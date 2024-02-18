Возрождение Lancia: первый новый автомобиль за последние 13 лет
Фото: Lancia
Фото: Lancia
Фото: Lancia
Фото: Lancia
Фото: Lancia
Фото: Lancia
Фото: Lancia
Фото: Lancia
Фото: Lancia
Первым покупателям Lancia Ypsilon предложат эксклюзивную версию под названием Cassina, созданную в сотрудничестве с люксовым итальянским производителем дизайнерской мебели. Всего планируют выпустить 1906 экземпляров, цифра соответствует году основания Lancia.
Круглые задние фонари вдохновлены культовым Lancia Stratos. К другим ярким элементам дизайна можно отнести широко расставленные многоугольные фары, скрытые ручки задних дверей и глянцевые черные акценты. В салоне большое внимание было уделено высококачественным материалам и уникальным конструктивным особенностям, благодаря чему интерьер стал напоминать итальянскую гостиную: сиденья с бархатной обивкой и ностальгическим мотивом «каннеллони», а также круглая центральная консоль, похожая на журнальный столик, которая служит одновременно и беспроводной зарядкой для смартфона и отсеком для мелочевки.
Lancia гордится комплексом электронных систем помощи водителю (ADAS), заявляя, что Ypsilon – единственная модель в субкомпактном сегменте, которая в стандартной комплектации оснащена системой автопилота 2-го уровня. Цены уже известны. Lancia Ypsilon Cassina стоит от 40 тысяч евро или порядка 4 млн рублей в пересчете по текущему курсу.
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Блогеры побывали на заброшенном автозаводе, где некогда выпускали Fiat 500 и Panda. Производство остановили в 2011 году, но цеха не выглядят обветшалыми. Кажется, конвейер вот-вот оживет снова.Читать далее
-
15.01.2024, 09:29
Новую Lancia Ypsilon рассекретили за месяц до премьеры: фото
Премьера хэтчбека Lancia Ypsilon четвертого поколения должна состояться в феврале 2024 года, но интригу относительно внешности серийной модели сохранить не удалось. Сначала угонщики похитили предсерийный прототип с заводской стоянки во Франции, а потом машину засняли фотошпионы во время рекламной фотосессии в Италии.Читать далее
-
29.11.2022, 08:17
Lancia возрождается: новый логотоп и язык дизайна
Сейчас модельная линейка итальянской марки Lancia представлена единственным хэтчбеком Ypsilon. Но в концерне Stellantis решили вдохнуть в Lancia новую жизнь и вернуть ей былую славу.Читать далее
-
04.02.2022, 08:25
Lancia сделала самый женственный автомобиль: смотрим и восхищаемся
В ожидании нового поколения, которое должно появиться в 2024 году, итальянский автопроизводитель Lancia предложил свежую спецверсию малыша Ypsilon с подписью Alberta Ferretti.Читать далее
-
11.01.2022, 13:30
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