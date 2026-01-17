Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

17 января 2026, 19:21

Возвращение легенды: Phelon & Moore выпускает новый приключенческий скутер Panthette X

Возвращение легенды: Phelon & Moore выпускает новый приключенческий скутер Panthette X

Британский бренд удивил рынок спустя 60 лет — что скрывает новинка?

Возвращение легенды: Phelon & Moore выпускает новый приключенческий скутер Panthette X

Phelon & Moore возвращается после долгого забвения. Компания из Йоркшира снова на слуху. Новая линейка мотоциклов уже вызвала ажиотаж. Panthette X обещает стать хитом среди любителей приключений. Чем удивит британская классика в современном исполнении?

Phelon & Moore возвращается после долгого забвения. Компания из Йоркшира снова на слуху. Новая линейка мотоциклов уже вызвала ажиотаж. Panthette X обещает стать хитом среди любителей приключений. Чем удивит британская классика в современном исполнении?

В мире мототехники редко случаются такие грозные возвращения, как у Phelon & Moore. Британский производитель, который когда-то был символом инженерной мысли, вновь заявил о себе после шестидесятилетнего перерыва. Компания, основанная в 1902 году в Клекхитоне Джоа Карвером Фелоном и Ричардом Муром, долгое время считалась эталоном среди мотоциклистов, но в 1967 году ее история оборвалась. И вот теперь, спустя годы, бренд возвращается с амбициозной линейкой двухколесных автомобилей, среди которых особенно выделяется приключенческий скутер Panthette X.

Сразу стоит отметить: Phelon & Moore не просто реанимировали старое имя. Они попробовали соединить традиции британской школы с современными технологиями и тенденциями. Panthette X - это не просто скутер для города, а настоящий универсал, рассчитанный на дальние поездки и сложные маршруты. Внешне модель сохранила узнаваемые черты классики, но при этом получила современные решения, которые сделают ее конкурентоспособной на рынке 2026 года.

Дизайн Panthette X вызывает уважение даже у скептиков. В облике скутера угадываются отсылки к культовым моделям прошлого, но при этом он не выглядит консервативным. Наоборот, в нем прослеживается свежий взгляд на привычные формы. Инженеры явно вдохновились представителями марок, но не побоялись внедрить новые материалы и электронные системы. В результате получился аппарат, который одинаково хорошо выглядит и на обычных улицах, и на проселочных дорогах.

Техническая начинка Panthette X заслуживает отдельного разговора. Скутер оснащен современным двигателем, обеспечивающим превосходную динамику и экономичность. Подвеска адаптирована для российских дорог, система управления позволяет уверенно чувствовать себя как на асфальте, так и на грунте. Особое внимание уделено безопасности: в комплектации есть ABS, трекшн-контроль и даже система помощи при старте в гору.

Внутри - эргономика на высоте. Сиденье удобно даже для длительных поездок, приборная панель информативна и легко читается при любом освещении. Для багажа предусмотрены вместительные кофры и розетка для зарядки гаджетов. В целом, Panthette X производит впечатление продуманного и практичного транспортного средства, которое не боится ни пробок, ни бездорожья.

Возвращение Phelon & Moore - это не просто ностальгия по прошлому. Panthette X – незабываемый пример того, как можно переосмыслить классику и сделать ее актуальной для мотоциклистов нового поколения. В ближайшие месяцы мы наверняка получим еще не одну новость о новых моделях компании, но уже сейчас понятно: Phelon & Moore снова в игре, и их возвращение не остается незамеченным.

