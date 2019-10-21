Возле музея «Прорыв» на Неве будут швартоваться «Кометы» и речные лайнеры
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Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
По информации пресс-службы Правительства 47-го региона, на данный момент уже завершены все необходимые предпроектные работы, сделаны промеры глубин и геологические изыскания на водной территории будущей 60-метровой пристани. Ее возведение запланировано на весну 2020-го, дабы в сезон навигации к ней смогли пришвартоваться первые «Кометы» и прогулочные теплоходы.
«Прорыв» на Неве откроет собой новый речной туристический маршрут по местам легендарных боев за Ленинград «Дубровка — «Прорыв» — крепость Орешек». Это те точки, где Красная армия творила историю, не подпуская фашистов к блокадному Ленинграду. Все желающие смогут прикоснуться к живой истории, увидев своими глазами ключевые события обороны Великого города-героя.
В сообщении пресс-службы дополнительно говорится, что уникальный мультимедийный комплекс «Прорыв» ежегодно посещают 225 тыс. туристов – как российских, так и зарубежных.
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