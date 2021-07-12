Вождение в нетрезвом виде: новое наказание с 12 июля 2021 года и порядок обжалования
- Когда будет зафиксировано нетрезвое вождение;
- Первое наказание за вождение в нетрезвом виде;
- Чем грозит повторное вождение в нетрезвом виде;
- Новое наказание за третье вождение в нетрезвом виде с 12 июля 2021 года;
- Чем грозит вождение другого транспортного средства в нетрезвом виде;
- В какой срок нужно оплатить штраф за нетрезвое вождение;
- Можно ли обжаловать наказание за нетрезвое вождение.
110km.ru рассказывает, какой штраф за нетрезвое вождение, о санкциях за повторную и третью пьяную езду, и можно ли обжаловать наказание за нетрезвое вождение в 2021 году.
Когда будет зафиксировано нетрезвое вождение
Нетрезвость водителя будет зафиксирована, если при тестировании алкотестером сотрудник автоинспекции выявит более 0,16 мг на литр в выдыхаемом воздухе, или же свыше 0,3 г на литр в результатах анализа крови при проверке в больнице.
Наказанию подвергнут водителя и тогда, когда в крови будут найдены наркотические или психотропные вещества.
Нетрезвость водителя будет заподозрена инспектором, если присутствует запах спиртного, покачивания и нарушения речи, покраснение кожных покровов лица или странное поведение у водителя.
Первое наказание за вождение в нетрезвом виде
При первом задержании за пьяным вождением наказание водителю будет вменено по статье 12.8 КоАП в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения удостоверения на полтора-два года.
Если водитель передаст управление авто пьяному лицу, его оштрафуют на 30 тысяч рублей штрафа и лишат удостоверения на потора-два года.
Когда водитель не имеет удостоверения, либо лишен его по статье, не предусматривающей уголовного наказания, он получит 10-15 суток ареста либо штрафные санкции в размере 30 тысяч рублей.
Арест не будет применен, если:
- женщина беременна;
- у женщины есть дети, которым нет 14 лет;
- лицо моложе 18 лет;
- лицо имеет инвалидность I или II группы;
- лицо является военнослужащий;
- лицо призвано на военные сборы;
- лицо имеет специальное звание следственного комитета России, ОВД, уголовной системы, войск нацгвардии, пожарных служб и таможенных органов.
Отказавшись подышать в трубку либо пройти медосвидетельствование водитель будет наказан, как за вождение в пьяном виде.
Чем грозит повторное вождение в нетрезвом виде
Повторное вождение в нетрезвом виде будет караться уже по Уголовному кодексу Р.Ф., статье 264¹ ч. 1.
Водителю будет вменено:
- 200-300 тысяч рублей штрафа
- Взыскание в размере дохода за 1-2 года
- До 480 часов обязательных работ
- До 2 лет принудительных работ
- До 2 лет тюрьмы
Одно из этих наказаний будет применено совместно с лишением удостоверения на период до 3 лет.
То есть, повторное вождение в нетрезвом виде предусматривает уже уголовное наказание.
Новое наказание за третье вождение в нетрезвом виде с 12 июля 2021 года
С 12 июля 2021 года статьей 264¹ ч. 2 КоАП оговаривается наказание для водителей, которых не остановил ни штраф за вождение в нетрезвом виде и лишение прав, ни уголовное наказание за повторную пьяную езду. Третья остановка автоинспектором для пьяного водителя закончится одним из следующих наказаний:
- 300-500 тысяч рублей штрафа
- Взыскание в размере дохода за 2-3 года
- Исправительными работами до 2 лет
- Принудительными работами до 3 лет
- Тюремным сроком до 3 лет.
В дополнение к одному из данных наказаний водителя лишат прав на период до 6 лет.
Что будет, если от вождения в нетрезвом виде пострадали люди
Суровость санкций напрямую связана с тяжестью вреда, причиненного пострадавшему.
Если ДТП с нетрезвым водителем закончилось:
- Тяжким вредом здоровью потерпевшего – водитель получит до 5 лет принудительных работ, либо 3-7 лет тюрьмы. Оба наказания будут применены с лишением права управления транспортом на период до 3-х лет;
- Смертью одного человека – водитель получит 5-12 лет тюрьмы и лишится права водить транспорт на период до 3-х лет;
- Смертью двух и более лиц – водитель лишится свободы на 8-15 лет и права водить транспорт на период до 3-х лет.
Чем грозит вождение другого транспорта в нетрезвом виде в 2021 году
Не только водители автомобилей должны соблюдать трезвость за рулем, но и водители другого транспорта.
Нетрезвому велосипедисту будет вменено 1000-1500 рублей штрафа, если его задержат пьяным за управлением велосипедом. Когда лицо ведет велосипед, а не едет на нем – это пешеход, и данный штраф к нему не применяется.
Пьяный водитель мопеда будет наказан, как и любой другой водитель, 30 тысячами штрафа и лишением удостоверения на полтора-два года. Это же наказание будет применено к нетрезвым водителям скутеров и квадроциклов.
В какой срок нужно оплатить штраф за нетрезвое вождение
Закон отводит водителю 70 дней на внесение оплаты по наложенным санкциям, из которых 10 дней даются на обжалование.
Санкции, связанные с управлением транспорта в нетрезвом виде, не подлежат льготной оплате в 20-тидневный срок, а выплачиваются в полном объеме.
Можно ли обжаловать наказание за нетрезвое вождение
Судебная практика говорит о возможности оспорить наказание за пьяное вождение в случаях:
- Когда автоинспектором нарушены нормы закона при оформлении протокола, не приглашены понятые;
- Не оформлены необходимые документы, такие как протокол о задержании авто, направлении водителя на медосвидетельствование, протокол об отстранении от управления авто;
- Суду не предоставлен акт, подтверждающий опьянение водителя;
- Водителя не ознакомили с протоколом (отсутствует его подпись);
- Водителю не предоставили свидетельство о проверке алкотестера, техпаспорт;
- Водителю не разъяснили порядок прохождения медосвидетельствования;
- Другие основания, например, судья при рассмотрении дела не опросил свидетелей.
Водитель должен указать в протоколе свое несогласие с ним (в графе с замечаниями по протоколу), а также снять на видео всю процедуру оформления нарушения автоинспектором. Часто сотрудники автоинспекции торопятся и допускают процессуальные ошибки, позволяющие успешно обжаловать наказание.
Все документы и материалы (включая видео с места задержания) по делу следует показать юристу, который выявит моменты, позволяющие отменить наказание, и будет защищать ваши интересы в суде.
Иногда измерительные приборы дают сбой, и ошибка выявляется на этапе медосвидетельствования. Если водитель не согласен с результатами освидетельствования, у него есть право пройти его повторно в другом медучреждении.
Каждый водитель должен помнить, что нетрезвое вождение недопустимо в любом случае. Не садитесь за руль после принятия алкоголя, ведь от ваших действий зависит не только ваша жизнь, но и жизни окружающих.
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