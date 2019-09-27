Возраст получения водительских прав могут увеличить
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На сей раз с предложением увеличить возраст получения прав выступили в ГИБДД. Ведомство уже подготовило соответствующий проект поправок к федеральному закону «О безопасности дорожного движения».
Права с 20 лет
Если документ одобрят, прежде всего, «под удар» попадут мотоциклисты. Согласно тексту поправок МВД РФ, минимальный возраст получения водительского удостоверения категории А необходимо повысить с 18 до 20 лет.
А вот минимальный возраст для получения категории С (грузовики) Госавтоинспекция собирается повысить с 18 до 21 года, категории D (автобусы) — с 18 до 24 лет. Документ также накладывает ограничение на получение прав этих категорий, их не выдадут тем, у кого нет опыта вождения легковой машины в течение года.
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Статистика ДТП подавляющего большинства стран подтверждает, что наиболее часто в аварии попадают водители с 18 лет и до 25 лет, после 25 лет – во всем мире так – резко падает риск попасть в ДТП. Поэтому нужно постепенно увеличивать возраст полноценного допуска к участию в дорожном движении. Никакие идеи «юношеских» или «детских» водительских удостоверений не нашли подтверждения в исследованиях. Нужно наоборот – выдавать права как можно позже. Раньше тоже можно, только ступенчато, с рядом ограничений. Но это не предусмотрено нашим законодательством
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Александр Сальников, президент Союза автошкол СПб и ЛО
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Кто будет определять степень «опытности» водителя, который сопровождает 17-летнего ездока? Известно, что права у человека могут лежать много лет, но это не добавляет ему фактического опыта вождения. Это крайне опасное и нелогичное предложение. Считаю, что получение водительского удостоверения нужно не только ограничивать возрастом, но и накладывать реальные ограничения на новичков за рулем, например, запрещать им ездить по трассам, обгонять или водить в темное время суток
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Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи»
В ряде развитых стран мира действительно существуют ограничения для неопытных водителей, причем куда более строгие. Штрафы в 200 евро за превышение скорости, запрет слушать музыку в машине, выдача временных удостоверений сроком на 4 года — и это далеко не все меры по сокращению числа ДТП с начинающими водителями.
Проведенный в ряде штатов Австралии эксперимент по введению четырехэтапной системы допуска к управлению транспортом позволил в три раза снизить риск ДТП. Российские специалисты автошкол давно выступают с предложением ввести ступенчатую систему обучения и выдачи удостоверений. Подобная практика принята в мире и пока показала одни плюсы. Важно только хорошо продумать такую систему, протестировать, устранить недостатки и только потом внедрять по всей стране.
Изменения сдачи экзамена в ГИБДД
Параллельно в МВД России идет работа над другим документом, который меняет порядок сдачи экзамена в ГИБДД. Правда, как поясняют в ведомстве, принципиальных изменений в практической части не будет — «площадку» и «город» по-прежнему хотят объединить. Часть элементов упражнений, которые ранее выполнялись на закрытых площадках, будут проверять уже в городских условиях.
По мнению специалистов ведомства, дублировать выполнение элементов — излишне. Еще в прошлом году ГИБДД начала переговоры с Министерством образования и науки на предмет изменения такого порядка. В результате должен появиться единый практический экзамен, на котором сотрудники ГИБДД будут в условиях реальной дорожной ситуации проверять навыки выпускников автошкол. В том числе умение ориентироваться в транспортном потоке и совершать различные маневры.
Как считает глава Госавтоинспекции России Михаил Черников, главная задача — обучить и выпустить на дороги грамотных водителей, которые смогут без проблем ориентироваться в плотном потоке современного городского траффика. Сейчас только 8% выпускников школ сдают экзамен с первого раза.Это свидетельствует о низком качестве подготовки будущих водителей. С другой стороны, ужесточение требований на экзамене позволило бы уменьшить число аварий с участием молодых водителей на 15%.
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