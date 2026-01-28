Вышло исследование: как реформы Минпромторга и рост дилерской сети Voyah влияют на популярность гибридов в России

Voyah и новые правила локализации: как меняется рынок гибридов и электромобилей

Минпромторг обновил требования к локализации автомобилей, что открывает новые возможности для производителей, включая китайские бренды. Voyah запустил производство гибридов и электромобилей в России, расширяет дилерскую сеть и внедряет современные опции для отечественных водителей. Эксперты отмечают рост интереса к экологичным моделям и государственную поддержку новых технологий.

В августе 2025 года российский автопром оказался на пороге перемен: Минпромторг пересмотрел подход к локализации производства автомобилей. Теперь требования к уровню локализации стали заметно мягче, что позволяет большему числу компаний претендовать на государственные субсидии и компенсировать утилизационный сбор. Это решение уже отразилось на рынке: производители, в том числе из Китая, активнее запускают сборку своих моделей на российских заводах.

По итогам 2024 года средний уровень локализации автомобилей, выпущенных в стране, достиг 32,8%. Однако уже в 2025-м планка поднялась до 60%, а к 2026 году - до 65%. Такой скачок связан с новой стратегией развития отрасли, где ставка делается на возвращение производства в Россию и поддержку отечественных и локализованных брендов.

С марта 2026 года вступает в силу закон, который меняет правила игры для такси: теперь автомобили должны быть произведены по специальному инвестконтракту или соответствовать балльной системе локализации. Это открывает дорогу для участия в госзакупках и программах поддержки только тем компаниям, которые реально вкладываются в российское производство. Аналогичные требования вскоре могут распространиться и на каршеринг.

Китайские бренды и российская сборка: новые лидеры рынка

Китайские автопроизводители продолжают укреплять свои позиции в России. К лету 2025 года объем поставок легковых автомобилей из КНР вырос на 45% и достиг 621,2 млн долларов.

Многие китайские бренды идут дальше: они не просто экспортируют автомобили, а адаптируют производство под российские условия. Некоторые модели выпускаются под отечественными марками - например, «Москвич» с платформой JAC или Tenet с технологиями Chery. Такой подход позволяет не только соответствовать новым требованиям, но и быстрее реагировать на запросы рынка.

Voyah: гибриды и электромобили для России

В январе 2025 года в Липецкой области начал работу первый в России завод по выпуску гибридных и электрических автомобилей. Именно здесь стартовало производство кроссовера Voyah Free и вэна Dream, а в сентябре к ним присоединился гибридный седан Voyah Passion. Новая модель специально адаптирована для российских условий: в ней есть зимний пакет опций и телематический модуль, позволяющий управлять автомобилем через мобильное приложение - от запуска климат-контроля до проверки заряда батареи.

Покупатели Voyah могут рассчитывать на государственную поддержку при оформлении кредита или лизинга, а гарантия на автомобили составляет пять лет или 100 тысяч километров. Это серьезный аргумент для тех, кто задумывается о переходе на новые технологии.

Рынок гибридов и электрокаров: рост и вызовы

Популярность гибридных и электрических автомобилей в России продолжает расти. В 2025 году парк подключаемых гибридов увеличился на 24%, достигнув 72 тысяч машин, а электрокаров стало на 9% больше - их теперь 65 тысяч. Эксперты отмечают, что несмотря на проблемы с инфраструктурой и ограниченный запас хода, электромобили становятся все более привлекательными за счет низкой стоимости владения.

Гибридные модели, такие как Voyah, сочетают преимущества электрокаров и традиционных машин с ДВС. Запас хода до 1200 километров без дозаправки - важный плюс для российских дорог, где расстояния между городами могут быть внушительными.

Инфраструктура и поддержка: что ждет водителей

Государство активно инвестирует в развитие зарядной инфраструктуры: в ближайшие три года планируется установить более 2 тысяч новых станций, а к 2030 году только в Москве их число вырастет до 30 тысяч. В столице для электромобилей действует бесплатная парковка и проезд по платным трассам, а таксопарки могут рассчитывать на субсидии при покупке экологичных машин. Кроме того, владельцы электрокаров освобождены от транспортного налога.

Voyah расширяет дилерскую сеть: сегодня в России работает более 50 салонов от Калининграда до Иркутска. Компания предъявляет строгие требования к качеству обслуживания и работе менеджеров, а для владельцев предусмотрена программа помощи на дорогах, включая экстренную техподдержку и эвакуацию. Регламентное обслуживание занимает не более 45 дней, что важно для тех, кто ценит свое время.