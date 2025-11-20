Легендарная «Волга» возвращается: кто будет собирать новые автомобили и когда ждать старта

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

20 ноября 2025, 10:02

Возрождение «Волги»: в Нижнем Новгороде начали искать сотрудников для нового автозавода

Возрождение «Волги»: в Нижнем Новгороде начали искать сотрудников для нового автозавода

Легендарная «Волга» возвращается: кто будет собирать новые автомобили и когда ждать старта

Возрождение «Волги»: в Нижнем Новгороде начали искать сотрудников для нового автозавода

Проект «Волга» набирает обороты. Начался подбор специалистов на производство. Открыты десятки интересных вакансий. Запуск конвейера уже не за горами. Что известно о новом автозаводе? Все подробности о возрождении легенды.

Проект «Волга» набирает обороты. Начался подбор специалистов на производство. Открыты десятки интересных вакансий. Запуск конвейера уже не за горами. Что известно о новом автозаводе? Все подробности о возрождении легенды.

Возрождение легендарной марки «Волга» переходит из стадии обсуждений в практическую плоскость. В сети появились первые свидетельства активной подготовки к запуску производства - компания, ответственная за проект, начала нанимать персонал. Этот шаг говорит о том, что проект уверенно движется к своей реализации, и уже скоро мы сможем увидеть новые автомобили со знакомым всем названием на дорогах страны.

Как сообщает телеграм-канал «Русский автомобиль», на популярных сайтах по поиску работы было размещено более двух десятков вакансий. Требуются самые разные специалисты, что указывает на комплексный подход к формированию команды. В списке можно найти как инженеров, так и менеджеров. Например, компания ищет руководителя отдела по сбыту запасных частей, специалиста по технической поддержке в области контроля качества, а также менеджера, который будет заниматься маркетинговыми исследованиями автомобильного рынка. В качестве работодателя выступает некая компания «Легковые автомобили».

Важно отметить юридические детали проекта. Непосредственной реализацией занимается акционерное общество «Производство легковых автомобилей». Представители Горьковского автозавода ранее подчеркивали, что эта фирма является полностью независимой структурой. Она не входит в периметр группы ГАЗ и не является ее дочерним предприятием. Таким образом, исторический бренд «Волга» получил новую жизнь в рамках самостоятельного коммерческого проекта, хотя и сохраняет территориальную и историческую связь с Нижним Новгородом.

Наиболее вероятной производственной площадкой для сборки новых «Волг» называют бывший завод концерна Volkswagen, расположенный в Нижнем Новгороде. Это современное предприятие с отлаженными технологическими процессами, что может значительно ускорить запуск и обеспечить высокое качество сборки автомобилей. Использование готовой инфраструктуры является логичным и экономически оправданным решением, которое позволит сократить издержки на старте.

Относительно сроков, то ориентировочной датой запуска сборочного конвейера называют весну 2026 года. Если эти планы будут реализованы, то уже через полтора года первые серийные автомобили под маркой Volga могут поступить в дилерские центры. Возвращение столь знакового бренда, несомненно, станет одним из самых громких событий на российском автомобильном рынке за последние годы и вызовет огромный интерес у покупателей.

Упомянутые марки: Volga, ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Волга, GAZ

Похожие материалы Волга, GAZ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Как превратить бюджетный фургон в зимний кемпер своими руками: советы начинающим
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Самые дорогие «Нивы», которые можно купить в ноябре 2025 года: всем им больше 25 лет
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Чебоксары Сургут
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться