Voyah Taishan выходит на российский рынок: цена шокирует, а конкуренты не дремлют

18 ноября 2025, 09:25
Voyah Taishan: сможет ли дорогой гибридный кроссовер найти покупателей в РФ?
Премиальный кроссовер Voyah Taishan готовится к дебюту в России. Цена может удивить даже самых искушенных. Конкуренты уже на старте. Чем удивит новый гибридный SUV?
Российский рынок готовится встретить новый гибридный кроссовер Voyah Taishan, который уже успел привлечь внимание экспертов и автолюбителей. По информации Автостат, модель может оказаться в числе самых дорогих среди китайских гибридов, что сразу же ставит под вопрос ее массовую популярность. Ожидается, что стоимость автомобиля превысит 10 миллионов рублей, а это значит, что на него будет распространяться налог на роскошь. В такой ценовой категории конкуренция особенно острая: на рынке уже присутствуют такие игроки, как Lixiang, EXEED Exlantix, WEY, Aito Seres, ROX, а также Lynk & Co, Denza и Zeekr, которые завозятся по параллельному импорту.
Технически Voyah Taishan не обещает революции. Китайские гибридные кроссоверы уже давно предлагают впечатляющие характеристики по мощности и запасу хода. Taishan оснащен двумя электромоторами и бензиновым двигателем, а тяговая батарея на 65 кВт-ч обеспечивает до 300 км на электротяге по WLTP. В комбинированном режиме запас хода достигает 1120 км, что выглядит достойно на фоне конкурентов. Быстрая зарядка 5C и 800-вольтовая архитектура позволяют восполнить заряд с 20% до 80% всего за 12 минут, что может стать одним из ключевых преимуществ модели.
Салон кроссовера рассчитан на шестерых пассажиров и выполнен в конфигурации 2+2+2. Внутри предусмотрены проекционный дисплей с дополненной реальностью, холодильник, складные столики, панорамная крыша и потолочный экран для развлечений. Габариты автомобиля внушительные: длина 5,2 метра, ширина 2 метра, высота 1,8 метра. Инженеры также позаботились о маневренности: благодаря повороту задней оси на 8 градусов радиус разворота составляет всего 5,4 метра. Трехкамерная пневмоподвеска мгновенно реагирует на изменения дорожного покрытия, обеспечивая плавность хода даже на неидеальных дорогах.
Однако, несмотря на все технологические изыски, главный вопрос остается открытым: сможет ли Voyah Taishan найти свою аудиторию в России при такой цене? По мнению специалистов, модель рискует остаться нишевой и статусной, уступив по продажам более доступным собратьям Dream и Free. Окончательные выводы можно будет сделать только после объявления официальных цен и старта продаж. Пока же российские дилеры и потенциальные покупатели с интересом следят за развитием ситуации, ожидая, оправдает ли новинка свои амбиции или останется экзотикой для избранных.
