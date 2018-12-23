23 декабря 2018, 17:07

Возрожденный «Икарус» стал электрическим

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На центральной площади венгерского города Секешфехервар торжественно представили прототип нового автобуса Ikarus с индексом IC 1211 U. Электробус стал результатом совместной работы венгерского производителя с китайской компанией CRRC.
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  Возрожденный «Икарус» стал электрическим Возрожденный «Икарус» стал электрическим Возрожденный «Икарус» стал электрическим Возрожденный «Икарус» стал электрическим
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Трехдверный низкопольный 12-метровый автобус назвали CityPioneer. Он построен на базе китайской модели CRRC Electric. Но салон и электрика у машины полностью местного производства. В движение автобус приводится электромотором мощностью 240 кВт (326 л.с.). Емкость аккумуляторных батарей составляет 313 кВт-ч. Они позволяют машине проезжать по 200 – 260 километров без подзарядки.

Новый Ikarus получил электронноуправляемую пневмоподвеску, благодаря которой он может «приседать» на остановках, чтобы пассажиры могли без проблем закатить детские или инвалидные коляски. В список оснащения входят камеры кругового обзора, система предупреждения о столкновении и система контроля рядности движения.

В начале 2019 года новинка отправится на дорожные испытания по улицам Секешфехервара. Если машина хорошо себя зарекомендует, муниципалитет выберет несколько городских маршрутов, наиболее подходящих для электробуса. Серийный выпуск Ikarus CityPioneer должен начаться летом 2019 года. В дальнейшем компанию ему могут составить еще две модели: микроавтобус и современная версия «гармошки».

Легендарные «Икарусы» поставлялись в Советский союз, начиная с конца 1960-х годов. Автобусы работали на городских маршрутах практически всех крупных городов страны. За 20 лет в СССР было импортировано более 140 000 машин. Однако в 1990-е годы поставки постепенно прекратились, что нанесло серьезный удар по венгерскому предприятию. В 2003 году с конвейера завода не сошло ни одного автобуса. Сейчас в партнерстве с китайской компанией CRRC предприятие может получить вторую жизнь и выйти на европейский рынок. Планируется ли поставлять «Икарусы» в Россию, пока неизвестно.

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Возрожденный «Икарус» стал электрическим
{{material_124825}}Трехдверный низкопольный 12-метровый автобус назвали CityPioneer. Он построен на базе китайской модели CRRC Electric. Но салон и электрика у машины полностью местного производства. В движение автобус приводится электромотором мощностью 240 кВт (326 л.с.). Емкость аккумуляторных батарей составляет 313 кВт-ч. Они позволяют машине проезжать по 200 – 260 километров без подзарядки.Новый Ikarus получил электронноуправляемую пневмоподвеску, благодаря которой он может «приседать» на остановках, чтобы пассажиры могли без проблем закатить детские или инвалидные коляски. В список оснащения входят камеры кругового обзора, система предупреждения о столкновении и система контроля рядности движения.В начале 2019 года новинка отправится на дорожные испытания по улицам Секешфехервара. Если машина хорошо себя зарекомендует, муниципалитет выберет несколько городских маршрутов, наиболее подходящих для электробуса. Серийный выпуск Ikarus CityPioneer должен начаться летом 2019 года. В дальнейшем компанию ему могут составить еще две модели: микроавтобус и современная версия «гармошки».Легендарные «Икарусы» поставлялись в Советский союз, начиная с конца 1960-х годов. Автобусы работали на городских маршрутах практически всех крупных городов страны. За 20 лет в СССР было импортировано более 140 000 машин. Однако в 1990-е годы поставки постепенно прекратились, что нанесло серьезный удар по венгерскому предприятию. В 2003 году с конвейера завода не сошло ни одного автобуса. Сейчас в партнерстве с китайской компанией CRRC предприятие может получить вторую жизнь и выйти на европейский рынок. Планируется ли поставлять «Икарусы» в Россию, пока неизвестно.
2018-12-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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