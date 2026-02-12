Какие новые технологии и возможности появятся у моделей Voyah для российского рынка в ближайшие годы

12 февраля 2026, 10:17
Voyah готовит для России минивэн Dream+ и гибридный кроссовер Taishan в 2026 году
Voyah готовит для России минивэн Dream+ и гибридный кроссовер Taishan в 2026 году
Китайский бренд Voyah анонсировал для России сразу две технологичные новинки - минивэн Dream+ и гибридный кроссовер Taishan. Ожидаются рекордные показатели автономности, инновационные опции и быстрые зарядки. Почему эти модели могут изменить представление о премиальных авто в РФ - разбираемся в деталях.
Китайский автопроизводитель Voyah официально объявил о планах вывести на российский рынок в 2026 году две новые модели: минивэн Dream+ и полноразмерный гибридный кроссовер Taishan. Как сообщает пресс-служба бренда, обе новинки ориентированы на покупателей, ценящих современные технологии, высокий уровень комфорта и расширенные возможности для дальних поездок.
Voyah Taishan - это крупный кроссовер длиной 5,2 метра, шириной 2 метра и высотой 1,8 метра. Внутри - шесть посадочных мест по схеме 2+2+2, что обеспечивает простор для всех пассажиров. Среди ключевых особенностей - проекционный дисплей с дополненной реальностью, встроенный холодильник, складные столики, двухсекционная панорамная крыша и потолочный экран для развлечений. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащается тяговой батареей NMC на 65 кВтч, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,5 секунды. На чистой электротяге Taishan способен преодолеть до 280 км, а гибридная силовая установка, включающая два электромотора и бензиновый двигатель, обеспечивает суммарный запас хода до 1 120 км по стандарту WLTP.
Особое внимание уделено возможностям быстрой зарядки: при использовании устройства мощностью 320 кВт батарея заряжается с 20% до 80% всего за 12 минут, что добавляет 180 км пробега. Инженеры также реализовали поворот задней оси на 8 градусов, благодаря чему радиус разворота составляет всего 5,4 метра - показатель, сравнимый с компактными моделями. Трехкамерная интеллектуальная пневмоподвеска мгновенно реагирует на изменения дорожного покрытия, обеспечивая плавность и устойчивость даже на сложных участках.
Минивэн Voyah Dream+ также получил ряд значимых обновлений. Переход на 800-вольтовую архитектуру позволил существенно сократить время зарядки постоянным током - теперь мощность достигает 320 кВт. В версии PHEV автомобиль комплектуется батареей на 62,5 кВтч, что дает до 280 км пробега на электротяге, а общий запас хода достигает 1 220 км по WLTP. Поворотная задняя ось улучшает маневренность в городских условиях, что особенно актуально для крупных семейных автомобилей.
По информации «Автостат», обе модели ориентированы на сегмент премиальных автомобилей, где конкуренция в последние годы заметно усилилась. Важно отметить, что производитель делает ставку не только на технические характеристики, но и на расширенный набор опций для комфорта и безопасности. В частности, в салоне Dream+ появились новые материалы отделки, а мультимедийная система получила обновленный интерфейс и поддержку голосового управления.
Интересно, что тенденция к появлению новых моделей с расширенным функционалом и увеличенным запасом хода прослеживается и у других производителей. Например, недавно на рынке стартовали продажи обновленного CHANGAN CS35MAX, который также получил ряд технологических новшеств и расширенный зимний пакет. Подробнее о том, какие неожиданные опции появились у этой модели, можно узнать в материале о новом поколении CHANGAN CS35MAX.
