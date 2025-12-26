Флагманский гибрид Voyah Taishan удивил роскошью и технологиями – что скрывает новичок

Voyah Taishan: тест-драйв нового премиального кроссовера из Китая в России

Voyah Taishan появился в России и сразу привлек внимание. Кроссовер сочетает роскошь и передовые технологии. Внутри - максимум комфорта и инноваций. Мы изучили все плюсы и минусы новинки. Чем удивит китайский флагман - читайте в нашем обзоре.

Voyah Taishan - это не просто очередной кроссовер из Поднебесной, а настоящий вызов привычным представлениям о премиальных автомобилях. Его появление на российском рынке стало событием: модель сразу же оказалась в центре внимания благодаря необычному сочетанию роскоши, технологичности и смелого дизайна. По информации Autonews, производитель сделал ставку на максимальную адаптацию под запросы российских покупателей, что заметно уже с первых минут знакомства с автомобилем.

Внешний облик Taishan сразу выделяет его среди конкурентов. Дизайн разрабатывался в сотрудничестве с ItalDesign, и это чувствуется в каждой детали. Массивная хромированная решетка радиатора, двухцветная окраска кузова, сложная оптика - все это создает ощущение дорогого, статусного автомобиля. При этом в облике нет прямого копирования известных брендов, а скорее, умелое переосмысление лучших мировых тенденций. Даже фирменная эмблема с птицей намекает на гармонию с природой и стремление к инновациям.

Салон кроссовера - отдельная история. Здесь шесть раздельных кресел, каждое из которых оснащено продвинутой системой регулировок и массажа. Водитель и пассажиры второго ряда могут настраивать сиденья под себя, а специальные датчики и искусственный интеллект следят за положением тела, обеспечивая максимальный комфорт. В распоряжении пассажиров - индивидуальные пульты управления, большой потолочный экран, панорамная крыша, электрические шторки и даже столики. Внутри Taishan создается ощущение, что автомобиль создан прежде всего для пассажиров, а не для водителя.

Технологии и комфорт на новом уровне

Однако и за рулем скучать не придется. Кроссовер оснащен полным приводом и системой подруливания задней оси, что делает его удивительно маневренным для своих размеров. На тесных парковках и в узких дворах Taishan способен двигаться по диагонали благодаря «крабовому ходу», а функция танкового разворота позволяет развернуться практически на месте. Все эти опции управляются через центральный экран, и к ним быстро привыкаешь.

Фото: Voyah

Подвеска - пневматическая, с тремя камерами на каждом колесе, как у Bentley Continental GT. Она автоматически подстраивается под дорожные условия, обеспечивая плавность хода даже на крупных неровностях. Водитель может выбрать спортивный режим или увеличить клиренс для преодоления сложных участков. В салоне царит тишина благодаря многослойным стеклам и системе активного шумоподавления. Аудиосистема мощностью 2300 Вт с 32 динамиками создает эффект полного погружения в музыку.

Динамика и экономичность

Voyah Taishan - это гибрид с двумя электромоторами и бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра. Совокупная мощность силовой установки достигает 517 л.с., а крутящий момент - 705 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает всего 5,5 секунды, что впечатляет для почти трехтонного автомобиля. На электротяге кроссовер способен проехать до 280 км, а в гибридном режиме - до 1120 км по циклу WLTP.

Система управления энергией работает эффективно: бензиновый мотор не только помогает электродвигателям, но и подзаряжает батарею на ходу. В режиме Power protection расход топлива составляет 10–12 литров на 100 км, а в смешанном режиме - около 6,3 литра плюс 7,6 кВт·ч электроэнергии. Благодаря 800-вольтовой архитектуре быстрая зарядка батареи занимает всего 12 минут при наличии мощной станции.

Фото: Voyah

Премиум без компромиссов

Voyah Taishan - это пример того, как китайские производители учатся не только догонять, но и опережать мировых лидеров. Кроссовер сочетает в себе роскошь, передовые технологии и высокий уровень комфорта. В нем нет ощущения вторичности - напротив, каждая деталь продумана и выполнена с вниманием к мелочам. Даже самые требовательные водители и пассажиры найдут здесь что-то для себя.

Конечно, у модели есть и свои особенности. Например, подвеска настолько мягкая, что на длинных поездках может возникнуть желание вздремнуть. Но премиальная акустика и масса развлекательных функций не дадут заскучать. В целом, Taishan производит впечатление автомобиля, который способен изменить представление о премиум-классе на российском рынке. Как сообщает Autonews, это одна из самых интересных новинок года, и она определенно заслуживает внимания.