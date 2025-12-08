Легендарная «Волга» возвращается на дороги - кто еще придет на российский авторынок?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

8 декабря 2025, 14:46

Возрождение «Волги» и новые бренды: что ждет авторынок России в 2026 году

Возрождение «Волги» и новые бренды: что ждет авторынок России в 2026 году

Легендарная «Волга» возвращается на дороги - кто еще придет на российский авторынок?

Возрождение «Волги» и новые бренды: что ждет авторынок России в 2026 году

Российский авторынок ждут большие перемены. Появятся новые автомобильные бренды. Среди них может быть легендарная «Волга». Но не все так просто. Проект столкнулся с трудностями. Что будет дальше?

Российский авторынок ждут большие перемены. Появятся новые автомобильные бренды. Среди них может быть легендарная «Волга». Но не все так просто. Проект столкнулся с трудностями. Что будет дальше?

Российский автомобильный рынок может пополниться двумя-тремя новыми марками к 2026 году. Такой прогноз озвучила Светлана Виноградова, занимающая пост генерального директора компании «Рольф». Во время пресс-конференции, посвященной итогам года, она поделилась ожиданиями, что наряду с приходом новичков рынок может покинуть сопоставимое число уже присутствующих игроков. Как сообщает Autonews, эта информация была частью официальной презентации дилерского холдинга.

Наибольший интерес в этом прогнозе вызывает возможное возвращение на сцену легендарной марки «Волга». По словам главы «Рольфа», именно этот отечественный бренд имеет все шансы стать одним из тех самых новичков. Другие потенциальные марки, которые могут появиться в России, названы не были, что оставляет пространство для догадок и предположений.

История «Волги» неразрывно связана с советской эпохой, когда автомобили этой марки были символом статуса и использовались в основном для служебных нужд и в таксопарках. С распадом СССР и переходом к рыночной экономике Горьковский автозавод (ГАЗ) столкнулся с серьезными трудностями. Модели вроде ГАЗ-2410 и ГАЗ-3102 уже не могли конкурировать с хлынувшими в страну иномарками. Спрос неуклонно падал, и в итоге производство легковых автомобилей под брендом «Волга» было прекращено. С начала 2000-х годов инженеры ГАЗа не раз предпринимали попытки реанимировать бренд, но ни один из проектов так и не увенчался успехом.

Новый виток в истории возрождения «Волги» начался в июне 2022 года. Тогдашний глава Минпромторга Денис Мантуров впервые заявил о планах вернуть легендарное имя на рынок. Весной 2024 года в Нижнем Новгороде публике даже продемонстрировали три новые модели под брендом Volga. Внимательные зрители сразу заметили их поразительное сходство с автомобилями китайской компании Changan. Казалось, что проект вот-вот стартует, однако его реализация снова была приостановлена.

Как стало известно из источников Autonews, причиной заминки стал неожиданный отказ Changan от участия в проекте. Эта ситуация поставила будущее «Волги» под большой вопрос. Тем не менее, от идеи не отказались. Денис Мантуров позже назвал новую предполагаемую дату начала производства - весна 2026 года. Теперь рынку остается только ждать и гадать, с каким партнером и в каком виде легендарная «Волга» все-таки вернется на российские дороги.

Упомянутые марки: ГАЗ, Changan, Geely, Volga
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ, Чинган, Джили, Волга

Похожие материалы GAZ, Чинган, Джили, Волга

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Московская область Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться