10 июля 2026, 12:26
VOYAH укрепил позиции на рынке премиальных авто России в 2026 году
VOYAH укрепил позиции на рынке премиальных авто России в 2026 году
Российский рынок премиальных автомобилей переживает заметные перемены: VOYAH вновь оказался в центре внимания. Мало кто знает, что продажи бренда выросли почти втрое, а его модели уверенно занимают лидирующие позиции. Какие проблемы и вызовы стоят перед конкурентами, и что это значит для покупателей - объясняем подробно. Не прошли мимо и новые условия для владельцев, которые часто игнорируют.
По итогам июня и первого полугодия 2026 года бренд VOYAH продолжает удерживать лидерство среди премиальных автомобилей на российском рынке. Как выяснил 110km.ru, компания не только сохранила позиции, но и значительно увеличила объемы продаж, несмотря на сложную ситуацию в отрасли и продолжающееся снижение общего спроса на новые автомобили.
За первые шесть месяцев 2026 года VOYAH стал самым продаваемым брендом в премиум-сегменте среди всех марок, официально представленных в России и поставляемых по параллельному импорту. Особое внимание привлекает тот факт, что бренд занимает первое место не только среди традиционных автомобилей, но и в сегменте новых источников энергии - гибридов и электромобилей. С января по июнь реализовано 7 810 автомобилей, что почти в три раза превышает результат аналогичного периода прошлого года, когда было продано 2 756 машин.
В июне 2026 года VOYAH вновь подтвердил статус автомобильного премиум-бренда №1 в России, удерживая лидерство третий месяц подряд. За этот месяц было реализовано 1 400 автомобилей, а доля бренда среди двадцати ведущих премиальных марок достигла 17,8%. В сегменте автомобилей на новых источниках энергии VOYAH занял максимальную рыночную долю - 20,3%, что заметно выше прошлогоднего показателя в 15,4%.
Особое место в успехе марки занимает кроссовер VOYAH ФРИ / FREE, который по итогам первого полугодия 2026 года остался самой продаваемой моделью премиум-класса в России. Эта модель востребована как среди официально представленных автомобилей, так и среди машин, ввезенных по параллельному импорту. С начала года реализовано 6 184 экземпляра VOYAH ФРИ / FREE - рост составил 177% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Только в июне было продано 1 082 таких кроссовера. Модель занимает 17,6% рынка подключаемых гибридов и 12,2% рынка премиальных автомобилей всех типов силовых установок.
Несмотря на общее снижение продаж новых автомобилей в России, VOYAH демонстрирует устойчивый рост и сохраняет лидерство сразу в нескольких ключевых сегментах. Бренд уверенно занимает первое место среди премиальных марок, а VOYAH ФРИ / FREE остается самой востребованной премиальной моделью на рынке. Эксперты отмечают, что такой результат стал возможен благодаря грамотной стратегии, расширению модельного ряда и активной работе с дилерской сетью.
На российском рынке VOYAH представлен четырьмя моделями: интеллектуальным кроссовером VOYAH ФРИ / FREE, премиальным минивэном VOYAH МЕЧТА / DREAM, инновационным седаном VOYAH СТРАСТЬ / PASSION и новым флагманским гибридным кроссовером VOYAH ТАЙШАН / TAISHAN, который готовится к старту продаж в ближайшее время. Все автомобили, реализованные через официальную дилерскую сеть, обеспечиваются пятилетней гарантией или 100 000 километров пробега. Владельцы получают доступ к программе «VOYAH - ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ», включающей экстренную техническую поддержку и эвакуацию в случае ДТП или других непредвиденных ситуаций.
Официальная дилерская сеть VOYAH насчитывает более 70 автосалонов по всей России и продолжает расширяться. Сервисы бренда оснащены современным диагностическим оборудованием, а на складах поддерживается значительный запас оригинальных деталей. Это позволяет оперативно обслуживать клиентов и минимизировать время простоя автомобилей.
Напомним, VOYAH - это премиальный автомобильный бренд, созданный китайским концерном Dongfeng Motor Corporation. Компания активно развивает линейку электромобилей и гибридов, делая ставку на современные технологии и высокий уровень комфорта. В России бренд представлен с 2022 года и за короткое время сумел занять заметную долю рынка среди премиальных марок. Особое внимание уделяется сервису и поддержке клиентов, что позволяет VOYAH конкурировать с ведущими мировыми производителями в своем сегменте.
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