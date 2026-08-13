Почему эксперты считают маневр Voyah Passion S сложнее трюка Mercedes и что это значит

13 августа 2026, 18:55
Voyah Passion S совершил уникальный трюк в Китае: детали испытания без спецэффектов
Voyah Passion S совершил уникальный трюк в Китае: детали испытания без спецэффектов
Китайский кроссовер Voyah Passion S удивил автолюбителей: модель выполнила полный оборот по стене тоннеля без доработок и спецэффектов. Почему этот трюк вызвал столько обсуждений, какие технические нюансы оказались решающими и что это говорит о современных электромобилях - разбираемся подробно.
Для российских автомобилистов новость о трюке Voyah Passion S может стать сигналом: стандарты безопасности и технологичности в сегменте электрокаров меняются стремительно. Необычный маневр, реализованный в Китае, не просто демонстрирует возможности современного кроссовера, но и заставляет задуматься о границах инженерной мысли в массовом автопроме.
Как сообщает Autonews, спортивный кроссовер Voyah Passion S выполнил полный оборот на 360° по стене закрытого тоннеля в Ухане. Важно, что для съемки использовалась стандартная версия автомобиля – без облегчения конструкции, отключения батареи или систем помощи водителю. Производитель подчеркивает: никаких спецэффектов, только реальные условия и серийная техника.
Этот трюк стал своеобразным ответом на знаменитую рекламу с Михаэлем Шумахером и Mercedes-Benz SLS AMG. Однако представители Voyah уверяют, что их задача была сложнее: Passion S – не легкий спорткар, а крупный кроссовер с внушительной массой и габаритами. В автомобиле сохранено все штатное оборудование, включая батареи и интеллектуальные системы, что многократно увеличивало сложность маневра.
Для выполнения трюка машину разогнали примерно до 130 км/ч и вошли в поворот с углом руля 16°. Центробежная сила удерживала кроссовер на стене, но малейшее снижение скорости – всего на 3–5 км/ч – могло привести к срыву с траектории. Ключевую роль сыграла силовая установка: два электромотора, полный привод, 637 л. с. и 765 Н·м крутящего момента. 800-вольтовая платформа на карбиде кремния включает электропривод с КПД почти 94%, а активная решетка радиатора поддерживает оптимальную температуру, не допуская просадки мощности даже при экстремальных нагрузках.
Voyah Passion S уже доступен для предзаказа: топовая комплектация оценивается в 309 900 юаней (примерно 3,8 млн рублей по курсу на август 2026 года). Официальные продажи стартуют 15 августа, тогда же будут объявлены приветственные цены.
Как отмечают эксперты, подобные трюки не только повышают престиж бренда, но и укрепляют доверие к технологиям электромобилей. Voyah – первое подразделение Dongfeng, нацеленное на конкуренцию с традиционными японскими и корейскими марками. Показательно, что компания не пошла по пути облегчения конструкции ради шоу, а продемонстрировала возможности серийной техники в экстремальных условиях. Это может означать переход на новый этап развития электрокаров, где безопасность и технологичность становятся частью даже самых эффектных экспериментов.
Интересно, что подобные опыты с серийными электромобилями проводятся всё чаще. Например, недавно китайский рынок обсуждал выход Hyundai Ioniq V, который также удивил экспертов необычными техническими решениями, подробнее в материале о запуске Ioniq V.
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