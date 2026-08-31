Гибрид с характером спорткара: раскрываем фишки Voyah Taishan перед стартом продаж

31 августа 2026, 15:51
Voyah Taishan выходит на рынок РФ: старт продаж и ключевые особенности новинки
Voyah Taishan выходит на рынок РФ: старт продаж и ключевые особенности новинки
Ожидание завершено: в сентябре в России стартуют продажи гибридного кроссовера Voyah Taishan. Модель обещает изменить представление о больших SUV, предлагая уникальное сочетание мощности и комфорта. Какие опции доступны, что скрывает базовая комплектация и почему этот запуск может стать поворотным моментом для сегмента - разбираемся в деталях.
Российский рынок больших кроссоверов в 2026 году переживает заметные перемены: на фоне ограниченного выбора и растущего спроса на современные гибриды, появление Voyah Taishan становится событием, способным повлиять на предпочтения автолюбителей. Официальный старт продаж намечен на 4 сентября, и именно в этот день будет раскрыта стоимость новинки. Для многих покупателей это шанс получить доступ к технологиям, которые еще недавно казались недостижимыми в сегменте крупных SUV.
Voyah Taishan впервые был представлен в России в ноябре 2025 года. Внешний облик модели выполнен в узнаваемом стиле бренда: массивная передняя часть напоминает Voyah Passion L, а задние фонари с узкой графикой подчеркивают современный характер автомобиля. Важно отметить, что дизайн не только визуально выделяет кроссовер, но и отражает стремление марки к инновациям и премиальному позиционированию.
Техническая начинка заслуживает отдельного внимания. Гибридная система включает 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 150 л.с., а также два электродвигателя: передний на 205 л.с. и задний на 313 л.с. Совокупная отдача - внушительные 515 л.с., что позволяет рассчитывать на динамику, сравнимую с некоторыми спорткарами. В базовой комплектации предусмотрены пневмоподвеска и три ряда сидений, что делает Taishan привлекательным выбором для семей и любителей дальних поездок.
Покупателям предложат восемь вариантов окраски кузова и три типа отделки салона. Такой подход к персонализации редко встречается в сегменте, что может стать дополнительным аргументом в пользу новинки. Как сообщает пресс-служба марки, все комплектации будут адаптированы под российские условия эксплуатации, включая климатические особенности и качество дорожного покрытия.
Интересно, что на фоне выхода Voyah Taishan, рынок гибридных и электрических автомобилей в России продолжает расти. По данным аналитиков, спрос на такие модели увеличился более чем на 30% за последний год. Это подтверждает актуальность появления новых игроков в сегменте. Важно отметить, что ранее на рынке уже появлялись интересные премьеры: например, недавно был представлен седан Tenet A8, который также вызвал немалый интерес среди автолюбителей. Подробнее о его особенностях и комплектациях можно узнать в материале о запуске Tenet A8 на российском рынке.
Voyah Taishan может стать одним из самых заметных событий осени для российского авторынка. В условиях, когда многие западные бренды ушли с рынка, а конкуренция среди китайских производителей усиливается, появление столь мощного и технологичного кроссовера выглядит как своевременный ответ на запросы покупателей. По информации «Российская Газета», официальные фотографии и подробности о комплектациях будут опубликованы ближе к старту продаж. Для тех, кто ищет сочетание мощности, комфорта и современных технологий, эта новинка может стать одним из главных открытий сезона.
Похожие материалы Войя
-
31.08.2026, 16:24
В Россию везут новый Ferrari 849 Testarossa Spider с гибридной установкой 1050 л.с.
В Россию впервые официально доставят Ferrari 849 Testarossa Spider - гибридный суперкар с уникальной компоновкой и мощностью 1050 л.с. Модель уже вызвала интерес у коллекционеров и автолюбителей, но цена и сроки поставки держатся в секрете. Почему этот автомобиль стал событием для российского рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.08.2026, 14:47
Chevrolet Trax второго поколения: старт продаж в России и особенности комплектаций
На российском рынке вновь доступен Chevrolet Trax второго поколения - компактный кроссовер с автоматом и современным оснащением. Модель предлагается по цене от 1,7 млн рублей, что выделяет ее на фоне конкурентов и может повлиять на расстановку сил в сегменте доступных кроссоверов.Читать далее
-
31.08.2026, 14:41
Li Auto Mega: новая платформа, адаптивная подвеска и запас хода до 710 км
В Китае готовится старт продаж обновленного минивэна Li Auto Mega, который уже сравнивают с революцией первого iPhone. Модель обещает уникальные технологии, включая адаптивную подвеску и 800-вольтовую зарядку. Что это значит для рынка и почему новинка вызывает столько обсуждений - разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.08.2026, 14:26
Электромобиль «Атом»: старт продаж, цена и первые оценки экспертов
На российском рынке появился электромобиль «Атом», вызвавший оживленное обсуждение среди автолюбителей. Модель обещает инновации, но цена и особенности комплектации вызывают вопросы. Что ждет новинку в ближайшие месяцы, объяснил специалист. Почему это важно именно сейчас - в материале.Читать далее
-
31.08.2026, 13:46
Пять самых доступных кроссоверов 2026 года: цены, комплектации и нюансы рынка
В 2026 году российский рынок кроссоверов переживает заметные перемены: новые бренды, рост цен и смена лидеров. Эксперты выделили пятерку наиболее выгодных моделей, которые сочетают современное оснащение и доступную стоимость. Почему эти машины оказались в центре внимания - в нашем обзоре.Читать далее
-
31.08.2026, 13:39
Lexus NX готовит обновление: первые тизеры и детали премьеры
Lexus неожиданно опубликовал серию тизеров обновленного NX, вызвав волну обсуждений среди автолюбителей. Модель обещает заметные перемены как снаружи, так и в салоне. Почему это событие может повлиять на рынок и какие детали уже раскрыты - разбираемся, что известно на данный момент. Мало кто знает, но премьера намечена на начало осени, а интрига вокруг статуса модели сохраняется.Читать далее
-
31.08.2026, 13:23
Arcfox T1 выходит на рынок Беларуси: что предлагает новый электромобиль
Сегмент доступных электромобилей в Беларуси пополнился новым игроком - Arcfox T1. Модель уже вызвала интерес благодаря необычным решениям и комплектации. Каковы ее реальные преимущества и недостатки, и сможет ли она конкурировать с признанными брендами? Разбираемся, что ждет покупателей и почему этот запуск важен именно сейчас.Читать далее
-
31.08.2026, 13:05
RACER RC250XZR-X КАЙМАН ENDURO: особенности, кредитные условия и нюансы покупки
RACER RC250XZR-X КАЙМАН ENDURO - эндуро-мотоцикл с мощным мотором и современными технологиями. Важно знать детали комплектации, условия доставки и нюансы обслуживания, чтобы сделать осознанный выбор в 2026 году.Читать далее
-
31.08.2026, 12:41
Maikaolin Monster H10 Super: электровелосипед с запасом хода до 180 км и нагрузкой 300 кг
Maikaolin Monster H10 Super выделяется среди электровелосипедов сочетанием высокой грузоподъемности, дальности хода и мощного мотора. Эта модель может заинтересовать тех, кто ищет надежный транспорт для разных задач, особенно в условиях российских дорог.Читать далее
-
31.08.2026, 12:32
Миллионы авто отзывают из-за электронных ручек: новые стандарты и риски
Сразу несколько крупных автопроизводителей объявили об отзыве миллионов машин из-за проблем с электронными дверными ручками. В Китае уже вводят новые требования, а Европа и США готовят свои стандарты. Что грозит владельцам и как изменится рынок - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
Похожие материалы Войя
-
31.08.2026, 16:24
В Россию везут новый Ferrari 849 Testarossa Spider с гибридной установкой 1050 л.с.
В Россию впервые официально доставят Ferrari 849 Testarossa Spider - гибридный суперкар с уникальной компоновкой и мощностью 1050 л.с. Модель уже вызвала интерес у коллекционеров и автолюбителей, но цена и сроки поставки держатся в секрете. Почему этот автомобиль стал событием для российского рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.08.2026, 14:47
Chevrolet Trax второго поколения: старт продаж в России и особенности комплектаций
На российском рынке вновь доступен Chevrolet Trax второго поколения - компактный кроссовер с автоматом и современным оснащением. Модель предлагается по цене от 1,7 млн рублей, что выделяет ее на фоне конкурентов и может повлиять на расстановку сил в сегменте доступных кроссоверов.Читать далее
-
31.08.2026, 14:41
Li Auto Mega: новая платформа, адаптивная подвеска и запас хода до 710 км
В Китае готовится старт продаж обновленного минивэна Li Auto Mega, который уже сравнивают с революцией первого iPhone. Модель обещает уникальные технологии, включая адаптивную подвеску и 800-вольтовую зарядку. Что это значит для рынка и почему новинка вызывает столько обсуждений - разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.08.2026, 14:26
Электромобиль «Атом»: старт продаж, цена и первые оценки экспертов
На российском рынке появился электромобиль «Атом», вызвавший оживленное обсуждение среди автолюбителей. Модель обещает инновации, но цена и особенности комплектации вызывают вопросы. Что ждет новинку в ближайшие месяцы, объяснил специалист. Почему это важно именно сейчас - в материале.Читать далее
-
31.08.2026, 13:46
Пять самых доступных кроссоверов 2026 года: цены, комплектации и нюансы рынка
В 2026 году российский рынок кроссоверов переживает заметные перемены: новые бренды, рост цен и смена лидеров. Эксперты выделили пятерку наиболее выгодных моделей, которые сочетают современное оснащение и доступную стоимость. Почему эти машины оказались в центре внимания - в нашем обзоре.Читать далее
-
31.08.2026, 13:39
Lexus NX готовит обновление: первые тизеры и детали премьеры
Lexus неожиданно опубликовал серию тизеров обновленного NX, вызвав волну обсуждений среди автолюбителей. Модель обещает заметные перемены как снаружи, так и в салоне. Почему это событие может повлиять на рынок и какие детали уже раскрыты - разбираемся, что известно на данный момент. Мало кто знает, но премьера намечена на начало осени, а интрига вокруг статуса модели сохраняется.Читать далее
-
31.08.2026, 13:23
Arcfox T1 выходит на рынок Беларуси: что предлагает новый электромобиль
Сегмент доступных электромобилей в Беларуси пополнился новым игроком - Arcfox T1. Модель уже вызвала интерес благодаря необычным решениям и комплектации. Каковы ее реальные преимущества и недостатки, и сможет ли она конкурировать с признанными брендами? Разбираемся, что ждет покупателей и почему этот запуск важен именно сейчас.Читать далее
-
31.08.2026, 13:05
RACER RC250XZR-X КАЙМАН ENDURO: особенности, кредитные условия и нюансы покупки
RACER RC250XZR-X КАЙМАН ENDURO - эндуро-мотоцикл с мощным мотором и современными технологиями. Важно знать детали комплектации, условия доставки и нюансы обслуживания, чтобы сделать осознанный выбор в 2026 году.Читать далее
-
31.08.2026, 12:41
Maikaolin Monster H10 Super: электровелосипед с запасом хода до 180 км и нагрузкой 300 кг
Maikaolin Monster H10 Super выделяется среди электровелосипедов сочетанием высокой грузоподъемности, дальности хода и мощного мотора. Эта модель может заинтересовать тех, кто ищет надежный транспорт для разных задач, особенно в условиях российских дорог.Читать далее
-
31.08.2026, 12:32
Миллионы авто отзывают из-за электронных ручек: новые стандарты и риски
Сразу несколько крупных автопроизводителей объявили об отзыве миллионов машин из-за проблем с электронными дверными ручками. В Китае уже вводят новые требования, а Европа и США готовят свои стандарты. Что грозит владельцам и как изменится рынок - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее