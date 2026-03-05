Китайский гибрид Voyah Free стал самым продаваемым в России и обошел конкурентов — названа причина популярности

Voyah Free стал лидером среди гибридов и электрокаров в России по итогам февраля 2026

В феврале 2026 года на российском рынке гибридов и электромобилей произошел неожиданный поворот: Voyah Free занял первое место по продажам, оставив позади известных конкурентов. Почему именно эта модель стала выбором россиян, какие еще авто бренда набирают популярность и как это влияет на рынок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что сборка идет в Липецкой области, а новые премьеры уже на подходе.

В начале 2026 года российский рынок автомобилей на новых источниках энергии преподнес сюрприз даже опытным экспертам. Согласно данным Autonews, кроссовер Voyah Free стал самой востребованной моделью среди гибридов и электрокаров, что говорит о серьезных изменениях в потребительских предпочтениях и влияет на развитие локальной сборки.

В феврале 2026 года бренд Voyah занял лидирующую позицию в сегменте NEV: за месяц было зарегистрировано 885 автомобилей этой марки, а всего за первые два месяца — уже 1759 машин. Доля бренда достигла 18,4%, что стало впечатляющим скачком. Особенно отличился кроссовер Voyah Free, который за февраль зарегистрировали 689 раз, а за два месяца — 1408 раз. Эта модель не только возглавила рейтинг электрокаров и гибридов, но и вошла в топ-20 премиальных автомобилей в стране, удерживая 14,3% рынка NEV и 9,9% в премиальном сегменте.

Такой успех обеспечили несколько факторов: локальная сборка на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, конкурентоспособная цена и расширение модельного ряда. Помимо Free, в России доступны минивэн Voyah Dream и бизнес-седан Voyah Passion, продажи которых также растут: в феврале регистрации Passion увеличились на 11%, а Dream — на 22% по сравнению с январем.

В общем рейтинге премиальных брендов, включая официальных поставщиков и параллельный импорт, Voyah заняла второе место. Это подтверждает, что китайские производители не только закрепились на рынке, но и начинают задавать тон в премиум-сегменте. В конце 2025 года компания представила в России крупный кроссовер Voyah Taishan, который должен составить конкуренцию Li Auto L9 и, по мнению экспертов, еще больше укрепить позиции бренда.

Рост интереса к китайским автомобилям происходит на фоне ограниченного выбора европейских и американских марок, многие из которых ушли с рынка или значительно подорожали. В этой ситуации выбор в пользу Voyah выглядит вполне логичным для российских покупателей.

Voyah представляет собой премиальный китайский бренд, специализирующийся на производстве автомобилей с гибридными и электрическими силовыми установками. В настоящий момент на российском рынке официально представлены три модели марки: кроссовер Free, минивэн Dream и седан Passion. Их объединяет не только технологичность, но и локализация производства — все они собираются на российском заводе. Это позволяет компании удерживать конкурентоспособные цены и оперативно реагировать на запросы рынка. Как демонстрирует практика, именно наличие локальной сборки и продуманная ценовая стратегия становятся определяющими факторами успеха в условиях меняющейся экономической ситуации.

