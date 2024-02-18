Возрождение Lancia: первый новый автомобиль за последние 13 лет

Компания Lancia представила хэчтбек Ypsilon четвертого поколения, который станет первым шагом на пути возрождения былого величия итальянской марки. Вслед за хэтчбеком модельный ряд пополнится кроссовером Gamma и хэтчбеком Delta. Новый Ypsilon отличается стильным дизайном и современными технологиями. Это чистый электрокар, построенный на одной платформе CMP/eCMP концерна Stellantis, которая роднит его с французским Peugeot 208/e-208 и немецким Opel e-Corsa. Его электрическая силовая установка выдает 154 л.с. и 260 Нм пикового крутящего момента. Емкости тяговой батареи (51 кВт-ч) хватает на 400 километров без подзарядки.

Первым покупателям Lancia Ypsilon предложат эксклюзивную версию под названием Cassina, созданную в сотрудничестве с люксовым итальянским производителем дизайнерской мебели. Всего планируют выпустить 1906 экземпляров, цифра соответствует году основания Lancia.

Фото: Lancia

Круглые задние фонари вдохновлены культовым Lancia Stratos. К другим ярким элементам дизайна можно отнести широко расставленные многоугольные фары, скрытые ручки задних дверей и глянцевые черные акценты. В салоне большое внимание было уделено высококачественным материалам и уникальным конструктивным особенностям, благодаря чему интерьер стал напоминать итальянскую гостиную: сиденья с бархатной обивкой и ностальгическим мотивом «каннеллони», а также круглая центральная консоль, похожая на журнальный столик, которая служит одновременно и беспроводной зарядкой для смартфона и отсеком для мелочевки.

Фото: Lancia

Lancia гордится комплексом электронных систем помощи водителю (ADAS), заявляя, что Ypsilon – единственная модель в субкомпактном сегменте, которая в стандартной комплектации оснащена системой автопилота 2-го уровня. Цены уже известны. Lancia Ypsilon Cassina стоит от 40 тысяч евро или порядка 4 млн рублей в пересчете по текущему курсу.

Упомянутые модели: Lancia Ypsilon

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