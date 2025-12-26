Флагманский гибрид Voyah Taishan удивил роскошью и технологиями – что скрывает новичок

26 декабря 2025, 09:21
Voyah Taishan: тест-драйв нового премиального кроссовера из Китая в России
Voyah Taishan появился в России и сразу привлек внимание. Кроссовер сочетает роскошь и передовые технологии. Внутри - максимум комфорта и инноваций. Мы изучили все плюсы и минусы новинки. Чем удивит китайский флагман - читайте в нашем обзоре.
Voyah Taishan - это не просто очередной кроссовер из Поднебесной, а настоящий вызов привычным представлениям о премиальных автомобилях. Его появление на российском рынке стало событием: модель сразу же оказалась в центре внимания благодаря необычному сочетанию роскоши, технологичности и смелого дизайна. По информации Autonews, производитель сделал ставку на максимальную адаптацию под запросы российских покупателей, что заметно уже с первых минут знакомства с автомобилем.
Внешний облик Taishan сразу выделяет его среди конкурентов. Дизайн разрабатывался в сотрудничестве с ItalDesign, и это чувствуется в каждой детали. Массивная хромированная решетка радиатора, двухцветная окраска кузова, сложная оптика - все это создает ощущение дорогого, статусного автомобиля. При этом в облике нет прямого копирования известных брендов, а скорее, умелое переосмысление лучших мировых тенденций. Даже фирменная эмблема с птицей намекает на гармонию с природой и стремление к инновациям.
Салон кроссовера - отдельная история. Здесь шесть раздельных кресел, каждое из которых оснащено продвинутой системой регулировок и массажа. Водитель и пассажиры второго ряда могут настраивать сиденья под себя, а специальные датчики и искусственный интеллект следят за положением тела, обеспечивая максимальный комфорт. В распоряжении пассажиров - индивидуальные пульты управления, большой потолочный экран, панорамная крыша, электрические шторки и даже столики. Внутри Taishan создается ощущение, что автомобиль создан прежде всего для пассажиров, а не для водителя.
Технологии и комфорт на новом уровне
Однако и за рулем скучать не придется. Кроссовер оснащен полным приводом и системой подруливания задней оси, что делает его удивительно маневренным для своих размеров. На тесных парковках и в узких дворах Taishan способен двигаться по диагонали благодаря «крабовому ходу», а функция танкового разворота позволяет развернуться практически на месте. Все эти опции управляются через центральный экран, и к ним быстро привыкаешь.
Подвеска - пневматическая, с тремя камерами на каждом колесе, как у Bentley Continental GT. Она автоматически подстраивается под дорожные условия, обеспечивая плавность хода даже на крупных неровностях. Водитель может выбрать спортивный режим или увеличить клиренс для преодоления сложных участков. В салоне царит тишина благодаря многослойным стеклам и системе активного шумоподавления. Аудиосистема мощностью 2300 Вт с 32 динамиками создает эффект полного погружения в музыку.
Динамика и экономичность
Voyah Taishan - это гибрид с двумя электромоторами и бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра. Совокупная мощность силовой установки достигает 517 л.с., а крутящий момент - 705 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает всего 5,5 секунды, что впечатляет для почти трехтонного автомобиля. На электротяге кроссовер способен проехать до 280 км, а в гибридном режиме - до 1120 км по циклу WLTP.
Система управления энергией работает эффективно: бензиновый мотор не только помогает электродвигателям, но и подзаряжает батарею на ходу. В режиме Power protection расход топлива составляет 10–12 литров на 100 км, а в смешанном режиме - около 6,3 литра плюс 7,6 кВт·ч электроэнергии. Благодаря 800-вольтовой архитектуре быстрая зарядка батареи занимает всего 12 минут при наличии мощной станции.
Премиум без компромиссов
Voyah Taishan - это пример того, как китайские производители учатся не только догонять, но и опережать мировых лидеров. Кроссовер сочетает в себе роскошь, передовые технологии и высокий уровень комфорта. В нем нет ощущения вторичности - напротив, каждая деталь продумана и выполнена с вниманием к мелочам. Даже самые требовательные водители и пассажиры найдут здесь что-то для себя.
Конечно, у модели есть и свои особенности. Например, подвеска настолько мягкая, что на длинных поездках может возникнуть желание вздремнуть. Но премиальная акустика и масса развлекательных функций не дадут заскучать. В целом, Taishan производит впечатление автомобиля, который способен изменить представление о премиум-классе на российском рынке. Как сообщает Autonews, это одна из самых интересных новинок года, и она определенно заслуживает внимания.
Похожие материалы Войя
-
27.12.2025, 18:45
Atlas Cabin Box: компактный дом на колесах для пикапа весом легче всех конкурентов
Atlas Cabin Box - это не просто очередной кемпер. Он удивляет своим весом и размерами. Внутри скрывается больше, чем кажется снаружи. Узнайте, как маленькая коробка может заменить полноценный автодом. Оцените новый взгляд на путешествия.Читать далее
-
27.12.2025, 14:26
Неожиданный автодом Taiga Pathfinder удивил возможностями для бездорожья и автономии
Российский автодом Taiga Pathfinder способен удивить даже бывалых любителей кемпинга. Его создатели сделали ставку на автономность и проходимость. Не спешите делать выводы - этот дом на колесах действительно заслуживает внимания. Внутри скрыто множество интересных решений. Почему о нем говорят за рубежом? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 13:59
Scamp 13: легендарный дом на колесах, который не теряет популярности уже 55 лет
Scamp 13 - символ американских автопутешествий с 1971 года. Даже спустя десятилетия эти прицепы встречаются на дорогах США и Канады. В 2026 году культовая модель снова выйдет на рынок. Чем удивит обновленный флагман? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 13:22
Solar Hyperion RST: электросамокат с максимальной скоростью 112 км/ч за 3600 долларов
На рынке появился электросамокат, способный разогнаться до 112 км/ч. Инженеры сделали акцент на безопасности и управляемости. Цена новинки - 3600 долларов (280 000 рублей). Внешний вид и характеристики впечатляют, но есть нюансы. Узнайте, чем выделяется этот аппарат среди конкурентов.Читать далее
-
27.12.2025, 06:48
Лучшие китайские мотоциклы 2025 года для города, бездорожья и путешествий
В 2025 году китайские мотоциклы удивляют сочетанием технологий и доступности. В обзоре – топовые модели для города, трассы и бездорожья. Узнайте, какие байки стали лидерами в своих классах. Подробности о плюсах, минусах и особенностях выбора. Откройте новые возможности для путешествий и драйва.Читать далее
-
27.12.2025, 06:25
Эксперт назвал плюсы и минусы Brilliance H530 как альтернативы Lada Granta
Brilliance H530 часто сравнивают с Lada Granta на вторичном рынке. Эксперт выделил четыре главных недостатка китайского седана. Узнайте, почему эта модель может стать неожиданной альтернативой и с какими трудностями столкнется владелец.Читать далее
-
27.12.2025, 05:24
Haval Jolion против Lada Granta после трех лет владения: опыт, затраты и эмоции владельцев
Два разных подхода к выбору авто: комфорт или экономия? Владельцы Haval Jolion и Lada Granta делятся опытом после трех лет и 40 тысяч километров. Какие плюсы и минусы проявились со временем? Сравниваем реальные расходы и впечатления.Читать далее
-
26.12.2025, 19:21
Honda Element возвращается в 2027 году: культовый кроссовер в новом цифровом облике
Honda Element может получить вторую жизнь - дизайнер создал цифровую версию культового кроссовера. Визуализация сочетает узнаваемый угловатый стиль и современные детали. Внутри и под капотом пока загадка. Поклонники ждут новостей от Honda, а пока обсуждают, каким может быть новый Element.Читать далее
-
26.12.2025, 18:11
Falcon - дом на колесах длиной 7 метров с максимальной мобильностью и уютом
Falcon - это не просто дом на колесах, а воплощение мечты о свободе и комфорте. Его длина 7 метров, а дизайн продуман до мелочей. Внутри уютно в любое время года. Хотите узнать, как выглядит современный мобильный дом? Читайте дальше.Читать далее
-
26.12.2025, 17:53
Виртуальная битва BMW M7 и Mercedes-AMG S 63: кто будет круче в 2027 году
Цифровой художник kelsonik представил, как могли бы выглядеть BMW M7 и Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года в противостоянии будущего. Два роскошных седана демонстрируют разные подходы к дизайну и подчеркивают вечное соперничество немецких брендов. Как изменятся лимузины через пару лет? Читать далее
