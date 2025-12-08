Легендарная «Волга» возвращается на дороги - кто еще придет на российский авторынок?

8 декабря 2025, 14:46
Возрождение «Волги» и новые бренды: что ждет авторынок России в 2026 году
Российский авторынок ждут большие перемены. Появятся новые автомобильные бренды. Среди них может быть легендарная «Волга». Но не все так просто. Проект столкнулся с трудностями. Что будет дальше?
Российский автомобильный рынок может пополниться двумя-тремя новыми марками к 2026 году. Такой прогноз озвучила Светлана Виноградова, занимающая пост генерального директора компании «Рольф». Во время пресс-конференции, посвященной итогам года, она поделилась ожиданиями, что наряду с приходом новичков рынок может покинуть сопоставимое число уже присутствующих игроков. Как сообщает Autonews, эта информация была частью официальной презентации дилерского холдинга.
Наибольший интерес в этом прогнозе вызывает возможное возвращение на сцену легендарной марки «Волга». По словам главы «Рольфа», именно этот отечественный бренд имеет все шансы стать одним из тех самых новичков. Другие потенциальные марки, которые могут появиться в России, названы не были, что оставляет пространство для догадок и предположений.
История «Волги» неразрывно связана с советской эпохой, когда автомобили этой марки были символом статуса и использовались в основном для служебных нужд и в таксопарках. С распадом СССР и переходом к рыночной экономике Горьковский автозавод (ГАЗ) столкнулся с серьезными трудностями. Модели вроде ГАЗ-2410 и ГАЗ-3102 уже не могли конкурировать с хлынувшими в страну иномарками. Спрос неуклонно падал, и в итоге производство легковых автомобилей под брендом «Волга» было прекращено. С начала 2000-х годов инженеры ГАЗа не раз предпринимали попытки реанимировать бренд, но ни один из проектов так и не увенчался успехом.
Новый виток в истории возрождения «Волги» начался в июне 2022 года. Тогдашний глава Минпромторга Денис Мантуров впервые заявил о планах вернуть легендарное имя на рынок. Весной 2024 года в Нижнем Новгороде публике даже продемонстрировали три новые модели под брендом Volga. Внимательные зрители сразу заметили их поразительное сходство с автомобилями китайской компании Changan. Казалось, что проект вот-вот стартует, однако его реализация снова была приостановлена.
Как стало известно из источников Autonews, причиной заминки стал неожиданный отказ Changan от участия в проекте. Эта ситуация поставила будущее «Волги» под большой вопрос. Тем не менее, от идеи не отказались. Денис Мантуров позже назвал новую предполагаемую дату начала производства - весна 2026 года. Теперь рынку остается только ждать и гадать, с каким партнером и в каком виде легендарная «Волга» все-таки вернется на российские дороги.
