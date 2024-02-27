Возрожденной «Волгой» может стать этот китайский седан

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Редакция портала «Китайские автомобили» внимательно изучила фотографии «Дрома» с экскурсии по территории бывшего завода Volkswagen в Нижнем Новгороде и разглядела возможный прототип будущей «Волги». К воротам предприятия подкатил белый бизнес-седан без опознавательных знаков, в котором коллеги с большой долей вероятности узнали китайский Changan Raeton Plus образца 2022 года. Автомобиль у ворот ГАЗа имеет схожие обводы кузова и оптику.

Габаритная длина Changan Raeton Plus достигает 4 800 мм, ширина – 1 825 мм, высота – 1 465 мм, а расстояние между осями – 2 770 мм. Он чуть меньше Toyota Camry, но крупнее седана «Москвич 6». В движение Changan Raeton Plus приводит 1,5-литровая «турбочетверка» мощностью 188 л.с. (300 Нм), работающая в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями. Модель неплохо подходит на роль донора для возрожденной «Волги». Но потенциальные китайские партнеры проявляют большую осторожность и всячески избегают огласки, опасаясь попасть под вторичные санкции.

Фото: Дром

Упомянутые модели: Changan Raeton (от 879 000 Р )

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