Возрожденной «Волгой» может стать этот китайский седан
Габаритная длина Changan Raeton Plus достигает 4 800 мм, ширина – 1 825 мм, высота – 1 465 мм, а расстояние между осями – 2 770 мм. Он чуть меньше Toyota Camry, но крупнее седана «Москвич 6». В движение Changan Raeton Plus приводит 1,5-литровая «турбочетверка» мощностью 188 л.с. (300 Нм), работающая в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями. Модель неплохо подходит на роль донора для возрожденной «Волги». Но потенциальные китайские партнеры проявляют большую осторожность и всячески избегают огласки, опасаясь попасть под вторичные санкции.
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-
27.02.2024, 08:23
Названы регионы России с самым доступным бензином. Северный Кавказ остается в аутсайдерах
За год средняя стоимость бензина на заправках России выросла на 7,2%. Если сопоставить цены на АЗС со среднемесячными зарплатами, то доступность топлива в регионах страны отличается в разы. Разрыв между лидером и аутсайдером – четырехкратный.Читать далее
-
27.02.2024, 07:14
Renault обошел BMW в борьбе за титул Лучшего автомобиля в Европе
В рамках Женевского международного автосалона подвели итоги европейского конкурса «Автомобиль года» (еCOTY-2024). В отличие от американских коллег, журналисты Старого света проявили солидарность и все три первых места отдали европейским моделям.Читать далее
-
27.02.2024, 00:02
Верховный суд разрешил штрафовать за тонировку без замеров
Согласно действующему законодательству, в России запрещена эксплуатация автомобилей, у которых светопропускание ветрового и передних боковых стекол составляет менее 70%. Нарушителей штрафуют минимум на 500 рублей, причем наказывать могут и без проведения замеров.Читать далее
-
26.02.2024, 16:53
Россиян предупредили о резком повышении штрафов. Некоторые вырастут в 20 раз
Госдума рассматривает законопроект, предусматривающий существенное увеличение штрафов за нарушение ПДД. Парламентарии предлагают кратно увеличить наказание за неостановку по требованию сотрудника ГИБДД и за отказ от прохождения весового и габаритного контроля.Читать далее
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