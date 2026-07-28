Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

28 июля 2026, 15:16

Voyah расширяет дилерскую сеть в России: 70 автосалонов к середине 2026 года

Voyah расширяет дилерскую сеть в России: 70 автосалонов к середине 2026 года

Voyah захватывает рынок: 70 дилерских центров и тройной рост продаж - что стоит за успехом премиального бренда

Voyah расширяет дилерскую сеть в России: 70 автосалонов к середине 2026 года

Сразу 15 новых дилерских центров Voyah открылись в России с начала года - это рекордный темп для премиального сегмента. Мало кто знает, что за этим стоит не только спрос, но и стратегические перемены на рынке. Какие модели лидируют, что ждет покупателей и почему сейчас важно следить за этим трендом - объясняем подробно.

Сразу 15 новых дилерских центров Voyah открылись в России с начала года - это рекордный темп для премиального сегмента. Мало кто знает, что за этим стоит не только спрос, но и стратегические перемены на рынке. Какие модели лидируют, что ждет покупателей и почему сейчас важно следить за этим трендом - объясняем подробно.

Для российских автолюбителей новость о расширении дилерской сети Voyah имеет особое значение: премиальный китайский бренд не просто увеличивает свое присутствие, а фактически задает новые стандарты для сегмента. К середине 2026 года в стране уже работают 70 официальных автосалонов Voyah, что позволяет жителям самых разных регионов получить доступ к современным моделям без необходимости ехать в столицу или крупные города.

С начала года в России открылись 15 новых дилерских центров Voyah. География расширения впечатляет: новые площадки появились в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Туле, Липецке, Челябинске, Набережных Челнах, Вологде, Перми, Ростове-на-Дону и Брянске. Как сообщает пресс-служба бренда, это стало возможным благодаря устойчивому спросу и активной поддержке со стороны партнеров.

Продажи Voyah в первом полугодии 2026 года выросли почти втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: реализовано 7810 автомобилей против 2756 годом ранее. Такой скачок позволил Voyah сохранить статус «премиального бренда № 1» среди всех официально представленных марок, включая те, что поставляются по параллельному импорту. Это подтверждает, что российский рынок премиальных авто переживает заметные изменения, и Voyah становится одним из главных драйверов этих процессов.

В модельной линейке бренда на российском рынке сейчас представлены три автомобиля: кроссовер Voyah Free, минивэн Voyah Dream и седан Voyah Passion. В ближайшее время ожидается дебют нового флагманского гибридного кроссовера Voyah Taishan, что может еще больше усилить позиции марки в премиум-сегменте. Гарантия на все автомобили составляет пять лет или 100 тысяч километров пробега, а владельцы могут рассчитывать на расширенную программу помощи на дороге, включающую эвакуацию и экстренную техническую поддержку.

Интересно, что две модели Voyah уже заняли лидирующие позиции в своих сегментах: минивэн Dream стал самым продаваемым среди премиальных минивэнов, а седан Passion - среди премиум-седанов. Это говорит о том, что российские покупатели все чаще выбирают китайские бренды не только из-за цены, но и благодаря уровню оснащения, сервису и гарантийным условиям.

Стоит отметить, что на фоне активного развития дилерских сетей и роста продаж премиальных автомобилей, в России продолжается обсуждение других важных тем автомобильного рынка. Например, недавно внимание общественности привлекло расследование ФАС по поводу синхронного повышения цен на топливо, что может повлиять на стоимость владения автомобилем. Подробнее об этом можно узнать в материале о причинах и последствиях роста цен на топливо.

Успех Voyah на российском рынке объясняется не только агрессивной дилерской экспансией, но и грамотной адаптацией моделей под местные условия. Важно понимать, что расширение дилерской сети - это не просто увеличение числа точек продаж, а создание полноценной инфраструктуры для обслуживания клиентов, что особенно ценно для премиального сегмента. В ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего роста интереса к Voyah, особенно с учетом появления новых моделей и расширения сервисных программ. Для покупателей это означает больше возможностей выбора и более высокий уровень сервиса, а для рынка - усиление конкуренции среди премиальных брендов.

Упомянутые марки: Voyah
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