Воздушная разведка США по ошибке опубликовала логотип с НЛО и Су-57

Ранее мы писали Американские военные разрабатывают ракеты для доставки гуманитарной помощи ВВС США в сотрудничестве с ведущими университетами страны запустили специальную программу по разработке ракеты ... Читать далее

Новый логотип состоял из четырех силуэтов летательных аппаратов, каждый из которых имел свой цвет: темно-серый китайский беспилотник, некий синий гиперзвуковой летательный аппарат, красный российский истребитель Су-57 и светло-серый гражданский авиалайнер, который могут захватить террористы. За каждым из них тянулась линия соответствующего цвета, а изгиб синей линии должен символизировать возникновение новой гиперзвуковой угрозы. Именно треугольные формы конструкторы используют в создании безмоторных гиперзвуковых планирующих аппаратов.

Особняком от этой цветной четверки стояло НЛО, размещенное левее внизу над восточной частью Тихого океана к юго-западу от Центральноамериканского перешейка. Многие сочли его появление на официальном логотипе вполне оправданным, с учетом новой волны интереса американских военных к этой теме.

Фото: NIM Aviation

Летом 2021 года был опубликован официальный отчет Управления директора национальной разведки США (ODNI), посвященный неопознанным летающим объектам, сообщения о которых поступали в период с 2004 по 2021 год. В документе вводится новое понятие НВО (UAP) вместо НЛО (UFO): «неопознанные воздушные явления» вместо «неопознанные летающие объекты». Военные признают, что многие из этих явлений прилетели не из космоса, а имеют земное и заведомо враждебное происхождение. При этом конкретные страны не назывались.

Как бы то ни было, но загадочный логотип провисел на сайте два дня, а затем был заменен на прежний. Официальный представитель ODNI заявил, что «кто-то в Управлении по ошибке разместил неофициальный и неправильный логотип».

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