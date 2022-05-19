Возрожденный «Москвич» может получить китайские корни

Ранее мы писали Завод «Москвич»: новые подробности Появились новые подробности о бывшем московском заводе Renault. Президент Renault Group Жан-Доминик Сенар ... Читать далее

По словам Мантурова, сейчас совместная работа с КамАЗом ведется по двум направлениям: поиск потенциальных партнеров среди иностранных брендов и разработка своих собственных продуктов, в том числе электрических. Как выяснили журналисты «Известий» , в настоящее время переговоры ведутся сразу с несколькими китайскими автопроизводителями, в их числе: JAC Motors, FAW и BYD. Представители российских офисов Haval, Chery и Geely сообщили, что не участвуют в обсуждении.

Переговоры планируют завершить в течение ближайших двух недель, пока идет процесс переоформления документов завода Renault Россия и демонтаж сборочной линии кроссовера Duster. Напомним, его будут выпускать в Тольятти под брендом Lada. Если договориться с китайцами не удастся, КамАЗ займется производством в одиночку. Правда, в этом случае проект возрожденного «Москвича» придется ждать долго. У предприятия нет сертифицированных моделей в легковом сегменте.

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