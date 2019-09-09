9 сентября 2019, 12:59
Возобновилась сборка Chevrolet Niva
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Фото: 110km.ru
Компания GM-АвтоВАЗ после недельного перерыва возобновила производство внедорожников Chevrolet Niva. Конвейер вынужденно остановили 2 сентября из-за недостаточного покупательского спроса.
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
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С января по август 2019 года российские дилеры реализовали 13 770 экземпляров Chevrolet Niva или на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, внедорожник по-прежнему входит в ТОП-25 самых продаваемых моделей отечественного авторынка, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
В начале июля в продажу поступили внедорожники Chevrolet Niva с обновленным программным обеспечением электронного блока управления двигателем. Благодаря перепрошивке должна улучшиться динамика и интенсивность разгона при сохранении прежнего расхода топлива. А в марте 2019 года внедорожник обзавелся двумя новыми комплектациями LEM и GLC Multimedia, которые построены на базе уже существующих LE и GLC. Список оснащения пополнился штатной медиасистемой на базе Windows CE 6.0 с 7-дюймовым «парящим» цветным сенсорным экраном и встроенной навигацией Navitel и поддержкой двух стандартов – GPS и ГЛОНАСС.
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