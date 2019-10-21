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21 октября 2019, 14:08

Возле музея «Прорыв» на Неве будут швартоваться «Кометы» и речные лайнеры

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Фото пользователя 110km.ru
Удивительно быстрыми темпами седой Волхов прирастает пристанями и причалами для пассажирских лайнеров. Инвестиционный проект по их строительству живет всего 2 года, а уже построены пирсы в Старой Ладоге, Свирьстрое, Киришах, новгородской д. Грузино и у крепости Орешек.
Возле музея Прорыв на Неве будут швартоваться Кометы и речные лайнеры

Фото пользователя 110km.ru

Возле музея Прорыв на Неве будут швартоваться Кометы и речные лайнеры

Фото пользователя 110km.ru

Возле музея Прорыв на Неве будут швартоваться Кометы и речные лайнеры

Фото пользователя 110km.ru

Возле музея Прорыв на Неве будут швартоваться Кометы и речные лайнеры

Фото пользователя 110km.ru

Возле музея Прорыв на Неве будут швартоваться Кометы и речные лайнеры

Фото пользователя 110km.ru

Возле музея Прорыв на Неве будут швартоваться Кометы и речные лайнеры
Возле музея Прорыв на Неве будут швартоваться Кометы и речные лайнеры
Возле музея Прорыв на Неве будут швартоваться Кометы и речные лайнеры
Возле музея Прорыв на Неве будут швартоваться Кометы и речные лайнеры
Возле музея Прорыв на Неве будут швартоваться Кометы и речные лайнеры

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И это, как оказалось, не предел. В настоящее время компания «Конт», инвестор строительства, передала в областное правительство полный пакет документов на возведение еще одной пристани – на сей раз на Неве, практически напротив музея «Прорыв», входящего в состав музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» и торжественно открытого Президентом Путиным 27 января 2018 года, то есть в день празднования 75-летия прорыва блокады Ленинграда .

По информации пресс-службы Правительства 47-го региона, на данный момент уже завершены все необходимые предпроектные работы, сделаны промеры глубин и геологические изыскания на водной территории будущей 60-метровой пристани. Ее возведение запланировано на весну 2020-го, дабы в сезон навигации к ней смогли пришвартоваться первые «Кометы» и прогулочные теплоходы.

«Прорыв» на Неве откроет собой новый речной туристический маршрут по местам легендарных боев за Ленинград «Дубровка — «Прорыв» — крепость Орешек». Это те точки, где Красная армия творила историю, не подпуская фашистов к блокадному Ленинграду. Все желающие смогут прикоснуться к живой истории, увидев своими глазами ключевые события обороны Великого города-героя.

В сообщении пресс-службы дополнительно говорится, что уникальный мультимедийный комплекс «Прорыв» ежегодно посещают 225 тыс. туристов – как российских, так и зарубежных.


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Возле музея «Прорыв» на Неве будут швартоваться «Кометы» и речные лайнеры
{{material_121272}} И это, как оказалось, не предел. В настоящее время компания «Конт», инвестор строительства, передала в областное правительство полный пакет документов на возведение еще одной пристани – на сей раз на Неве, практически напротив музея «Прорыв», входящего в состав музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» и торжественно открытого Президентом Путиным 27 января 2018 года, то есть в день празднования 75-летия прорыва блокады Ленинграда .По информации пресс-службы Правительства 47-го региона, на данный момент уже завершены все необходимые предпроектные работы, сделаны промеры глубин и геологические изыскания на водной территории будущей 60-метровой пристани. Ее возведение запланировано на весну 2020-го, дабы в сезон навигации к ней смогли пришвартоваться первые «Кометы» и прогулочные теплоходы.«Прорыв» на Неве откроет собой новый речной туристический маршрут по местам легендарных боев за Ленинград «Дубровка — «Прорыв» — крепость Орешек». Это те точки, где Красная армия творила историю, не подпуская фашистов к блокадному Ленинграду. Все желающие смогут прикоснуться к живой истории, увидев своими глазами ключевые события обороны Великого города-героя.В сообщении пресс-службы дополнительно говорится, что уникальный мультимедийный комплекс «Прорыв» ежегодно посещают 225 тыс. туристов – как российских, так и зарубежных.
2019-10-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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