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9 сентября 2019, 12:59

Возобновилась сборка Chevrolet Niva

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Фото: 110km.ru
Компания GM-АвтоВАЗ после недельного перерыва возобновила производство внедорожников Chevrolet Niva. Конвейер вынужденно остановили 2 сентября из-за недостаточного покупательского спроса.
Возобновилась сборка Chevrolet Niva

Фото: 110km.ru

Возобновилась сборка Chevrolet Niva

Фото: 110km.ru

Возобновилась сборка Chevrolet Niva

Фото: 110km.ru

Возобновилась сборка Chevrolet Niva

Фото: 110km.ru

Возобновилась сборка Chevrolet Niva

Фото: 110km.ru

Возобновилась сборка Chevrolet Niva
Возобновилась сборка Chevrolet Niva
Возобновилась сборка Chevrolet Niva
Возобновилась сборка Chevrolet Niva
Возобновилась сборка Chevrolet Niva
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Конвейер на заводе GM-АвтоВАЗ останавливали на неделю со 2 до 6 сентября для оптимизации спроса на внедорожники Chevrolet Niva. Сейчас выпуск автомобилей возобновили, сообщили в пресс-службе предприятия.

С января по август 2019 года российские дилеры реализовали 13 770 экземпляров Chevrolet Niva или на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, внедорожник по-прежнему входит в ТОП-25 самых продаваемых моделей отечественного авторынка, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В начале июля в продажу поступили внедорожники Chevrolet Niva с обновленным программным обеспечением электронного блока управления двигателем. Благодаря перепрошивке должна улучшиться динамика и интенсивность разгона при сохранении прежнего расхода топлива. А в марте 2019 года внедорожник обзавелся двумя новыми комплектациями LEM и GLC Multimedia, которые построены на базе уже существующих LE и GLC. Список оснащения пополнился штатной медиасистемой на базе Windows CE 6.0 с 7-дюймовым «парящим» цветным сенсорным экраном и встроенной навигацией Navitel и поддержкой двух стандартов – GPS и ГЛОНАСС.

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Форум Chevrolet Niva
Цитата:| Кому: Николай У шевика мотор слабоват. я нашел хорошего автора по прошивкам и чипанулся. машина просто сказка. поехала по веселей.
Виктор
Chevrolet Niva примерила экран медиасистемы
Пипееец, Часы от калины поставили. Вот обновление то. Все а стиле вазепа
Нмв
Сезон охоты: ТОП-5 внедорожников для «хантеров»
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Возобновилась сборка Chevrolet Niva
{{material_126133}}Конвейер на заводе GM-АвтоВАЗ останавливали на неделю со 2 до 6 сентября для оптимизации спроса на внедорожники Chevrolet Niva. Сейчас выпуск автомобилей возобновили, сообщили в пресс-службе предприятия.С января по август 2019 года российские дилеры реализовали 13 770 экземпляров Chevrolet Niva или на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, внедорожник по-прежнему входит в ТОП-25 самых продаваемых моделей отечественного авторынка, сообщает аналитическое агентство «Автостат».В начале июля в продажу поступили внедорожники Chevrolet Niva с обновленным программным обеспечением электронного блока управления двигателем. Благодаря перепрошивке должна улучшиться динамика и интенсивность разгона при сохранении прежнего расхода топлива. А в марте 2019 года внедорожник обзавелся двумя новыми комплектациями LEM и GLC Multimedia, которые построены на базе уже существующих LE и GLC. Список оснащения пополнился штатной медиасистемой на базе Windows CE 6.0 с 7-дюймовым «парящим» цветным сенсорным экраном и встроенной навигацией Navitel и поддержкой двух стандартов – GPS и ГЛОНАСС.
2019-09-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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