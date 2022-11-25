Возить грузы автотранспортом сегодня эффективнее, чем железной дорогой

По словам помощника Президента РФ, если 10 лет назад перевозки на расстояние свыше 1,5 тыс. км осуществлялись преимущественно на поездах, то сегодня ситуация иная - на расстоянии до 3 тыс. км грузоперевозки эффективнее выполнять автотранспортом. Такая трансформация произошла по причине заметного улучшения качества российских автомобильных дорог, придорожной инфраструктуры и в связи с появлением прогрессивных технологий.

«В последнее время появились новые грузовики, которые способны везти до 40 тонн, то есть почти столько же, сколько ж/д вагон. Правда, для таких машин требуется хорошая осевая нагрузка на дорогу. В настоящее время все дороги строятся из расчета 11 тонн на ось, поэтому на расстояние до 3 тыс. км будет эффективнее и быстрее довезти по автомобильной дороге, нежели железнодорожным транспортом», – отметил Игорь Левитин.

Он также заявил, что в инфраструктурном развитии России ключевую роль играет строительство высокоскоростной магистрали трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Когда трасса будет полностью введена в эксплуатацию, автомобильный транспорт заберет на себя часть груза с железной дороги до Екатеринбурга.

«В перспективе скоростные и качественные автобаны заберут на себя внутренние перевозки, которые сегодня идут железнодорожным транспортом», – отметил Игорь Левитин.

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