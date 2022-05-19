Возрожденный «Москвич» может получить китайские корни
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Переговоры планируют завершить в течение ближайших двух недель, пока идет процесс переоформления документов завода Renault Россия и демонтаж сборочной линии кроссовера Duster. Напомним, его будут выпускать в Тольятти под брендом Lada. Если договориться с китайцами не удастся, КамАЗ займется производством в одиночку. Правда, в этом случае проект возрожденного «Москвича» придется ждать долго. У предприятия нет сертифицированных моделей в легковом сегменте.
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