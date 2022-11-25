Возить грузы автотранспортом сегодня эффективнее, чем железной дорогой
По словам помощника Президента РФ, если 10 лет назад перевозки на расстояние свыше 1,5 тыс. км осуществлялись преимущественно на поездах, то сегодня ситуация иная - на расстоянии до 3 тыс. км грузоперевозки эффективнее выполнять автотранспортом. Такая трансформация произошла по причине заметного улучшения качества российских автомобильных дорог, придорожной инфраструктуры и в связи с появлением прогрессивных технологий.
«В последнее время появились новые грузовики, которые способны везти до 40 тонн, то есть почти столько же, сколько ж/д вагон. Правда, для таких машин требуется хорошая осевая нагрузка на дорогу. В настоящее время все дороги строятся из расчета 11 тонн на ось, поэтому на расстояние до 3 тыс. км будет эффективнее и быстрее довезти по автомобильной дороге, нежели железнодорожным транспортом», – отметил Игорь Левитин.
Он также заявил, что в инфраструктурном развитии России ключевую роль играет строительство высокоскоростной магистрали трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Когда трасса будет полностью введена в эксплуатацию, автомобильный транспорт заберет на себя часть груза с железной дороги до Екатеринбурга.
«В перспективе скоростные и качественные автобаны заберут на себя внутренние перевозки, которые сегодня идут железнодорожным транспортом», – отметил Игорь Левитин.
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В рамках рабочего визита в Татарстан предприятие «КамАЗ» посетил заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Читать далее
-
26.11.2022, 23:04
В Охотске самолет едва не столкнулся с самосвалом: лопнули колеса
Инцидент произошел в субботу, 26 ноября в аэропорту Охотска. Экипаж чартерного рейса был вынужден применить экстренное торможение за три секунды до взлета, чтобы избежать столкновения с самосвалом, внезапно выехавшем на взлетно-посадочную полосу.Читать далее
-
23.11.2022, 17:22
Посмотрите на гигантский карьерный самосвал, которому не нужен бензин
Компания Caterpillar представила новый карьерный самосвал с индексом 793, который питается от мощных аккумуляторов и может разгоняться до 60 км/ч. В системе энергоснабжения активно используется принцип рекуперации.Читать далее
-
23.11.2022, 11:45
Огненное ДТП двух грузовиков на Кубани полностью перекрыло движение по трассе
Вечером во вторник, 22 ноября, на автодороге «Краснодар – Кропоткин» столкнулись два грузовых автомобиля: КамАЗ и большегруз Mercedes-Benz. От удара обе машины загорелись.Читать далее
-
23.11.2022, 09:04
У легендарной «полуторки» появился патрон
Интересоваться калибром не стоит – речь о другом. Грузовик ГАЗ-АА, являющийся экспонатом филиала Музея Победы - Музея «Главные Оружейные Реликвии Армии» («Г.О.Р.А.») взят под патронаж. Читать далее
-
22.11.2022, 23:43
«Кушать нужно над столом, чтобы пассажирам нижних полок не привыкать к запаху чьих-то носков»
Многие, наверное, уже слышали о резонансном распоряжении Министерства транспорта РФ, которое утверждает изменения в правилах перевозок пассажиров на железной дороге. Свою экспертную оценку документу дал известный музыкант Юрий Лоза.Читать далее
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