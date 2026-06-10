Премиум-авто продают больше - Voyah вышел вперед среди конкурентов

10 июня 2026, 13:46
Voyah стал лидером премиум-рынка в России по итогам мая 2026 года
Voyah стал лидером премиум-рынка в России по итогам мая 2026 года
Voyah неожиданно занял первое место среди премиальных брендов на российском рынке, обогнав конкурентов по итогам мая. Продажи выросли, но не обошлось без нюансов: динамика по моделям разная, а интерес к новинкам только усиливается. Почему это важно для покупателей и что изменилось в сегменте - разбираемся подробно.
Российский рынок премиальных автомобилей в мае 2026 года преподнес неожиданный поворот: Voyah занял лидирующую позицию среди всех премиальных брендов. Для автолюбителей это не просто очередная статистика - речь идет о реальных изменениях в структуре спроса и предпочтениях покупателей, что может повлиять на выбор новых машин и даже на ценовую политику дилеров.
За май дилеры Voyah реализовали 1628 новых автомобилей, что позволило бренду занять 21,2% всего премиум-сегмента. Несмотря на то, что этот результат немного уступает апрельским показателям (тогда было продано 1741 авто), Voyah уверенно удерживает лидерство. Особенно востребован оказался кроссовер Voyah Free - именно эта модель стала самой популярной у россиян, разойдясь тиражом в 1274 экземпляра только за май. За первые пять месяцев года продажи Free достигли 5102 машин, что говорит о стабильном интересе к этой модели.
Второй по популярности стал седан Voyah Passion, который в мае выбрали 203 покупателя. Это на 28% больше, чем месяцем ранее, что может указывать на растущий интерес к новым предложениям бренда. Кстати, премьера Passion в России прошла совсем недавно, и уже сейчас модель демонстрирует уверенный старт. Такой рост продаж на фоне общего снижения активности в премиум-сегменте выглядит особенно примечательно.
Стоит отметить, что на российском рынке продолжается тенденция к увеличению доли китайских брендов в премиум-классе. Voyah, как часть этого тренда, не только укрепляет свои позиции, но и задает новые стандарты для конкурентов. Важно, что покупатели все чаще выбирают автомобили с современными технологиями и расширенным набором опций, что становится одним из ключевых факторов при выборе машины. На этом фоне интерес к Voyah выглядит вполне объяснимым.
Любопытно, что на фоне успеха Voyah другие бренды также стараются не отставать. Например, недавно обсуждалось возможное начало сборки Changan CS35 Max в Калининграде - эта новость вызвала немалый интерес среди экспертов и покупателей. Все это говорит о том, что рынок премиальных и близких к ним моделей становится все более конкурентным и динамичным.
В завершение стоит добавить несколько важных фактов: Voyah принадлежит концерну Dongfeng, который активно развивает присутствие в России. Модель Free - это кроссовер с гибридной или полностью электрической силовой установкой, а Passion - представительский седан, ориентированный на комфорт и технологии. Рост продаж Voyah может стать сигналом для других производителей о необходимости пересмотра своих стратегий на российском рынке. Для покупателей это означает расширение выбора и появление новых интересных предложений в премиум-сегменте.
Похожие материалы Войя
-
10.06.2026, 14:02
В США готовят полный запрет на китайские автомобили и комплектующие
В Конгрессе США обсуждают закон, который может полностью перекрыть путь китайским автомобилям и запчастям на американский рынок. В чем суть инициативы, какие последствия ждут производителей и покупателей, и почему этот вопрос стал особенно острым именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что ограничения могут коснуться даже временного ввоза машин.Читать далее
-
10.06.2026, 12:57
Китайские новинки вытесняют подержанный европейский премиум: что происходит на рынке
В 2026 году российский авторынок меняется: новые китайские автомобили становятся все более привлекательными на фоне дорогого обслуживания подержанных европейских премиум-моделей. Эксперты объясняют, как изменились цены и что теперь выгоднее для покупателей.Читать далее
-
10.06.2026, 12:52
Mazda CX-30 2027: обновление, новые цвета и технологии
Mazda представила CX-30 2027 модельного года для Европы: внешне кроссовер почти не изменился, но получил новые цвета, улучшенные материалы в салоне и расширенные электронные функции. Почему это может повлиять на выбор покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
10.06.2026, 12:38
Спрос на премиальные авто в Вологодской области подскочил в 2026 году почти в 1,5 раза
В Вологодской области зафиксирован неожиданный скачок спроса на дорогие автомобили: продажи машин стоимостью от 5 млн рублей выросли почти в полтора раза. Какие марки и модели оказались в центре внимания, почему средний чек достиг 9 млн рублей и что это значит для рынка - рассказываем, опираясь на свежие данные. Читать далее
-
10.06.2026, 12:26
Citroen C5X с турбомотором и льготным утильсбором: старт продаж в России
В России начались продажи кросс-универсала Citroen C5X, который уже доступен у дилеров. Модель выделяется турбомотором, экономичным расходом и возможностью ввоза по льготному утильсбору. Цена стартует от 2 366 000 рублей, что может повлиять на рынок новых автомобилей. Почему это важно именно сейчас и какие детали стоит знать - разбираемся в материале.Читать далее
-
10.06.2026, 11:39
В России создали штаб для защиты НПЗ и предотвращения топливного дефицита
Власти экстренно усиливают защиту нефтеперерабатывающих заводов после серии внеплановых ремонтов и атак. Введены новые меры для стабилизации рынка топлива, а в Крыму и Краснодарском крае уже ощущаются перебои. Какие решения обсуждают и что это значит для автомобилистов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.06.2026, 11:23
Премьеры ПМЭФ-2026: новые Senat, Lada Azimut, Aurus и Volga уже в России
Петербургский экономический форум удивил автолюбителей сразу несколькими премьерами: от роскошных седанов до первых отечественных кроссоверов. Мало кто знает, что часть моделей уже поступила в продажу, а другие только готовятся к старту. Какие технологии и цены ждут покупателей, почему эти новинки важны именно сейчас и что изменится на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.06.2026, 11:09
Почему автомобили становятся похожи на гаджеты и как это меняет рынок
Маркетологи и экология вытеснили инженеров: теперь авто - это не только мотор, а целый гаджет на колесах. Китайские производители быстро заняли рынок, а привычные бренды теряют позиции. Что происходит с индустрией и почему это важно для водителей - объяснил эксперт.Читать далее
-
10.06.2026, 10:54
Toyota Land Cruiser 2005 с минимальным пробегом продают в Новосибирске за 13 млн рублей
В Новосибирске который месяц пытаются продать Toyota Land Cruiser 2005 года с пробегом всего 126 000 км. Все дело в цене. Продавец просит за внедорожник в 4-5 раз больше, чем стоят экземпляры того же года. Он утверждает, что таких машин на рынке единицы.Читать далее
-
10.06.2026, 10:38
Volvo XC90: опыт владения, реальные расходы и нюансы эксплуатации кроссовера
Владелец Volvo XC90 поделился опытом эксплуатации кроссовера с пробегом: что ломается, сколько стоит обслуживание и почему расход топлива оказался неожиданно низким. Какие детали требуют внимания, а какие служат годами - разбор на реальном примере. Мало кто знает, что даже возрастной Volvo может приятно удивить в повседневной жизни.Читать далее
Похожие материалы Войя
-
10.06.2026, 14:02
В США готовят полный запрет на китайские автомобили и комплектующие
В Конгрессе США обсуждают закон, который может полностью перекрыть путь китайским автомобилям и запчастям на американский рынок. В чем суть инициативы, какие последствия ждут производителей и покупателей, и почему этот вопрос стал особенно острым именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что ограничения могут коснуться даже временного ввоза машин.Читать далее
-
10.06.2026, 12:57
Китайские новинки вытесняют подержанный европейский премиум: что происходит на рынке
В 2026 году российский авторынок меняется: новые китайские автомобили становятся все более привлекательными на фоне дорогого обслуживания подержанных европейских премиум-моделей. Эксперты объясняют, как изменились цены и что теперь выгоднее для покупателей.Читать далее
-
10.06.2026, 12:52
Mazda CX-30 2027: обновление, новые цвета и технологии
Mazda представила CX-30 2027 модельного года для Европы: внешне кроссовер почти не изменился, но получил новые цвета, улучшенные материалы в салоне и расширенные электронные функции. Почему это может повлиять на выбор покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
10.06.2026, 12:38
Спрос на премиальные авто в Вологодской области подскочил в 2026 году почти в 1,5 раза
В Вологодской области зафиксирован неожиданный скачок спроса на дорогие автомобили: продажи машин стоимостью от 5 млн рублей выросли почти в полтора раза. Какие марки и модели оказались в центре внимания, почему средний чек достиг 9 млн рублей и что это значит для рынка - рассказываем, опираясь на свежие данные. Читать далее
-
10.06.2026, 12:26
Citroen C5X с турбомотором и льготным утильсбором: старт продаж в России
В России начались продажи кросс-универсала Citroen C5X, который уже доступен у дилеров. Модель выделяется турбомотором, экономичным расходом и возможностью ввоза по льготному утильсбору. Цена стартует от 2 366 000 рублей, что может повлиять на рынок новых автомобилей. Почему это важно именно сейчас и какие детали стоит знать - разбираемся в материале.Читать далее
-
10.06.2026, 11:39
В России создали штаб для защиты НПЗ и предотвращения топливного дефицита
Власти экстренно усиливают защиту нефтеперерабатывающих заводов после серии внеплановых ремонтов и атак. Введены новые меры для стабилизации рынка топлива, а в Крыму и Краснодарском крае уже ощущаются перебои. Какие решения обсуждают и что это значит для автомобилистов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.06.2026, 11:23
Премьеры ПМЭФ-2026: новые Senat, Lada Azimut, Aurus и Volga уже в России
Петербургский экономический форум удивил автолюбителей сразу несколькими премьерами: от роскошных седанов до первых отечественных кроссоверов. Мало кто знает, что часть моделей уже поступила в продажу, а другие только готовятся к старту. Какие технологии и цены ждут покупателей, почему эти новинки важны именно сейчас и что изменится на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.06.2026, 11:09
Почему автомобили становятся похожи на гаджеты и как это меняет рынок
Маркетологи и экология вытеснили инженеров: теперь авто - это не только мотор, а целый гаджет на колесах. Китайские производители быстро заняли рынок, а привычные бренды теряют позиции. Что происходит с индустрией и почему это важно для водителей - объяснил эксперт.Читать далее
-
10.06.2026, 10:54
Toyota Land Cruiser 2005 с минимальным пробегом продают в Новосибирске за 13 млн рублей
В Новосибирске который месяц пытаются продать Toyota Land Cruiser 2005 года с пробегом всего 126 000 км. Все дело в цене. Продавец просит за внедорожник в 4-5 раз больше, чем стоят экземпляры того же года. Он утверждает, что таких машин на рынке единицы.Читать далее
-
10.06.2026, 10:38
Volvo XC90: опыт владения, реальные расходы и нюансы эксплуатации кроссовера
Владелец Volvo XC90 поделился опытом эксплуатации кроссовера с пробегом: что ломается, сколько стоит обслуживание и почему расход топлива оказался неожиданно низким. Какие детали требуют внимания, а какие служат годами - разбор на реальном примере. Мало кто знает, что даже возрастной Volvo может приятно удивить в повседневной жизни.Читать далее