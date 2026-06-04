Voyah обошел Exeed и стал первым по продажам среди премиум-авто в апреле

Voyah стал лидером премиум-сегмента в России: продажи в апреле превзошли Exeed

Voyah неожиданно вышел на первое место среди премиальных марок в России, оставив позади Exeed. За месяц реализовано 1741 авто - это рекорд для бренда. Эксперты объяснили, почему именно сейчас Voyah оказался в центре внимания и что может изменить ситуацию на рынке. Какие модели стали хитами, а какие уступили - разбираемся, что ждет премиум-сегмент дальше.

Voyah неожиданно вышел на первое место среди премиальных марок в России, оставив позади Exeed. За месяц реализовано 1741 авто - это рекорд для бренда. Эксперты объяснили, почему именно сейчас Voyah оказался в центре внимания и что может изменить ситуацию на рынке. Какие модели стали хитами, а какие уступили - разбираемся, что ждет премиум-сегмент дальше.

Российский рынок премиальных автомобилей в апреле 2026 года удивил многих: Voyah впервые занял лидирующую позицию, обогнав прежнего фаворита Exeed. Для автолюбителей это не просто очередная смена мест в рейтинге - речь идет о реальных изменениях в доступности и привлекательности новых моделей, что напрямую влияет на выбор покупателей и расстановку сил среди дилеров.

По данным «Автостат» со ссылкой на АО «ППК», за апрель было продано 1741 автомобиль Voyah. Такой результат позволил бренду не только обойти Exeed, но и закрепиться на вершине премиум-сегмента. Как отмечает директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов, успех Voyah объясняется сразу несколькими факторами: локальная сборка, современные гибридные технологии, высокий уровень оснащения, актуальный дизайн и, что особенно важно для россиян, конкурентоспособная цена.

Особое внимание покупателей привлекли кроссовер Voyah Free и минивэн Voyah Dream - именно эти модели стали настоящими бестселлерами месяца. Седан Voyah Passion, напротив, пока не может похвастаться такими же результатами, его продажи остаются скромными. Эксперт подчеркивает, что снижение интереса к Exeed не связано с переходом бренда на Esteo: этот процесс еще не завершен, а знакомые рынку модели Exeed LX и TXL по-прежнему доступны, хотя LX уже снят с продажи, а TXL вскоре уступит место новому MX.

Ситуация с Exeed, по мнению специалистов, связана скорее с ограниченной доступностью отдельных моделей, чем с изменением предпочтений покупателей. Как только модельный ряд стабилизируется, конкуренция в премиум-сегменте может вновь обостриться. Важно отметить, что Voyah сейчас имеет все шансы удержать лидерство, однако многое будет зависеть от ценовой политики, сохранения мер поддержки и активности конкурентов.

Интересно, что на фоне этих изменений доля глобальных брендов на российском рынке продолжает снижаться. Это подтверждает и материал о том, какие кроссоверы с пробегом могут доставить владельцам больше хлопот, чем выгоды - подробнее об этом можно узнать в разборе эксперта по рискам при покупке подержанных кроссоверов.

Если рассматривать ситуацию шире, то успех Voyah может указывать на растущий интерес к локально собираемым и технологичным автомобилям, которые предлагают оптимальное соотношение цены и оснащения. Для российского рынка это особенно актуально на фоне ограниченного выбора и изменений в структуре поставок. Как пишет «Российская Газета», дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, насколько быстро конкуренты смогут адаптироваться к новым условиям и предложить покупателям действительно интересные альтернативы.