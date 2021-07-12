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12 июля 2021, 12:40

Вождение в нетрезвом виде: новое наказание с 12 июля 2021 года и порядок обжалования

Нетрезвое вождение карается в России самыми жесткими санкциями, однако некоторых водителей они не останавливают. Кто-то идет на это правонарушение вновь, уже имея административное и уголовное наказание. С 12 июля 2021 года начало действовать наказание за третий эпизод вождения в нетрезвом виде.
Фото: kevinmd.com

110km.ru рассказывает, какой штраф за нетрезвое вождение, о санкциях за повторную и третью пьяную езду, и можно ли обжаловать наказание за нетрезвое вождение в 2021 году.

Когда будет зафиксировано нетрезвое вождение

Нетрезвость водителя будет зафиксирована, если при тестировании  алкотестером сотрудник автоинспекции выявит более 0,16 мг на литр в выдыхаемом воздухе, или же свыше 0,3 г на литр в результатах анализа крови при проверке в больнице.

Наказанию подвергнут водителя и тогда, когда в крови будут найдены наркотические или психотропные вещества.

Нетрезвость водителя будет заподозрена инспектором, если присутствует запах спиртного, покачивания и нарушения речи, покраснение кожных покровов лица или странное поведение у водителя.

Первое наказание за вождение в нетрезвом виде

При первом задержании за пьяным вождением наказание водителю будет вменено по статье 12.8 КоАП в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения удостоверения на полтора-два года.

Если водитель передаст управление авто пьяному лицу, его оштрафуют на 30 тысяч рублей штрафа и лишат удостоверения на потора-два года.

Когда водитель не имеет удостоверения, либо лишен его по статье, не предусматривающей уголовного наказания, он получит 10-15 суток ареста либо штрафные санкции в размере 30 тысяч рублей.

Арест не будет применен, если:

  • женщина беременна;
  • у женщины есть дети, которым нет 14 лет;
  • лицо моложе 18 лет;
  • лицо имеет инвалидность I или II группы;
  • лицо является военнослужащий;
  • лицо призвано на военные сборы;
  • лицо имеет специальное звание следственного комитета России, ОВД, уголовной системы, войск нацгвардии, пожарных служб и таможенных органов.

Отказавшись подышать в трубку либо пройти медосвидетельствование водитель будет наказан, как за вождение в пьяном виде.

Чем грозит повторное вождение в нетрезвом виде

Повторное вождение в нетрезвом виде будет караться уже по Уголовному кодексу Р.Ф., статье 264¹ ч. 1.

Водителю будет вменено:

  • 200-300 тысяч рублей штрафа
  • Взыскание в размере дохода за 1-2 года
  • До 480 часов обязательных работ
  • До 2 лет принудительных работ
  • До 2 лет тюрьмы

Одно из этих наказаний будет применено совместно с лишением удостоверения на период до 3 лет.

То есть, повторное вождение в нетрезвом виде предусматривает уже уголовное наказание.

Новое наказание за третье вождение в нетрезвом виде с 12 июля 2021 года

С 12 июля 2021 года статьей 264¹ ч. 2 КоАП оговаривается наказание для водителей, которых не остановил ни штраф за вождение в нетрезвом виде и лишение прав, ни уголовное наказание за повторную пьяную езду. Третья остановка автоинспектором для пьяного водителя закончится одним из следующих наказаний:

  • 300-500 тысяч рублей штрафа
  • Взыскание в размере дохода за 2-3 года
  • Исправительными работами до 2 лет
  • Принудительными работами до 3 лет
  • Тюремным сроком до 3 лет.

 

В дополнение к одному из данных наказаний водителя лишат прав на период до 6 лет.

Что будет, если от вождения в нетрезвом виде пострадали люди

Суровость санкций напрямую связана с тяжестью вреда, причиненного пострадавшему.

Если ДТП с нетрезвым водителем закончилось:

  • Тяжким вредом здоровью потерпевшего – водитель получит до 5 лет принудительных работ, либо 3-7 лет тюрьмы. Оба наказания будут применены с лишением права управления транспортом на период до 3-х лет;
  • Смертью одного человека – водитель получит 5-12 лет тюрьмы и лишится права водить транспорт на период до 3-х лет;
  • Смертью двух и более лиц – водитель лишится свободы на 8-15 лет и права водить транспорт на период до 3-х лет.

Чем грозит вождение другого транспорта в нетрезвом виде в 2021 году

Не только водители автомобилей должны соблюдать трезвость за рулем, но и водители другого транспорта.

Нетрезвому велосипедисту будет вменено 1000-1500 рублей штрафа, если его задержат пьяным за управлением велосипедом. Когда лицо ведет велосипед, а не едет на нем – это пешеход, и данный штраф к нему не применяется.

Пьяный водитель мопеда будет наказан, как и любой другой водитель, 30 тысячами штрафа и лишением удостоверения на полтора-два года. Это же наказание будет применено к нетрезвым водителям скутеров и квадроциклов.

В какой срок нужно оплатить штраф за нетрезвое вождение

Закон отводит водителю 70 дней на внесение оплаты по наложенным санкциям, из которых 10 дней даются на обжалование.

Санкции, связанные с управлением транспорта в нетрезвом виде, не подлежат льготной оплате в 20-тидневный срок, а выплачиваются в полном объеме.

Можно ли обжаловать наказание за нетрезвое вождение

Судебная практика говорит о возможности оспорить наказание за пьяное вождение в случаях:

  • Когда автоинспектором нарушены нормы закона при оформлении протокола, не приглашены понятые;
  • Не оформлены необходимые документы, такие как протокол о задержании авто, направлении водителя на медосвидетельствование, протокол об отстранении от управления авто;
  • Суду не предоставлен акт, подтверждающий опьянение водителя;
  • Водителя не ознакомили с протоколом (отсутствует его подпись);
  • Водителю не предоставили свидетельство о проверке алкотестера, техпаспорт;
  • Водителю не разъяснили порядок прохождения медосвидетельствования;
  • Другие основания, например, судья при рассмотрении дела не опросил свидетелей.

Водитель должен указать в протоколе свое несогласие с ним (в графе с замечаниями по протоколу), а также снять на видео всю процедуру оформления нарушения автоинспектором. Часто сотрудники автоинспекции торопятся и допускают процессуальные ошибки, позволяющие успешно обжаловать наказание.

Все документы и материалы (включая видео с места задержания) по делу следует показать юристу, который выявит моменты, позволяющие отменить наказание, и будет защищать ваши интересы в суде.

Иногда измерительные приборы дают сбой, и ошибка выявляется на этапе медосвидетельствования. Если водитель не согласен с результатами освидетельствования, у него есть право пройти его повторно в другом медучреждении.

Каждый водитель должен помнить, что нетрезвое вождение недопустимо в любом случае. Не садитесь за руль после принятия алкоголя, ведь от ваших действий зависит не только ваша жизнь, но и жизни окружающих.

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