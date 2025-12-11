Китайский премиум-бренд бросает вызов немцам: новый седан Voyah мощнее многих спорткаров

11 декабря 2025, 15:46
Voyah представил новый флагманский седан Passion L мощностью свыше 600 л. с.
Бренд Voyah показал новый флагман. Это седан Passion L. Он стал крупнее и мощнее. Его гибридная система впечатляет. Автомобиль пока доступен только в Китае. Что ждет российский рынок?
Премиальное подразделение Dongfeng, бренд Voyah, официально представило свой новый флагманский седан под названием Passion L. Этот автомобиль является усовершенствованной и более крупной версией уже известной модели Passion, предлагая покупателям еще больше мощности, пространства и технологий. Пока что новинка анонсирована исключительно для внутреннего рынка Китая.
Первое, что бросается в глаза при взгляде на Passion L – это его изменившиеся габариты. Автомобиль прибавил 37 мм в длину, 15 мм в ширину и стал на 17 мм выше своего предшественника. Эти изменения не только делают салон просторнее, но и придают седану более солидный и внушительный вид на дороге. Внешние отличия не ограничиваются размерами. Дизайнеры обновили решетку радиатора, которая теперь украшена элегантными вертикальными ламелями, стилистически перекликающимися с фирменным логотипом марки.
Главной же изюминкой новинки стала ее гибридная силовая установка. Под капотом скрывается сложная система, состоящая из 1,5-литрового бензинового турбомотора мощностью 150 лошадиных сил и двух электродвигателей. Один электромотор развивает 204 л. с., а второй – 313 л. с. Суммарная отдача этой системы превышает внушительную отметку в 600 лошадиных сил, что ставит седан в один ряд с серьезными спорткарами. При этом, благодаря емкой батарее, Passion L способен преодолеть до 328 километров в полностью электрическом режиме, не сжигая ни капли бензина.
Инженеры также оснастили флагманский седан подруливающей задней осью. Эта технология, как сообщает издание Autonews, уже применяется на других топовых моделях бренда – минивэне Dream+ и большом кроссовере Voyah Taishan. Такая система улучшает маневренность на низких скоростях и повышает устойчивость автомобиля при движении по трассе.
На данный момент приобрести Voyah Passion L можно будет только в Китае. Российским покупателям по-прежнему будет доступна текущая версия модели – гибридный седан Voyah Passion EVR. Напомним, что бренд Voyah официально представлен в России и предлагает три модели: кроссовер Free, минивэн Dream и седан Passion. Сборка этих автомобилей для нашего рынка налажена на мощностях завода «Моторинвест», расположенного в Липецкой области, что говорит о серьезных намерениях компании на российском рынке.
