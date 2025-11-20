Легендарная «Волга» возвращается: кто будет собирать новые автомобили и когда ждать старта

Возрождение «Волги»: в Нижнем Новгороде начали искать сотрудников для нового автозавода

Проект «Волга» набирает обороты. Начался подбор специалистов на производство. Открыты десятки интересных вакансий. Запуск конвейера уже не за горами. Что известно о новом автозаводе? Все подробности о возрождении легенды.

Возрождение легендарной марки «Волга» переходит из стадии обсуждений в практическую плоскость. В сети появились первые свидетельства активной подготовки к запуску производства - компания, ответственная за проект, начала нанимать персонал. Этот шаг говорит о том, что проект уверенно движется к своей реализации, и уже скоро мы сможем увидеть новые автомобили со знакомым всем названием на дорогах страны.

Как сообщает телеграм-канал «Русский автомобиль», на популярных сайтах по поиску работы было размещено более двух десятков вакансий. Требуются самые разные специалисты, что указывает на комплексный подход к формированию команды. В списке можно найти как инженеров, так и менеджеров. Например, компания ищет руководителя отдела по сбыту запасных частей, специалиста по технической поддержке в области контроля качества, а также менеджера, который будет заниматься маркетинговыми исследованиями автомобильного рынка. В качестве работодателя выступает некая компания «Легковые автомобили».

Важно отметить юридические детали проекта. Непосредственной реализацией занимается акционерное общество «Производство легковых автомобилей». Представители Горьковского автозавода ранее подчеркивали, что эта фирма является полностью независимой структурой. Она не входит в периметр группы ГАЗ и не является ее дочерним предприятием. Таким образом, исторический бренд «Волга» получил новую жизнь в рамках самостоятельного коммерческого проекта, хотя и сохраняет территориальную и историческую связь с Нижним Новгородом.

Наиболее вероятной производственной площадкой для сборки новых «Волг» называют бывший завод концерна Volkswagen, расположенный в Нижнем Новгороде. Это современное предприятие с отлаженными технологическими процессами, что может значительно ускорить запуск и обеспечить высокое качество сборки автомобилей. Использование готовой инфраструктуры является логичным и экономически оправданным решением, которое позволит сократить издержки на старте.

Относительно сроков, то ориентировочной датой запуска сборочного конвейера называют весну 2026 года. Если эти планы будут реализованы, то уже через полтора года первые серийные автомобили под маркой Volga могут поступить в дилерские центры. Возвращение столь знакового бренда, несомненно, станет одним из самых громких событий на российском автомобильном рынке за последние годы и вызовет огромный интерес у покупателей.