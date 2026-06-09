Безопасность пожилых водителей: как понять, что пора пересаживать с водительского сиденья и занять статус пассажира

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 июня 2026, 20:16

Возраст и безопасность: когда пожилым водителям стоит задуматься об отказе от руля

Возраст и безопасность: когда пожилым водителям стоит задуматься об отказе от руля

Безопасность пожилых водителей: как понять, что пора пересаживать с водительского сиденья и занять статус пассажира

Возраст и безопасность: когда пожилым водителям стоит задуматься об отказе от руля

С возрастом даже опытные автомобилисты сталкиваются с новыми рисками за рулем. Почему важно вовремя распознать опасные изменения и как действовать, если пожилой родственник не готов отказаться от автомобиля - эксперты объясняют на примерах и советах.

С возрастом даже опытные автомобилисты сталкиваются с новыми рисками за рулем. Почему важно вовремя распознать опасные изменения и как действовать, если пожилой родственник не готов отказаться от автомобиля - эксперты объясняют на примерах и советах.

Вопрос безопасности пожилых водителей становится всё более актуальным: количество ДТП с их участием растёт, а родственники часто не знают, как правильно поступить. С возрастом даже опытные автомобилисты сталкиваются с новыми вызовами — нужно наблюдать за состоянием здоровья, вовремя замечать проблемы и вести сложные разговоры с близкими. Это касается не только личной ответственности, но и безопасности окружающих, поэтому требует деликатного подхода.

Сам по себе возраст не делает человека опасным на дороге. Пожилой водитель с хорошей реакцией может быть надёжнее молодого человека, постоянно отвлекающегося на телефон. Однако с годами увеличивается риск возникновения осложнений, влияющих на реакцию и восприятие. После инсульта может возникнуть анозогнозия — человек не осознаёт своих ограничений, а при деменции навыки вождения ухудшаются постепенно, создавая иллюзию безопасности.

Среди других последствий — катаракта и глаукома, сужающие поле зрения; диабет с риском внезапной гипогликемии; болезнь Паркинсона и приём некоторых лекарств, замедляющих реакции. Всё это может привести к тому, что водитель не заметит пешехода или не справится с управлением в критической ситуации.

Родственникам стоит обратить внимание на изменения в поведении и провести простые нейропсихологические тесты: рисование часов, таблицы Шульте, MMSE. Они не ставят диагноз, но позволяют понять, есть ли повод обратиться к врачу. Важно, чтобы разговор о безопасности за рулём начинался со специалиста — это снижает конфликтность и помогает принять объективное решение.

Согласно правилам, водитель обязан пройти медосмотр при получении прав и сообщить об ухудшении здоровья после серьёзных заболеваний. На практике контроль минимален, и ГИБДД может инициировать проверку только при явных признаках заболевания, что требует сбора доказательств. Семья может обратиться к лечащему врачу с просьбой направить пожилого человека к неврологу или психиатру. Это не приводит к автоматическому лишению прав, но создаст медицинскую историю. Если родственники знали о проблемах, но не предприняли меры, а водитель стал виновником ДТП, это может стать отягчающим обстоятельством.

Для многих людей автомобиль — символ независимости, и запрет на вождение воспринимается как потеря свободы. Прямые запреты вызывают сопротивление, поэтому лучше обратиться к врачу, чтобы получить объективное заключение. Вместо абстрактных обещаний стоит предложить конкретную помощь: например, регулярно возить пожилого человека по делам. Компромиссом могут стать поездки по безопасным маршрутам в сопровождении близких. Но если ситуация становится опасной, единственный выход — ограничить доступ к автомобилю, даже если это приведёт к конфликту.

Судя по данным, в России продолжает расти доля водителей старшего возраста. Это связано с общим старением населения и доступностью автомобилей. Важно помнить: своевременное ограничение вождения может спасти жизнь, а поддержка семьи и врачей поможет сделать этот шаг менее болезненным. Введение регулярных медицинских осмотров и повышение информированности — шаги, которые способствуют снижению рисков на дорогах для всех участников движения.

В последние годы в России обсуждается ужесточение контроля за состоянием здоровья водителей, особенно после серьёзных происшествий. Например, новые требования к безопасности для водителей грузовиков и автобусов, которые вступят в силу с 2026 года, уже вызвали мысли о необходимости аналогичных мер для владельцев легковых автомобилей. Подробнее о грядущих изменениях можно узнать в соответствующем материале о новых правилах для профессиональных водителей .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Всемирный день мотоциклиста 2026: дата, традиции и как отмечают в России
Флагманский гибрид GAC S9 выходит в России: комплектация и особенности
БЕЛАЗ показал новую кабину для самосвалов: 57 доработок для комфорта и безопасности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Воронежская область Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться