Воздушная разведка США по ошибке опубликовала логотип с НЛО и Су-57
Особняком от этой цветной четверки стояло НЛО, размещенное левее внизу над восточной частью Тихого океана к юго-западу от Центральноамериканского перешейка. Многие сочли его появление на официальном логотипе вполне оправданным, с учетом новой волны интереса американских военных к этой теме.
Летом 2021 года был опубликован официальный отчет Управления директора национальной разведки США (ODNI), посвященный неопознанным летающим объектам, сообщения о которых поступали в период с 2004 по 2021 год. В документе вводится новое понятие НВО (UAP) вместо НЛО (UFO): «неопознанные воздушные явления» вместо «неопознанные летающие объекты». Военные признают, что многие из этих явлений прилетели не из космоса, а имеют земное и заведомо враждебное происхождение. При этом конкретные страны не назывались.
Как бы то ни было, но загадочный логотип провисел на сайте два дня, а затем был заменен на прежний. Официальный представитель ODNI заявил, что «кто-то в Управлении по ошибке разместил неофициальный и неправильный логотип».
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Совместное предприятие SAIC-GM-Wuling запускает в Китае кабриолет-версию электрического Hong Guang MiniEV. Семейство микрокаров MiniEV занимает 1 место в рейтинге продаж экологически чистых машин Китая 24 месяца подряд.Читать далее
-
27.09.2022, 17:00
Может ли сотрудник ГИБДД вручить повестку в военкомат: мнение юриста
В соцсетях стали появляться сообщения, что сотрудники ДПС будут останавливать на дорогах мужчин-водителей и вручать им повестку в военкомат. В МВД подобные слухи опровергли, а юристы рассказали, насколько законно такое мероприятие.Читать далее
-
27.09.2022, 15:09
Чем рискуют осенью водители автомобилей без ABS и ESP
Российские автомобили Lada и УАЗ с лета 2022 года лишились двух важных электронных систем безопасности: антиблокировочной системы тормозов и системы динамической стабилизации. Эксперты рассказали об особенностях управления такими машинами с учетом наступившей осени.Читать далее
-
27.09.2022, 13:46
Взгляните на последний Lamborghini Aventador (кто купил и сколько всего собрали
С конвейера компании Lamborghini в торжественной обстановке сошел последний Aventador. Автомобиль примечателен еще и тем, что это последний Lamborghini с неэлектрифицированным V12.Читать далее
-
27.09.2022, 12:40
Из России может уйти еще один автопроизводитель
Вслед за Toyota и Mazda о прекращении производства своих автомобилей в России задумалась еще одна японская компания. Причины прежние – невозможность наладить поставки компонентов.Читать далее
-
27.09.2022, 11:20
Как вычисляют владельцев фальшивых техосмотров и причем здесь дорожные камеры
Сотрудники ГИБДД придумали, как выявлять автомобили с поддельными диагностическими картами. На помощь полицейским пришли показания с дорожных камер. В 2022 году уже аннулировали 25 тысяч техосмотров.Читать далее
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