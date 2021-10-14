Возле «Магнита» будут приземляться вертолеты? На это указывает особенная разметка
Подпись к снимку гласит: «Необычная глазу разметка появилась на парковке у супермаркета в Лисьем Носу. Ваши варианты»?
Не нужно быть докой в области дорожной инфраструктуры, чтобы распознать в круге с размещенной в нем буквой «H» площадку для посадки и стоянки вертолета: «H» – от слова «Helicopter» (вертолет).
Россия не является какой-то изолированной страной, по крайней мере в плане авиации. Отечественные авиакомпании придерживаются общепринятых воздушных правил. Английский язык в авиации взят за основу, поскольку на нём общаются абсолютно все авиакомпании планеты. Такая практика зародилась ещё в XX столетии.
Именно по этой причине вертолетные площадки в России обозначаются английским символом. К нам, например, могут прилететь зарубежные гости, и они смогут легко и просто найти вертолётную площадку, как и наши вертолётчики на их территории.
Вроде как, разобрались, что за необычная разметка появилась в Лисьем Носу, а вот почему прямо перед зданием продуктового магазина – это вопрос интересный. Подписчики паблика выдвигают свои версии, подчас с юмором.
Маша Александрова: «В Лисьем носу немало в «три пота» работающих людей, которые могут себе позволить прилететь в магазин на вертолете». Алексей Алексеев: «Кто-то в магазин летает на вертолете». Василий Шевчук: «Ну, люди разные бывают». Никита Трофимов: «Богато жить не запретишь». Артем Баранофф: «Так, очевидно, что это под НЛО».
Вообще, в районе Лисьего Носа есть действующая вертолетная площадка. Называется она «Аэродром Лисий Нос» («Горская»). Добраться до точки можно хоть на электричке, хоть на маршрутке, хоть на личном автомобиле – всего 15-20 мин от Ушаковской развязки.
Почувствовать себя спецагентом на задании или просто оценить достоинства самого мобильного летательного аппарата (в данном случае - Robinson 44) можно, заплатив денежку: 20 минут в небе обойдется в 13 000 рублей, полчаса стоит 17 000 рублей.
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