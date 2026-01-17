Британский бренд удивил рынок спустя 60 лет — что скрывает новинка?

17 января 2026, 19:21
Возвращение легенды: Phelon & Moore выпускает новый приключенческий скутер Panthette X
Возвращение легенды: Phelon & Moore выпускает новый приключенческий скутер Panthette X
Phelon & Moore возвращается после долгого забвения. Компания из Йоркшира снова на слуху. Новая линейка мотоциклов уже вызвала ажиотаж. Panthette X обещает стать хитом среди любителей приключений. Чем удивит британская классика в современном исполнении?
В мире мототехники редко случаются такие грозные возвращения, как у Phelon & Moore. Британский производитель, который когда-то был символом инженерной мысли, вновь заявил о себе после шестидесятилетнего перерыва. Компания, основанная в 1902 году в Клекхитоне Джоа Карвером Фелоном и Ричардом Муром, долгое время считалась эталоном среди мотоциклистов, но в 1967 году ее история оборвалась. И вот теперь, спустя годы, бренд возвращается с амбициозной линейкой двухколесных автомобилей, среди которых особенно выделяется приключенческий скутер Panthette X.
Сразу стоит отметить: Phelon & Moore не просто реанимировали старое имя. Они попробовали соединить традиции британской школы с современными технологиями и тенденциями. Panthette X - это не просто скутер для города, а настоящий универсал, рассчитанный на дальние поездки и сложные маршруты. Внешне модель сохранила узнаваемые черты классики, но при этом получила современные решения, которые сделают ее конкурентоспособной на рынке 2026 года.
Дизайн Panthette X вызывает уважение даже у скептиков. В облике скутера угадываются отсылки к культовым моделям прошлого, но при этом он не выглядит консервативным. Наоборот, в нем прослеживается свежий взгляд на привычные формы. Инженеры явно вдохновились представителями марок, но не побоялись внедрить новые материалы и электронные системы. В результате получился аппарат, который одинаково хорошо выглядит и на обычных улицах, и на проселочных дорогах.
Техническая начинка Panthette X заслуживает отдельного разговора. Скутер оснащен современным двигателем, обеспечивающим превосходную динамику и экономичность. Подвеска адаптирована для российских дорог, система управления позволяет уверенно чувствовать себя как на асфальте, так и на грунте. Особое внимание уделено безопасности: в комплектации есть ABS, трекшн-контроль и даже система помощи при старте в гору.
Внутри - эргономика на высоте. Сиденье удобно даже для длительных поездок, приборная панель информативна и легко читается при любом освещении. Для багажа предусмотрены вместительные кофры и розетка для зарядки гаджетов. В целом, Panthette X производит впечатление продуманного и практичного транспортного средства, которое не боится ни пробок, ни бездорожья.
Возвращение Phelon & Moore - это не просто ностальгия по прошлому. Panthette X – незабываемый пример того, как можно переосмыслить классику и сделать ее актуальной для мотоциклистов нового поколения. В ближайшие месяцы мы наверняка получим еще не одну новость о новых моделях компании, но уже сейчас понятно: Phelon & Moore снова в игре, и их возвращение не остается незамеченным.
Похожие материалы
-
18.01.2026, 08:11
Aston Martin DBX получил два новых облика на рендерах - какой вариант круче
Aston Martin DBX примерил сразу два свежих варианта переда. Оба дизайна кардинально отличаются друг от друга. Поклонникам предлагают выбрать, какой стиль ближе. Варианты намекают на возможное обновление модели. Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
-
18.01.2026, 07:14
Чем удивят мировые гиганты: 10 самых ожидаемых электромобилей 2026 года - что удивит рынок
Автопроизводители жалуются на спад интереса к электрокарам, но в 2026 году в США выйдут десятки новых моделей. Мы выбрали самые интригующие новинки. Какие сюрпризы готовит рынок? Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
18.01.2026, 06:56
BMW XM Label 2026 года в США резко подешевел после провальных продаж
BMW M отмечает 14 лет роста, но флагманский XM Label не попал в отчеты. Продажи модели в США оказались неожиданно низкими. На фоне успеха других кроссоверов ситуация выглядит странно. Что происходит с премиальным сегментом?Читать далее
-
18.01.2026, 06:50
Mitsubishi Lancer Evo IX и Subaru WRX STI возвращаются в стиле молодости: рестомод мечты
Когда-то фанаты ралли спорили, кто круче: Evo или WRX. Сегодня обе иконы почти исчезли с дорог. Но что, если дать им вторую жизнь? Неожиданные детали и свежий взгляд на культовые машины.Читать далее
-
18.01.2026, 06:41
Редкий Chevrolet Bel Air 1957 года в идеальном состоянии продают за 62 тысячи долларов
Chevrolet Bel Air 1957 года после реставрации выглядит безупречно. Однако под капотом не все так радужно. Продавец не готов уступать в цене, и именно стоимость становится главным препятствием. Интрига вокруг мотора не дает покоя поклонникам классики.Читать далее
-
18.01.2026, 06:26
10 500 км на Changan Uni-K: раскрыты детали как китайский кроссовер ведет себя зимой и в быту
Changan Uni-K выделяется дизайном и комфортом, но не лишен особенностей. Зимой проявляются скрытые детали эксплуатации. Простор, технологии и расход топлива - все не так однозначно. Некоторые мелочи могут удивить даже опытного водителя.Читать далее
-
18.01.2026, 05:52
Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет
Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.Читать далее
-
18.01.2026, 05:31
Сколько на самом деле стоит владеть Chery Tiggo 4 за пять лет — эксперты раскрыли детали
Владельцы Chery Tiggo 4 могут столкнуться с неожиданными тратами. Итоговая сумма за пять лет почти равна цене нового авто. Какие статьи расходов оказываются самыми весомыми? Подробности - в материале.Читать далее
-
18.01.2026, 05:24
Ceer Motors удивил: электрический внедорожник с дерзким обликом замечен на тестах
Ceer Motors вывел на испытания необычный электровнедорожник. Дизайн вызывает споры. Серийный выпуск намечен на 2026 год. Детали держатся в секрете. Проект поддерживают Foxconn и BMW.Читать далее
-
18.01.2026, 05:19
Автомобили из культовых новогодних фильмов выставили на продажу в Калининграде
В Калининграде появились на продаже машины, знакомые по любимым новогодним фильмам. Среди них - легендарный Dodge Ram Van и ГАЗ-21. Узнайте, чем уникальны эти авто и почему их хотят купить.Читать далее
Похожие материалы
-
18.01.2026, 08:11
Aston Martin DBX получил два новых облика на рендерах - какой вариант круче
Aston Martin DBX примерил сразу два свежих варианта переда. Оба дизайна кардинально отличаются друг от друга. Поклонникам предлагают выбрать, какой стиль ближе. Варианты намекают на возможное обновление модели. Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
-
18.01.2026, 07:14
Чем удивят мировые гиганты: 10 самых ожидаемых электромобилей 2026 года - что удивит рынок
Автопроизводители жалуются на спад интереса к электрокарам, но в 2026 году в США выйдут десятки новых моделей. Мы выбрали самые интригующие новинки. Какие сюрпризы готовит рынок? Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
18.01.2026, 06:56
BMW XM Label 2026 года в США резко подешевел после провальных продаж
BMW M отмечает 14 лет роста, но флагманский XM Label не попал в отчеты. Продажи модели в США оказались неожиданно низкими. На фоне успеха других кроссоверов ситуация выглядит странно. Что происходит с премиальным сегментом?Читать далее
-
18.01.2026, 06:50
Mitsubishi Lancer Evo IX и Subaru WRX STI возвращаются в стиле молодости: рестомод мечты
Когда-то фанаты ралли спорили, кто круче: Evo или WRX. Сегодня обе иконы почти исчезли с дорог. Но что, если дать им вторую жизнь? Неожиданные детали и свежий взгляд на культовые машины.Читать далее
-
18.01.2026, 06:41
Редкий Chevrolet Bel Air 1957 года в идеальном состоянии продают за 62 тысячи долларов
Chevrolet Bel Air 1957 года после реставрации выглядит безупречно. Однако под капотом не все так радужно. Продавец не готов уступать в цене, и именно стоимость становится главным препятствием. Интрига вокруг мотора не дает покоя поклонникам классики.Читать далее
-
18.01.2026, 06:26
10 500 км на Changan Uni-K: раскрыты детали как китайский кроссовер ведет себя зимой и в быту
Changan Uni-K выделяется дизайном и комфортом, но не лишен особенностей. Зимой проявляются скрытые детали эксплуатации. Простор, технологии и расход топлива - все не так однозначно. Некоторые мелочи могут удивить даже опытного водителя.Читать далее
-
18.01.2026, 05:52
Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет
Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.Читать далее
-
18.01.2026, 05:31
Сколько на самом деле стоит владеть Chery Tiggo 4 за пять лет — эксперты раскрыли детали
Владельцы Chery Tiggo 4 могут столкнуться с неожиданными тратами. Итоговая сумма за пять лет почти равна цене нового авто. Какие статьи расходов оказываются самыми весомыми? Подробности - в материале.Читать далее
-
18.01.2026, 05:24
Ceer Motors удивил: электрический внедорожник с дерзким обликом замечен на тестах
Ceer Motors вывел на испытания необычный электровнедорожник. Дизайн вызывает споры. Серийный выпуск намечен на 2026 год. Детали держатся в секрете. Проект поддерживают Foxconn и BMW.Читать далее
-
18.01.2026, 05:19
Автомобили из культовых новогодних фильмов выставили на продажу в Калининграде
В Калининграде появились на продаже машины, знакомые по любимым новогодним фильмам. Среди них - легендарный Dodge Ram Van и ГАЗ-21. Узнайте, чем уникальны эти авто и почему их хотят купить.Читать далее