынок и сразу вызвал споры. Сколько стоит его содержание? Эксперты удивили расчетами. Неожиданные детали расходов раскрыты. Владельцы минивэнов будут удивлены итоговой суммой.Читать далее
-
27.11.2025, 07:41
В России представили 510-сильный гибридный кроссовер Voyah Free Sport+
На российский рынок выходит новая модель. Это мощный гибридный кроссовер. Автомобиль получил улучшенные характеристики. Его запас хода впечатляет. Цена уже известна автолюбителям. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
22.10.2025, 11:31
Voyah Dream+ выходит на рынок: кто составит ему реальную конкуренцию
В России готовится к старту новый роскошный минивэн. Модель обещает высокий уровень комфорта. Рассказываем подробнее о его особенностях и главных конкурентах.Читать далее
-
09.10.2025, 12:57
Владельцы электрокаров в России назвали самую частую причину обращений по каско
Страховщики раскрыли статистику по новым машинам. Названа самая частая проблема электрокаров. Владельцы обращаются с ней постоянно. Ремонт может стоить очень дорого. Узнайте главные риски владения таким авто.Читать далее
-
08.10.2025, 12:08
Продажи новых легковых машин в Беларуси выросли на 2% в сентябре
В соседней стране зафиксировано увеличение продаж новых автомобилей. Динамика рынка сохраняет позитивный тренд. Эксперты отмечают интересные изменения в структуре потребительского спроса.Читать далее
-
22.09.2025, 10:59
Названы лучшие внедорожники и кроссоверы России 2025 года
В столице прошла церемония престижной автомобильной премии. Мероприятие собрало экспертов и автолюбителей. Итоги оказались неожиданными. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
19.09.2025, 07:39
Какие автомобили в России стали доступнее в августе названы три лидера падения цен
Российский авторынок продолжает удивлять своей динамикой. Цены на машины снова меняются. Некоторые модели стали заметно доступнее покупателям. Эксперты проанализировали ситуацию в конце лета. Их выводы оказались весьма неожиданными для многих.Читать далее
-
15.09.2025, 17:13
В Китае стартовали продажи обновленного минивэна Voyah Dream 2026 года
В Китае представили свежую версию минивэна Voyah Dream. Модель получила современные технологии и расширенный список комплектаций. Цены стартуют от 329 900 юаней (3,9 млн рублей). Подробности о новинке читайте далее.Читать далее
-
15.08.2025, 07:49
Опыт владения Lixiang L7 после BMW: откровения российского автомобилиста о плюсах, минусах и подводных камнях китайского гибрида
Владелец гибридного кроссовера Lixiang L7 делится впечатлениями после смены премиального немецкого автомобиля. Чем китайская модель превосходит BMW, с какими трудностями сталкиваются владельцы в России и стоит ли рисковать, покупая машину по параллельному импорту в 2025 году? Подробный разбор от первого лица.Читать далее
-
17.06.2025, 08:59
Почему после ДТП гибридные кроссоверы теряют в цене меньше аналогов с ДВС
Китайские премиальные автомобили с пробегом, побывавшие в ДТП, теряют в цене от 60 до 70% по сравнению с новыми экземплярами. При этом гибридные модели дешевеют медленнее, чем автомобили с ДВС.Читать далее