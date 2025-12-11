Китайский премиум-бренд бросает вызов немцам: новый седан Voyah мощнее многих спорткаров

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

11 декабря 2025, 15:46

Voyah представил новый флагманский седан Passion L мощностью свыше 600 л. с.

Voyah представил новый флагманский седан Passion L мощностью свыше 600 л. с.

Китайский премиум-бренд бросает вызов немцам: новый седан Voyah мощнее многих спорткаров

Voyah представил новый флагманский седан Passion L мощностью свыше 600 л. с.

Бренд Voyah показал новый флагман. Это седан Passion L. Он стал крупнее и мощнее. Его гибридная система впечатляет. Автомобиль пока доступен только в Китае. Что ждет российский рынок?

Бренд Voyah показал новый флагман. Это седан Passion L. Он стал крупнее и мощнее. Его гибридная система впечатляет. Автомобиль пока доступен только в Китае. Что ждет российский рынок?

Премиальное подразделение Dongfeng, бренд Voyah, официально представило свой новый флагманский седан под названием Passion L. Этот автомобиль является усовершенствованной и более крупной версией уже известной модели Passion, предлагая покупателям еще больше мощности, пространства и технологий. Пока что новинка анонсирована исключительно для внутреннего рынка Китая.

Первое, что бросается в глаза при взгляде на Passion L – это его изменившиеся габариты. Автомобиль прибавил 37 мм в длину, 15 мм в ширину и стал на 17 мм выше своего предшественника. Эти изменения не только делают салон просторнее, но и придают седану более солидный и внушительный вид на дороге. Внешние отличия не ограничиваются размерами. Дизайнеры обновили решетку радиатора, которая теперь украшена элегантными вертикальными ламелями, стилистически перекликающимися с фирменным логотипом марки.

Фото: Voyah

Главной же изюминкой новинки стала ее гибридная силовая установка. Под капотом скрывается сложная система, состоящая из 1,5-литрового бензинового турбомотора мощностью 150 лошадиных сил и двух электродвигателей. Один электромотор развивает 204 л. с., а второй – 313 л. с. Суммарная отдача этой системы превышает внушительную отметку в 600 лошадиных сил, что ставит седан в один ряд с серьезными спорткарами. При этом, благодаря емкой батарее, Passion L способен преодолеть до 328 километров в полностью электрическом режиме, не сжигая ни капли бензина.

Инженеры также оснастили флагманский седан подруливающей задней осью. Эта технология, как сообщает издание Autonews, уже применяется на других топовых моделях бренда – минивэне Dream+ и большом кроссовере Voyah Taishan. Такая система улучшает маневренность на низких скоростях и повышает устойчивость автомобиля при движении по трассе.

Фото: Voyah

На данный момент приобрести Voyah Passion L можно будет только в Китае. Российским покупателям по-прежнему будет доступна текущая версия модели – гибридный седан Voyah Passion EVR. Напомним, что бренд Voyah официально представлен в России и предлагает три модели: кроссовер Free, минивэн Dream и седан Passion. Сборка этих автомобилей для нашего рынка налажена на мощностях завода «Моторинвест», расположенного в Липецкой области, что говорит о серьезных намерениях компании на российском рынке.

Упомянутые модели: Voyah Passion
Упомянутые марки: Voyah
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Войя

Похожие материалы Войя

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Красноярск Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться