Гибрид с характером спорткара: раскрываем фишки Voyah Taishan перед стартом продаж

Voyah Taishan выходит на рынок РФ: старт продаж и ключевые особенности новинки

Ожидание завершено: в сентябре в России стартуют продажи гибридного кроссовера Voyah Taishan. Модель обещает изменить представление о больших SUV, предлагая уникальное сочетание мощности и комфорта. Какие опции доступны, что скрывает базовая комплектация и почему этот запуск может стать поворотным моментом для сегмента - разбираемся в деталях.

Ожидание завершено: в сентябре в России стартуют продажи гибридного кроссовера Voyah Taishan. Модель обещает изменить представление о больших SUV, предлагая уникальное сочетание мощности и комфорта. Какие опции доступны, что скрывает базовая комплектация и почему этот запуск может стать поворотным моментом для сегмента - разбираемся в деталях.

Российский рынок больших кроссоверов в 2026 году переживает заметные перемены: на фоне ограниченного выбора и растущего спроса на современные гибриды, появление Voyah Taishan становится событием, способным повлиять на предпочтения автолюбителей. Официальный старт продаж намечен на 4 сентября, и именно в этот день будет раскрыта стоимость новинки. Для многих покупателей это шанс получить доступ к технологиям, которые еще недавно казались недостижимыми в сегменте крупных SUV.

Voyah Taishan впервые был представлен в России в ноябре 2025 года. Внешний облик модели выполнен в узнаваемом стиле бренда: массивная передняя часть напоминает Voyah Passion L, а задние фонари с узкой графикой подчеркивают современный характер автомобиля. Важно отметить, что дизайн не только визуально выделяет кроссовер, но и отражает стремление марки к инновациям и премиальному позиционированию.

Техническая начинка заслуживает отдельного внимания. Гибридная система включает 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 150 л.с., а также два электродвигателя: передний на 205 л.с. и задний на 313 л.с. Совокупная отдача - внушительные 515 л.с., что позволяет рассчитывать на динамику, сравнимую с некоторыми спорткарами. В базовой комплектации предусмотрены пневмоподвеска и три ряда сидений, что делает Taishan привлекательным выбором для семей и любителей дальних поездок.

Фото: Voyah

Покупателям предложат восемь вариантов окраски кузова и три типа отделки салона. Такой подход к персонализации редко встречается в сегменте, что может стать дополнительным аргументом в пользу новинки. Как сообщает пресс-служба марки, все комплектации будут адаптированы под российские условия эксплуатации, включая климатические особенности и качество дорожного покрытия.

Интересно, что на фоне выхода Voyah Taishan, рынок гибридных и электрических автомобилей в России продолжает расти. По данным аналитиков, спрос на такие модели увеличился более чем на 30% за последний год. Это подтверждает актуальность появления новых игроков в сегменте. Важно отметить, что ранее на рынке уже появлялись интересные премьеры: например, недавно был представлен седан Tenet A8, который также вызвал немалый интерес среди автолюбителей. Подробнее о его особенностях и комплектациях можно узнать в материале о запуске Tenet A8 на российском рынке.

Voyah Taishan может стать одним из самых заметных событий осени для российского авторынка. В условиях, когда многие западные бренды ушли с рынка, а конкуренция среди китайских производителей усиливается, появление столь мощного и технологичного кроссовера выглядит как своевременный ответ на запросы покупателей. По информации «Российская Газета», официальные фотографии и подробности о комплектациях будут опубликованы ближе к старту продаж. Для тех, кто ищет сочетание мощности, комфорта и современных технологий, эта новинка может стать одним из главных открытий сезона.