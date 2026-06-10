Премиум-авто продают больше - Voyah вышел вперед среди конкурентов

Voyah стал лидером премиум-рынка в России по итогам мая 2026 года

Voyah неожиданно занял первое место среди премиальных брендов на российском рынке, обогнав конкурентов по итогам мая. Продажи выросли, но не обошлось без нюансов: динамика по моделям разная, а интерес к новинкам только усиливается. Почему это важно для покупателей и что изменилось в сегменте - разбираемся подробно.

Voyah неожиданно занял первое место среди премиальных брендов на российском рынке, обогнав конкурентов по итогам мая. Продажи выросли, но не обошлось без нюансов: динамика по моделям разная, а интерес к новинкам только усиливается. Почему это важно для покупателей и что изменилось в сегменте - разбираемся подробно.

Российский рынок премиальных автомобилей в мае 2026 года преподнес неожиданный поворот: Voyah занял лидирующую позицию среди всех премиальных брендов. Для автолюбителей это не просто очередная статистика - речь идет о реальных изменениях в структуре спроса и предпочтениях покупателей, что может повлиять на выбор новых машин и даже на ценовую политику дилеров.

За май дилеры Voyah реализовали 1628 новых автомобилей, что позволило бренду занять 21,2% всего премиум-сегмента. Несмотря на то, что этот результат немного уступает апрельским показателям (тогда было продано 1741 авто), Voyah уверенно удерживает лидерство. Особенно востребован оказался кроссовер Voyah Free - именно эта модель стала самой популярной у россиян, разойдясь тиражом в 1274 экземпляра только за май. За первые пять месяцев года продажи Free достигли 5102 машин, что говорит о стабильном интересе к этой модели.

Второй по популярности стал седан Voyah Passion, который в мае выбрали 203 покупателя. Это на 28% больше, чем месяцем ранее, что может указывать на растущий интерес к новым предложениям бренда. Кстати, премьера Passion в России прошла совсем недавно, и уже сейчас модель демонстрирует уверенный старт. Такой рост продаж на фоне общего снижения активности в премиум-сегменте выглядит особенно примечательно.

Стоит отметить, что на российском рынке продолжается тенденция к увеличению доли китайских брендов в премиум-классе. Voyah, как часть этого тренда, не только укрепляет свои позиции, но и задает новые стандарты для конкурентов. Важно, что покупатели все чаще выбирают автомобили с современными технологиями и расширенным набором опций, что становится одним из ключевых факторов при выборе машины. На этом фоне интерес к Voyah выглядит вполне объяснимым.

Любопытно, что на фоне успеха Voyah другие бренды также стараются не отставать. Например, недавно обсуждалось возможное начало сборки Changan CS35 Max в Калининграде - эта новость вызвала немалый интерес среди экспертов и покупателей. Все это говорит о том, что рынок премиальных и близких к ним моделей становится все более конкурентным и динамичным.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: Voyah принадлежит концерну Dongfeng, который активно развивает присутствие в России. Модель Free - это кроссовер с гибридной или полностью электрической силовой установкой, а Passion - представительский седан, ориентированный на комфорт и технологии. Рост продаж Voyah может стать сигналом для других производителей о необходимости пересмотра своих стратегий на российском рынке. Для покупателей это означает расширение выбора и появление новых интересных предложений в премиум-сегменте.