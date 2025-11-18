Voyah Taishan выходит на российский рынок: цена шокирует, а конкуренты не дремлют

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

18 ноября 2025, 09:25

Voyah Taishan: сможет ли дорогой гибридный кроссовер найти покупателей в РФ?

Voyah Taishan: сможет ли дорогой гибридный кроссовер найти покупателей в РФ?

Voyah Taishan выходит на российский рынок: цена шокирует, а конкуренты не дремлют

Voyah Taishan: сможет ли дорогой гибридный кроссовер найти покупателей в РФ?

Премиальный кроссовер Voyah Taishan готовится к дебюту в России. Цена может удивить даже самых искушенных. Конкуренты уже на старте. Чем удивит новый гибридный SUV?

Премиальный кроссовер Voyah Taishan готовится к дебюту в России. Цена может удивить даже самых искушенных. Конкуренты уже на старте. Чем удивит новый гибридный SUV?

Российский рынок готовится встретить новый гибридный кроссовер Voyah Taishan, который уже успел привлечь внимание экспертов и автолюбителей. По информации Автостат, модель может оказаться в числе самых дорогих среди китайских гибридов, что сразу же ставит под вопрос ее массовую популярность. Ожидается, что стоимость автомобиля превысит 10 миллионов рублей, а это значит, что на него будет распространяться налог на роскошь. В такой ценовой категории конкуренция особенно острая: на рынке уже присутствуют такие игроки, как Lixiang, EXEED Exlantix, WEY, Aito Seres, ROX, а также Lynk & Co, Denza и Zeekr, которые завозятся по параллельному импорту.

Технически Voyah Taishan не обещает революции. Китайские гибридные кроссоверы уже давно предлагают впечатляющие характеристики по мощности и запасу хода. Taishan оснащен двумя электромоторами и бензиновым двигателем, а тяговая батарея на 65 кВт-ч обеспечивает до 300 км на электротяге по WLTP. В комбинированном режиме запас хода достигает 1120 км, что выглядит достойно на фоне конкурентов. Быстрая зарядка 5C и 800-вольтовая архитектура позволяют восполнить заряд с 20% до 80% всего за 12 минут, что может стать одним из ключевых преимуществ модели.

Фото: Voyah

Салон кроссовера рассчитан на шестерых пассажиров и выполнен в конфигурации 2+2+2. Внутри предусмотрены проекционный дисплей с дополненной реальностью, холодильник, складные столики, панорамная крыша и потолочный экран для развлечений. Габариты автомобиля внушительные: длина 5,2 метра, ширина 2 метра, высота 1,8 метра. Инженеры также позаботились о маневренности: благодаря повороту задней оси на 8 градусов радиус разворота составляет всего 5,4 метра. Трехкамерная пневмоподвеска мгновенно реагирует на изменения дорожного покрытия, обеспечивая плавность хода даже на неидеальных дорогах.

Однако, несмотря на все технологические изыски, главный вопрос остается открытым: сможет ли Voyah Taishan найти свою аудиторию в России при такой цене? По мнению специалистов, модель рискует остаться нишевой и статусной, уступив по продажам более доступным собратьям Dream и Free. Окончательные выводы можно будет сделать только после объявления официальных цен и старта продаж. Пока же российские дилеры и потенциальные покупатели с интересом следят за развитием ситуации, ожидая, оправдает ли новинка свои амбиции или останется экзотикой для избранных.

Упомянутые марки: Voyah
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Войя

Похожие материалы Войя

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Самые дорогие «Нивы», которые можно купить в ноябре 2025 года: всем им больше 25 лет
Тест-драйв Subaru Forester 2025: полный привод, оппозитник и никаких компромиссов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сургут Краснодар Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться