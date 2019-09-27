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27 сентября 2019, 09:59

Возраст получения водительских прав могут увеличить

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Фото: dosaaf-kaluga.ru
В России с завидной регулярностью идут споры на тему того, во сколько же лет оптимально выдавать гражданам водительские удостоверения. Одни считают, что нижнюю возрастную границу нужно поднимать, другие — предлагают обратить внимание на саму систему обучения.

На сей раз с предложением увеличить возраст получения прав выступили в ГИБДД. Ведомство уже подготовило соответствующий проект поправок к федеральному закону «О безопасности дорожного движения».

Права с 20 лет

Если документ одобрят, прежде всего, «под удар» попадут мотоциклисты. Согласно тексту поправок МВД РФ, минимальный возраст получения водительского удостоверения категории А необходимо повысить с 18 до 20 лет.

Возраст получения водительских прав могут увеличить

 

Возраст получения водительских прав могут увеличить

 

Возраст получения водительских прав могут увеличить

 

Возраст получения водительских прав могут увеличить

 

Возраст получения водительских прав могут увеличить

 

Возраст получения водительских прав могут увеличить
Возраст получения водительских прав могут увеличить
Возраст получения водительских прав могут увеличить
Возраст получения водительских прав могут увеличить
Возраст получения водительских прав могут увеличить
Также предлагается ограничить допуск новичков к мощным мотоциклам — сперва кандидат должен научиться водить маломощный двухколесный транспорт. Для этого ГИБДД предлагает даже ввести новую подкатегорию — А2, которая разрешает управлять мотоциклами мощностью не более 47 л. с. Такое ограничение будет действовать два года, после чего водителей допустят к любым другим мотоциклам. Таким образом, по факту управлять мощными двухколесными транспортными средствами позволят не ранее 22 лет.

А вот минимальный возраст для получения категории С (грузовики) Госавтоинспекция собирается повысить с 18 до 21 года, категории D (автобусы) — с 18 до 24 лет. Документ также накладывает ограничение на получение прав этих категорий, их не выдадут тем, у кого нет опыта вождения легковой машины в течение года.

Александр Сальников, президент Союза автошкол СПб и ЛО « Статистика ДТП подавляющего большинства стран подтверждает, что наиболее часто в аварии попадают водители с 18 лет и до 25 лет, после 25 лет – во всем мире так – резко падает риск попасть в ДТП. Поэтому нужно постепенно увеличивать возраст полноценного допуска к участию в дорожном движении. Никакие идеи «юношеских» или «детских» водительских удостоверений не нашли подтверждения в исследованиях. Нужно наоборот – выдавать права как можно позже. Раньше тоже можно, только ступенчато, с рядом ограничений. Но это не предусмотрено нашим законодательством »
Александр Сальников, президент Союза автошкол СПб и ЛО
Зато в новом документе поправок ГИБДД предлагает дать возможность гражданину сдать экзамен на права категории B в 17 лет и сесть за руль. Правда, водить автомобиль позволят в том случае, если рядом будет находиться более опытный автомобилист. Активисты, конечно, против.
Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи» « Кто будет определять степень «опытности» водителя, который сопровождает 17-летнего ездока? Известно, что права у человека могут лежать много лет, но это не добавляет ему фактического опыта вождения. Это крайне опасное и нелогичное предложение. Считаю, что получение водительского удостоверения нужно не только ограничивать возрастом, но и накладывать реальные ограничения на новичков за рулем, например, запрещать им ездить по трассам, обгонять или водить в темное время суток »
Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи»
Впрочем, в России ввели ограничения для новичков за рулем еще в 2017 году. Им запретили буксировать другие транспортные средства, перевозить крупногабаритные и опасные грузы, перевозить пассажиров. В ГИБДД уверяли, что список запретов для новичков будет расти, однако по большому счету ничего не изменилось.
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В ряде развитых стран мира действительно существуют ограничения для неопытных водителей, причем куда более строгие. Штрафы в 200 евро за превышение скорости, запрет слушать музыку в машине, выдача временных удостоверений сроком на 4 года — и это далеко не все меры по сокращению числа ДТП с начинающими водителями.

Проведенный в ряде штатов Австралии эксперимент по введению четырехэтапной системы допуска к управлению транспортом позволил в три раза снизить риск ДТП. Российские специалисты автошкол давно выступают с предложением ввести ступенчатую систему обучения и выдачи удостоверений. Подобная практика принята в мире и пока показала одни плюсы. Важно только хорошо продумать такую систему, протестировать, устранить недостатки и только потом внедрять по всей стране.

Изменения сдачи экзамена в ГИБДД

Параллельно в МВД России идет работа над другим документом, который меняет порядок сдачи экзамена в ГИБДД. Правда, как поясняют в ведомстве, принципиальных изменений в практической части не будет — «площадку» и «город» по-прежнему хотят объединить. Часть элементов упражнений, которые ранее выполнялись на закрытых площадках, будут проверять уже в городских условиях.

По мнению специалистов ведомства, дублировать выполнение элементов — излишне. Еще в прошлом году ГИБДД начала переговоры с Министерством образования и науки на предмет изменения такого порядка. В результате должен появиться единый практический экзамен, на котором сотрудники ГИБДД будут в условиях реальной дорожной ситуации проверять навыки выпускников автошкол. В том числе умение ориентироваться в транспортном потоке и совершать различные маневры.

Возраст получения водительских прав могут увеличить

 

Возраст получения водительских прав могут увеличить

 

Возраст получения водительских прав могут увеличить

 

Возраст получения водительских прав могут увеличить

 

Возраст получения водительских прав могут увеличить
Возраст получения водительских прав могут увеличить
Возраст получения водительских прав могут увеличить
Возраст получения водительских прав могут увеличить
Что касается новых поправок, то они, прежде всего, коснутся теоретической части экзамена. Согласно тексту предложения, у кандидата в водители не будет права на ошибку при сдаче теории. Также планируется увеличить количество экзаменационных вопросов. Наконец, ведомство намерено проработать систему «дифференцированной оценки», которая будет зависеть от того, насколько задача на экзамене влияет на безопасность дорожного движения. Так, например, если будущий водитель «завалит» важный вопрос, а условная ситуация приведет к ДТП, экзамен для такого кандидата будет закончен.

Как считает глава Госавтоинспекции России Михаил Черников, главная задача — обучить и выпустить на дороги грамотных водителей, которые смогут без проблем ориентироваться в плотном потоке современного городского траффика. Сейчас только 8% выпускников школ сдают экзамен с первого раза.Это свидетельствует о низком качестве подготовки будущих водителей. С другой стороны, ужесточение требований на экзамене позволило бы уменьшить число аварий с участием молодых водителей на 15%.

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Возраст получения водительских прав могут увеличить
На сей раз с предложением увеличить возраст получения прав выступили в ГИБДД. Ведомство уже подготовило соответствующий проект поправок к федеральному закону «О безопасности дорожного движения».Права с 20 летЕсли документ одобрят, прежде всего, «под удар» попадут мотоциклисты. Согласно тексту поправок МВД РФ, минимальный возраст получения водительского удостоверения категории А необходимо повысить с 18 до 20 лет.{{gallery_65}} Также предлагается ограничить допуск новичков к мощным мотоциклам — сперва кандидат должен научиться водить маломощный двухколесный транспорт. Для этого ГИБДД предлагает даже ввести новую подкатегорию — А2, которая разрешает управлять мотоциклами мощностью не более 47 л. с. Такое ограничение будет действовать два года, после чего водителей допустят к любым другим мотоциклам. Таким образом, по факту управлять мощными двухколесными транспортными средствами позволят не ранее 22 лет.А вот минимальный возраст для получения категории С (грузовики) Госавтоинспекция собирается повысить с 18 до 21 года, категории D (автобусы) — с 18 до 24 лет. Документ также накладывает ограничение на получение прав этих категорий, их не выдадут тем, у кого нет опыта вождения легковой машины в течение года. {{person_60_Статистика ДТП подавляющего большинства стран подтверждает, что наиболее часто в аварии попадают водители с 18 лет и до 25 лет, после 25 лет – во всем мире так – резко падает риск попасть в ДТП. Поэтому нужно постепенно увеличивать возраст полноценного допуска к участию в дорожном движении. Никакие идеи «юношеских» или «детских» водительских удостоверений не нашли подтверждения в исследованиях. Нужно наоборот – выдавать права как можно позже. Раньше тоже можно, только ступенчато, с рядом ограничений. Но это не предусмотрено нашим законодательством}} Зато в новом документе поправок ГИБДД предлагает дать возможность гражданину сдать экзамен на права категории B в 17 лет и сесть за руль. Правда, водить автомобиль позволят в том случае, если рядом будет находиться более опытный автомобилист. Активисты, конечно, против. {{person_79_Кто будет определять степень «опытности» водителя, который сопровождает 17-летнего ездока? Известно, что права у человека могут лежать много лет, но это не добавляет ему фактического опыта вождения. Это крайне опасное и нелогичное предложение. Считаю, что получение водительского удостоверения нужно не только ограничивать возрастом, но и накладывать реальные ограничения на новичков за рулем, например, запрещать им ездить по трассам, обгонять или водить в темное время суток}} Впрочем, в России ввели ограничения для новичков за рулем еще в 2017 году. Им запретили буксировать другие транспортные средства, перевозить крупногабаритные и опасные грузы, перевозить пассажиров. В ГИБДД уверяли, что список запретов для новичков будет расти, однако по большому счету ничего не изменилось.{{material_126511}} В ряде развитых стран мира действительно существуют ограничения для неопытных водителей, причем куда более строгие. Штрафы в 200 евро за превышение скорости, запрет слушать музыку в машине, выдача временных удостоверений сроком на 4 года — и это далеко не все меры по сокращению числа ДТП с начинающими водителями. Проведенный в ряде штатов Австралии эксперимент по введению четырехэтапной системы допуска к управлению транспортом позволил в три раза снизить риск ДТП. Российские специалисты автошкол давно выступают с предложением ввести ступенчатую систему обучения и выдачи удостоверений. Подобная практика принята в мире и пока показала одни плюсы. Важно только хорошо продумать такую систему, протестировать, устранить недостатки и только потом внедрять по всей стране. Изменения сдачи экзамена в ГИБДДПараллельно в МВД России идет работа над другим документом, который меняет порядок сдачи экзамена в ГИБДД. Правда, как поясняют в ведомстве, принципиальных изменений в практической части не будет — «площадку» и «город» по-прежнему хотят объединить. Часть элементов упражнений, которые ранее выполнялись на закрытых площадках, будут проверять уже в городских условиях.По мнению специалистов ведомства, дублировать выполнение элементов — излишне. Еще в прошлом году ГИБДД начала переговоры с Министерством образования и науки на предмет изменения такого порядка. В результате должен появиться единый практический экзамен, на котором сотрудники ГИБДД будут в условиях реальной дорожной ситуации проверять навыки выпускников автошкол. В том числе умение ориентироваться в транспортном потоке и совершать различные маневры.{{gallery_66}} Что касается новых поправок, то они, прежде всего, коснутся теоретической части экзамена. Согласно тексту предложения, у кандидата в водители не будет права на ошибку при сдаче теории. Также планируется увеличить количество экзаменационных вопросов. Наконец, ведомство намерено проработать систему «дифференцированной оценки», которая будет зависеть от того, насколько задача на экзамене влияет на безопасность дорожного движения. Так, например, если будущий водитель «завалит» важный вопрос, а условная ситуация приведет к ДТП, экзамен для такого кандидата будет закончен.Как считает глава Госавтоинспекции России Михаил Черников, главная задача — обучить и выпустить на дороги грамотных водителей, которые смогут без проблем ориентироваться в плотном потоке современного городского траффика. Сейчас только 8% выпускников школ сдают экзамен с первого раза.Это свидетельствует о низком качестве подготовки будущих водителей. С другой стороны, ужесточение требований на экзамене позволило бы уменьшить число аварий с участием молодых водителей на 15%.
2019-09-27
Автор: Арина Милая
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