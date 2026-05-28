Китайский кроссовер стал кабриолетом и вызвал ажиотаж у покупателей

28 мая 2026, 10:19
Voyah удивил новым Taishan X8: кабриолет-кроссовер без крыши показали в Китае
Китайский бренд Voyah представил необычную версию Taishan X8 без крыши, вызвав волну обсуждений среди автолюбителей. За сутки модель собрала более 15 тысяч предзаказов, но судьба открытой модификации пока остается загадкой. Почему производитель не раскрывает планы и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей новость о появлении кабриолет-кроссовера Voyah Taishan X8 может стать настоящим поводом для обсуждения. Необычный формат автомобиля, сочетающий черты внедорожника и открытого кузова, способен изменить представление о привычных моделях на рынке. Такой шаг производителя может повлиять на дальнейшее развитие сегмента кроссоверов и вызвать интерес у тех, кто ищет что-то действительно новое.
На презентации в Китае Voyah решил удивить публику: на сцену выехал Taishan X8 без крыши, рассказывает портал Китайские автомобили. Это не просто очередная модификация - у автомобиля отсутствуют боковые и задние стойки, а также нет никаких дополнительных усилителей кузова. В салоне остались только лобовое стекло и стандартные элементы интерьера. Такой подход вызывает вопросы: насколько прочна конструкция и можно ли ожидать появления подобной версии в массовом производстве?
Интерес к новинке оказался огромным: за первые сутки после старта продаж Taishan X8 собрал более 15 тысяч предзаказов. Однако компания не спешит раскрывать детали о судьбе кабриолет-версии. Нет ни официальных комментариев, ни качественных фотографий, ни технических подробностей. Это создает интригу и подогревает интерес к модели, ведь подобные решения редко встречаются даже среди китайских производителей.
В автомобильной индустрии подобные эксперименты с кузовом встречаются нечасто. Обычно производители ограничиваются концепт-карами, которые не доходят до серийного выпуска. В случае с Voyah Taishan X8 ситуация выглядит двояко: либо у стандартной версии настолько прочный кузов, что он выдерживает отсутствие крыши, либо перед нами всего лишь шоу-кар, созданный для привлечения внимания. Как отмечают эксперты, подобные проекты могут стать толчком для появления новых форматов на рынке, если получат положительный отклик.
Стоит напомнить, что интерес к необычным кроссоверам в России стабильно высок. Например, недавно на рынке появилась редкая версия Lada X-Cross 5, которая также вызвала ажиотаж среди коллекционеров и поклонников оригинальных решений - подробнее об этом можно узнать в материале о продаже уникального кроссовера ограниченной серии. Такие примеры показывают, что нестандартные автомобили находят свою аудиторию даже при ограниченном тираже.
Voyah Taishan X8 уже стал заметным событием на китайском рынке, а его открытая версия может задать новый тренд в сегменте кроссоверов. Важно отметить, что подобные эксперименты часто остаются на уровне концептов, но если спрос сохранится, производитель может пересмотреть свои планы. На данный момент остается только следить за развитием ситуации и ждать официальных заявлений от Voyah. Для российского рынка такие новости особенно актуальны: интерес к китайским новинкам растет, а нестандартные решения всегда вызывают живой отклик у автолюбителей.
