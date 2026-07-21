Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

21 июля 2026, 13:34

Voyah Passion S выходит на рынок: электрокроссовер с запасом хода до 700 км

Voyah Passion S выходит на рынок: электрокроссовер с запасом хода до 700 км

Китайский ответ Xiaomi YU7: объявлены предпродажи Voyah Passion S с запасом хода до 700 км

Voyah Passion S выходит на рынок: электрокроссовер с запасом хода до 700 км

Voyah запускает предпродажи Passion S - электрического кроссовера с продвинутой системой помощи водителю и внушительным запасом хода. Модель обещает стать заметным конкурентом на рынке, предлагая уникальные технические решения и современный дизайн.

Voyah запускает предпродажи Passion S - электрического кроссовера с продвинутой системой помощи водителю и внушительным запасом хода. Модель обещает стать заметным конкурентом на рынке, предлагая уникальные технические решения и современный дизайн.

Voyah открывает новую страницу в сегменте электрокроссоверов, запуская предпродажи Passion S. Эта модель сразу привлекла внимание благодаря сочетанию спортивного дизайна, технологичности и заявленного запаса хода до 700 км. В условиях растущей конкуренции среди китайских производителей Passion S позиционируется как прямой конкурент Xiaomi YU7, что подчеркивает амбиции бренда на рынке.

Внешний облик Passion S отличается динамичным силуэтом фастбэка и продуманной аэродинамикой: десять воздухозаборников, восемнадцать вентиляционных отверстий и активные жалюзи в решетке радиатора. 21-дюймовые колеса, карбоновый спойлер и мощные тормозные суппорты подчеркивают спортивный характер. Габариты автомобиля — 5050 х 1998 х 1656 мм при колесной базе 3000 мм — практически соответствуют размерам главного конкурента.

В салоне представлены три цветовых решения: светло-бежевый, оранжевый и черный. Панель приборов оснащена внешними экранами, включая световой индикатор для пассажира. Интересная деталь — система «Voyah Engine», имитирующая звук мощного двигателя, а также возможность активировать «режим суперкара» одним из энергетических лепестков на руле: в этот момент меняется графика приборов и AR-HUD.

Особое внимание уделено интеллектуальным системам. В арсенале Passion S — 32 датчика, включая четыре лидара Huawei Qiankun ADS 5 (один из них 896-линейный), радары, 11 камер и три боковых dToF-лидара. Такая комбинация позволяет автомобилю распознавать препятствия на расстоянии до 15 см от кузова и уверенно работать на высоких скоростях и в сложных дорожных условиях.

По технической части предусмотрены две версии: заднеприводная мощностью 402 л.с. и полноприводная — до 637 л.с. (475 кВт). Емкость батареи 81,6 или 98,1 кВт·ч обеспечивает запас хода от 630 до 700 км по циклу CLTC. Как сообщает CarNewsChina, все необходимые одобрения уже получены, и модель готова к выходу на рынок.

Для российского рынка появление таких моделей означает расширение выбора среди электрокроссоверов и усиление конкуренции в сегменте. Важное замечание: развитие зарядных устройств и поддержка новых технологий могут повлиять на темпы распространения электромобилей в стране. Passion S выглядит как пример того, что китайские бренды стремятся не только догнать, но и опередить лидеров по ключевым параметрам.

Интересно, что в последние годы китайские электромобили все чаще становятся объектом обсуждения среди экспертов и автолюбителей. Например, вопросы безопасности и технологичности новых моделей регулярно поднимаются в профессиональном сообществе, как это видно из анализа влияния на рынок автомобилей

Упомянутые модели: Voyah Passion
Упомянутые марки: Voyah, Xiaomi
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